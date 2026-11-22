큰사진보기 ▲더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단이 22일 국회 당 대표실에서 기자간담회에서 열었다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲조희대 대법원장(가운데)이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추추진단은 22일 기자간담회를 통해 탄핵소추 방향성과 추진 일정 등을 공유했다. 특히 '한덕수 전 국무총리 사건의 판결 내용을 탄핵 이유로 삼지 않겠다'는 점과, '12월 내 탄핵소추안이 통과되도록 노력하겠다'는 입장이 이날 간담회에서 반복적으로 언급됐다.양부남 단장은 "법원의 판결을 존중하기 때문에 판결 내용을 탄핵사유로 삼지 않겠다"라며 "심리 과정에서 중대한 절차상 하자가 있다는 문제제기가 지속됐고, 탄핵 사유는 충분히 된다"라고 강조했다. 이어 양 단장은 "12월 가기 전에 조희대 대법원장 탄핵소추안이 의결되도록 노력하겠다"고 밝혔다.양 단장은 "조 대법원장은 12.3 계엄 이후 지금까지 헌법과 법률을 무시하고 자의적 해석을 하며 그 위에 군림했다, 이번 한덕수 전 총리 판결은 인내심의 한계에 이르게 했다"라며 "조희대 대법원장의 가치 체계가 민주적 가치 보호와 헌정질서에 위협이 된다고 판단했다, 사법부의 독립을 지키기 위해 탄핵하기로 결정했다"고 설명했다.전용기 수석부단장은 "조희대 대법원장 탄핵을 진작에 했어야 했는데 지금까지 기다린 이유는, 사법부 수장이라는 자리의 무게를 믿었기 때문인데 그 믿음은 배신당했다"라며 "계엄 후 사법부 수장은 국민 앞에 서지 않았고 국민 대표 앞에서 증인 선서조차 거부했다, 계엄은 내란이라고 하면서도 내란 도와준 사람이 빠져나갈 길을 열어줬다"고 비판했다. 전 수석부단장은 "국민이 지켜준 사법권으로 내란 세력을 봐주려 한다는 의혹이 일고 있다"라며 "남은 재판을 이런 대법원장 손에 맡길 수 없다"고 강조했다.이용우 부단장은 조 대법원장이 대통령의 대법관 임명권을 침해하고, 국회 출석과 증언 선서를 거부했다며 "사법부의 수장이 3부 전체를 흔들고 있다"고 주장했다. 이어 "스스로 사퇴할 의사가 없으니 국회가 가진 권한을 갖고 부득이 탄핵 절차에 나서게 됐다"라고 부연했다.이주희 부단장은 "조 대법원장은 이재명 당시 대선 후보의 공직선거법 사건은 전원합의체 회부 9일 만에 유죄 취지로 파기환송했다, 대선을 한 달 여 앞둔 시점이었다"라며 "그런데 대법관 제청 앞에서는 대법원의 시계가 멈춰섰다, 한 쪽은 9일, 한 쪽은 수백 일"이라고 꼬집었다. 그러면서 "대법원장의 시계는 사건마다 다르게 흐른다"라며 "서두를 때와 기다릴 때는 누가 정했냐"고 지적했다.이어진 기자들과의 일문일답 과정에서 '절차상 가장 중요한 하자'가 무엇이냐는 질문에 양 단장은 "특검법 규정 위반, 6·3·3 규정을 위반한 것"이라고 설명했다. 특검이 기소한 사건을 1심은 6개월, 2심과 3심은 3개월 이내에 선고하도록 한 내란특검법 규정을 어겼다는 것이다. 한덕수 전 총리 사건의 경우 상고심 선고 기한을 104일 넘겼다는 점이 지적되고 있다.조상호 민주파출소장은 "내란 사건이 벌어진 이후 헌정질서와 관련한 중대 선고에 있어서 '이례적'을 연속해서 보여준 점이 절차상 중대한 위법에 해당한다"고 덧붙였고, 노종면 부단장 역시 "단건의 절차상 위반에 그치지 않고 (해당 위반이) 어떻게 연계돼 있는지 면밀히 분석할 것"이라고 설명했다.앞서 민주당은 지난 20일 의원총회를 통해 조 대법원장에 대한 탄핵 추진을 당론으로 채택한 바 있다. 민주당은 대법관 제청 지연, 국회 출석 및 선서 거부, 이재명 대통령 공직선거법 사건 등을 탄핵 사유로 꼽고 있다.