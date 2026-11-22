큰사진보기 ▲강신철 신임 국방부 장관이 22일 서울 용산구 국방부에서 열린 취임식에서 제이비어 브런슨 주한미군사령관과 인사하고 있다. 2026.9.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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주한미군을 철수시킬 수 있다고 지목된 사람은 미국 대통령은 도널드 트럼프였다. 그런데 한국에서는 전시작전권 전환을 추진하는 정부가 꾸지람을 듣고 있다.빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 11월 13일 CSIS주최 대담에서 트럼프 대통령이 전시작전통제권 전환을 미군 감축·철수의 수단으로 볼 수 있다고 경고했다. 랜들 슈라이버 전 미 국방부 차관보도 그 가능성에 동의했다. 사흘 뒤 윤상호 <동아일보> 군사전문기자는 이 전망을 소개하며 "한국의 전작권 조급증이 한미동맹의 근간을 흔드는 최악의 선택지가 될 수 있다는 경고"로 풀이했다.조선일보와 TV조선도 같은 대담을 보도했다. 강신철 국방부 장관의 '전작권 전환 준비 완료' 견해에 대한 빈센트 브룩스 전 주한미군사령관의 비판을 앞세우고, 빅터 차와 랜들 슈라이버의 철수 전망을 함께 전했다. 전작권 전환 준비 미흡에 대한 의구심과 트럼프의 정치적 선택에 대한 우려가 한데 묶여 독자와 시청자를 만났다.하지만 주한미군이 철수한다는 새로운 징후가 발견된 것은 아니다. 한국군의 준비를 검증해야 한다는 주장은 타당하다. 미국 대통령의 판단이 동맹에 미칠 위험도 따져야 한다. 그러나 두 문제를 묶어 한국의 전환 요구부터 억제하자는 결론을 내리려면 설명이 더 필요하다. 한국이 전작권 전환을 미루면 미국의 방위 책임은 얼마나 더 확실해지는가.지난 7월 22일 강선영 국민의힘 의원과 한반도선진화재단 북핵대응연구회는 '전작권 환수 = 현 한미연합사 해체, 서두를 일인가?'라는 제목으로 국회 토론회를 열었다. 여기서 발제자로 나선 박휘락 전 국민대 정치대학원장은 10월 27일 <데일리안> 기고에서도 현 연합사와 전환 이후의 연합사가 달라질 것이라며 정부·여당을 비판했다.핵심은 미국 장성이 지휘해야 유사시 미군 전력을 배속받고 투입하기 유리하다는 것이다. 그는 한국군 사령관 아래로 미군 부대가 배속될 가능성을 낮게 평가하며, 미래연합사의 권한과 예하부대를 미국과 확정하라고 요구했다. 지휘권을 미국에 맡겨 미국의 개입 책임도 묶어두겠다는 구상이다.일각에서는 전작권 전환의 선결조건으로 한미 핵협의그룹의 상설화와 함께 중장기적인 미국 전술핵 배치 또는 나토식 핵공유 협상 검토를 제안하기도 한다. 그러나 북핵 대응능력을 확보해야 한다는 요구와 그 능력을 특정한 방식으로 갖춰야 한다는 주장은 구별해야 한다. 핵 배치와 핵공유는 필요성과 효과, 위험과 비용을 따져 선택할 정책이다. .한국군이 지휘하는 연합방위는 미국도 합의한 구상이다. 트럼프 1기 때인 2018년 양국 국방장관이 서명한 연합방위지침은 한국군 사령관·미군 부사령관 체제와 주한미군의 지속 주둔을 함께 명시했다. 한국군이 연합방위를 주도하고 미국은 필요한 지원과 확장억제를 제공하며, 양국 통수권자의 공동지침을 받는 구조다. 전작권 전환과 미국의 방위 책임을 함께 유지하도록 설계한 것이다.반대로 미군이 지휘한다고 한국에 있는 부대가 한반도에 묶이는 것도 아니다. 미 육군 공식 부대사에 따르면 미2사단 제2여단전투단은 2004년 8월 한국에서 이라크로 파병됐다. 이 부대가 이듬해 8월 향한 곳은 한국이 아니라 미국 콜로라도주 포트카슨이었다. 당시 한미연합사령관은 미군 대장 리언 라포트였다. 한국군이 연합사의 지휘봉을 넘겨받지 않았어도 미국은 한국에 있던 전투부대를 다른 전장으로 옮겼고, 이후 미국에 재배치했다.지난해에는 패트리어트 부대가 움직였다. 주한미군 방공부대는 2025년 3월 중동으로 전개됐다. 그해 6월 미국의 이란 핵시설 공격 뒤 카타르 미군기지로 날아온 이란의 미사일을 막는 데도 투입됐다. 부대는 10월 30일 한국으로 돌아왔다. 이라크로 간 여단과 달리 한미 합의에 따른 일시 전개였으며, 복귀도 확인됐다.패트리어트 이동을 설명한 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 말은 이 문제의 성격을 선명하게 드러낸다. 그는 지난해 8월 8일 기자간담회에서 유엔군사령관과 한미연합사령관으로서는 이동이 달갑지 않았지만, 주한미군사령관으로서는 미 국방장관의 명령을 따랐다고 말했다. 그러면서 "다른 두 사령관에게는 조용히 하라고 했다"고 표현했다.세 사람의 다툼이 아니었다. 세 직책을 겸한 브런슨 사령관 자신의 서로 다른 책임을 설명한 말이었다.연합사령관으로서의 필요와 미국 정부의 전력 운용 판단이 언제나 일치하지는 않는다는 점을, 사령관 자신이 보여줬다. 미군 장성이 연합사를 지휘한다는 사실이, 미국 대통령의 판단에서 한국 방어가 늘 먼저라는 보증이 될 수는 없다.올해는 한반도 밖 사정이 연합훈련에도 영향을 미쳤다. 해병대는 8월 공식 브리핑에서 미 해병대가 중동 상황 때문에 쌍룡훈련 기간에 전력을 운용하기 어렵다고 알려왔다고 설명했다. 예정됐던 쌍룡훈련은 취소됐다. 다른 연합훈련은 이어졌지만, 한국에서 함께 훈련할 전력의 가용성이 중동의 사정에 좌우된 것은 분명했다.8월 을지 자유의 방패(UFS)는 트럼프의 축소 지시 뒤 당초 11일에서 닷새로 줄었다. 트럼프는 그 지시를 공개한 글에서 훈련 비용과 김정은 북한 국무위원장과의 관계를 거론했고, 한국이 자신의 대이란 협력 요청을 거절했다는 말까지 덧붙였다. 훈련 축소가 그에 대한 보복이었다고 단정할 수는 없다. 하지만 한국의 연합훈련을 논하는 미국 대통령의 계산에는 중동에서의 협력 여부까지 올라와 있었다.대화를 열고 긴장을 낮추기 위해 훈련을 조정할 수 있다. 한국 정부도 그런 가능성을 미국과 논의해왔다. 조현 외교부 장관은 훈련 조정에 관한 사전 교감이 있었다고 설명했다. 다만 트럼프의 공개 지시는 사전에 통보받지 못했고, 발표 뒤 양국이 구체적인 조정을 협의했다고 밝혔다.이 변화를 트럼프 개인의 돌발 행동만으로 설명할 수도 없다. 미국의 2026년 국방전략은 한국이 대북 억제의 주된 책임을 맡고 미국은 중요하지만 더 제한적인 지원을 제공하는 방향을 제시했다. 이런 책임 조정이 미국의 한반도 전력 태세를 바꾸려는 이해와 맞는다고도 명시했다. 한국의 전작권 요구와 별개로, 미국은 자신의 우선순위에 따라 동맹의 역할을 바꾸려 하고 있다.전작권 전환 전후를 비교할 출발점은 분명해진다. 한국군이 지휘할 때 생길 위험만 따질 것이 아니라, 미국이 계속 지휘하는 체제에서 이미 드러난 한계도 함께 평가해야 한다. 전환을 늦추자는 주장은 한반도 방어에 공백이 생길 위험을 전작권 전환 유예가 얼마나 줄여주는지까지 설명해야 설득력을 얻는다.정부는 전환에 필요한 능력을 갖췄는지 검증받고, 부족한 부분과 보완 계획을 설명해야 한다. 그러나 미래의 미국 대통령이 병력을 줄일 생각을 할지까지 한국군이 검증받을 수는 없다. 트럼프가 전작권 전환을 주한미군 감축의 구실로 삼을 가능성 자체가 연기의 조건이 된다면, 한국군이 준비를 마쳐도 논쟁은 끝나지 않는다. 준비 부족을 이유로 유예를 요구하는 쪽도 어떤 조건이 갖춰지면 전환에 동의할지 밝혀야 한다.전작권 전환이 미국의 병력 운용까지 한국이 결정하게 해주지는 않는다. 그래서 지휘구조의 변경과 함께 동맹의 약속을 구체화해야 한다. 다른 지역에서 전쟁이 나도 한반도 방어에 필요한 지원을 어떻게 유지할지, 전력을 옮길 때 한국과의 협의가 실제 결정에 어떻게 반영될지 따져야 한다. 공백과 보완책을 공동으로 평가하고, 정부는 그 판단을 국회와 국민에게 설명해야 한다. 한국이 원하지 않는 분쟁에 관여하지 않을 조건도 동맹 안에서 다룰 의제다.동시에 남북 간 충돌을 막고 긴장을 낮출 외교를 추진해야 한다. 군사력을 동원해야 할 상황 자체를 줄이는 일도 국민을 지키는 정부의 책임이다. 전작권 전환을 준비하는 동안에도, 미국의 지원을 확인하는 동안에도 그 책임은 유예되지 않는다. 훈련 조정이 평화에 도움이 된다면 한국이 먼저 판단하고 제안할 수 있어야 한다.미국이 예측하기 어려워질수록 한국의 요구를 줄여야 한다는 결론은 우리에게 너무 적은 선택만 남긴다. 필요한 것은 미국의 뜻을 잘 헤아리는 능력만이 아니다. 한국의 안전에 무엇이 필요한지 판단하고, 동맹에 요구하며, 전쟁의 위험을 낮출 길을 선택하는 능력이다.미군이 떠날까 봐 한국이 원하는 동맹의 모습과 평화에 관한 말까지 접어둘 수는 없다.