큰사진보기 ▲대구·경북 규탄대회 참석해 규탄사 하는 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 21일 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 열린 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'에서 규탄사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"형수에게 욕설 퍼붓던 그 '패륜정치'로 헌법을 찢고 국민의 삶을 찢고 있다."

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큰사진보기 ▲'대구·경북 규탄대회' 장외 여론전 이어가는 국민의힘국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 참석자들이 21일 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 열린 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'에서 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구·경북 규탄대회 참석해 규탄사 하는 정점식 원내대표국민의힘 정점식 원내대표가 21일 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 열린 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'에서 규탄사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲'대구·경북 규탄대회' 장외 여론전 이어가는 국민의힘국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 참석자들이 21일 대구 중구 현대백화점 앞 광장에서 열린 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'에서 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 이재명 대통령의 과거 욕설 논란을 차용해 극언을 쏟아냈다. 장 대표는 지난 21일 대구광역시에서 열린 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대구·경북 규탄대회'에서 '전쟁'을 선포하고는 "탈옥하려고 대통령이 된 사람이다", "피와 땀과 눈물로 세운 대한민국이 흉악한 이재명의 손에 의해 독재국가로 전락하고 있다" 등의 비난을 퍼부었다.이번 집회는 더불어민주당 주도로 처리된 '조작기소 특검법'에 반발해 국민의힘이 지난 7일 서울, 14일 부산에 이어 진행한 전국 순회 장외투쟁의 세 번째 행사다. 민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추를 추진하면서 야당은 대여 공세의 전선을 특검법에서 사법부 갈등 및이 대통령의 재판 문제까지 넓히는 모양새이다.장 대표와 정점식 원내대표를 비롯해 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장 등 지도부가 총출동했고, 현역 국회의원도 37명 참석한 것으로 전해졌다. 현장에는 '이재명 재판 재개 국민의 명령이다', '재판취소 특검법 = 이재명 탈옥법 100% 위헌', '380억 혈세 특검 이재명 탈옥 프로젝트' 등이 적힌 손팻말이 등장했다. 참석자들은 "이재명 재판 재개하라", "이재명 탄핵하자" 등의 구호를 외쳤다.하지만 집회 규모는 추산 주체에 따라 크게 엇갈렸다. 국민의힘 중앙당은 10만 명이 모였다고 주장했지만, 대구시당 추산을 인용한 지역 언론들은 7000여 명~1만 명 수준으로 전했다. 경찰의 잠정 집계는 2000여 명이다. 중앙당이 내세운 숫자와 경찰 잠정 집계가 무려 50배 차이 나는 셈이다.추운 날씨 속에 마이크를 잡은 장 대표는 "위기의 본질은 바로 '범죄자 대통령' 이재명의 국민 배신"이라며 "'사기꾼 대통령' 이재명은 국민을 속였다"라고 주장했다. 이어 "내 편이 아니면 보복하고 주먹부터 휘두르는 '조폭정치'"라고 공격했다. 이 대목에서 객석에서는 "양아치 이재명"이라는 고함도 튀어나왔다.그는 "이재명의 가슴에는 '죄수번호'가 박혀 있다. 그 '죄수번호'를 감추기 위해 '대통령'이라는 명찰을 달고 있을 뿐"이라며 "이재명은 청와대가 아니라 감옥에 있어야 할 사람"이라고 했다. "범죄자 이재명을 '탄핵'으로 돌돌 말아 청와대에서 '강제퇴거'시켜야 한다"라는 말도 나왔다.장 대표는 추경호 대구시장의 1심 무죄와 한덕수 전 국무총리 사건의 대법원 판결을 언급하며 "이재명 탈옥법을 밀어붙이고 대법원장 탄핵을 하겠다며 설쳐대는 것이야말로 '진정한 내란'"이라고 주장했다. 그러면서 "진짜 내란범들을 향해 분노하고 저항하고 행동해야 할 때"라며 "분노는 시작일 뿐, 행동으로 끝을 봐야 한다"라고 촉구했다.정점식 원내대표의 발언도 수위가 만만치 않았다. "1950년에 북한이 대한민국을 공격했다면, 2026년에는 대통령과 민주당이 대한민국을 공격했다"라며 북한과 대한민국의 현 집권세력을 등치했다. 이어 특검법을 "대통령의 친위 쿠데타", "민주당의 의회 쿠데타", "헌정질서를 전복시키는 반역"이라고 규정했다.정 원내대표는 "이재명 대통령과 민주당은 대한민국의 적이다. 대한민국과 이재명은 함께 살 수 없다. 이재명 대통령이 살면 대한민국이 사라진다. 대한민국이 살면 이재명 대통령이 사라진다. 둘 중 하나가 사라져야 끝이 나는 싸움"이라고 외쳤다. 그는 특검법에 찬성한 민주당 의원과 국무위원, 이 대통령까지 "모두 법정에 세울 것"이라고 경고하고, 오는 30일 전국법관대표회의에서 대통령 재판 재개를 결론 내리라고 요구했다.김재원 최고위원도 민주당 의원과 국무위원들을 향해 "전부 그 팔뚝에 수갑을 채워야 되지 않겠는가"라고 했고, 김상훈 의원은 "경북 국민이 낸 세금을 걷어가지고 호남에 몰빵하는 정권, 찌질한 정권 아닌가"라며 비난했다.정부·여당을 규탄한다는 명분 아래 모인 집회였으나, 국민의힘은 여전히 '단일대오'를 형성하지 못하는 모습이었다. 한동훈 무소속 국회의원의 복당 문제와 이른바 '조작징계' 의혹을 둘러싼 내홍이 계속되는 가운데, 주호영 국회의원과 청년최고위원인 우재준 의원이 마이크를 잡자 일부 참석자들 사이에서 "배신자", "내려와라"라는 고성과 야유, 욕설이 터져 나온 것이다.우 최고위원은 "이재명 정부를 끝장냈으면 한다"라며 대구경북 신공항과 지역 대학 공약 등을 거론해 현 정부를 비판했다. 특히 "조희대 대법원장 탄핵소추만 되면 그 자체로 직무가 정지되고 민주당은 대법원을 장악하려고 할 것"이라며 "우리가 조희대 대법원장을 지켜내자"라고 호소했다. 장 대표의 주장과 다르지 않은 내용이었지만, 일부 지지자들의 반응은 냉담했다. 일부 참석자들은 한 의원을 비하하는 손팻말(한가발)도 들어 보이며, 우 의원에게 야유를 보냈다.주 의원 역시 "몸살이 나서 누워 있었는데 하도 열불이 나서 나왔다"라며 연설을 시작했다. "피고인 이재명을 대통령으로 뽑은 것이 잘못됐다"라고 주장하며 재판 재개를 요구했다. 하지만 객석의 야유가 쏟아져 연설을 이어가기 어려워졌고, 급기야 "좀 들어라, 들어. 듣고 힘을 모아야지 이래서 뭐가 되겠냐"라고 쏘아붙였다. 장 대표가 연설할 때는 환호와 함께 "장동혁"을 연호하는 함성이 이어진 것과 사뭇 대조되는 분위기였다.