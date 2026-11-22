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큰사진보기 ▲북토크 현장 사진(북토크에서 조윤금 교장이 덴마크 노르퓐스 이야기를 전하고 있다.) ⓒ 김리나 관련사진보기

초겨울의 추위가 느껴지는 21일 토요일 오후 3시, 분당 신백현중학교 도서관. 원형으로 둘러앉은 테이블 위에는 간식과 책 한 권씩이 놓여 있다. <덴마크 교육이 묻고 우리 교육이 답하다> 북토크가 열린 자리다. 이 책을 펴낸 미래학교자치연구소(미자연) 회원으로 참석한 나는 20여 명 되는 참석자들 사이에 앉았다. 이들은 대부분 교사를 비롯한 교육 관련 종사자이다.행사는 노래로 시작됐다. 화면에서 '꿈꾸지 않으면'이 흘러나왔다. 덴마크 학교는 노래로 문을 연다고 했다. 갭이어(gap year)와 관련된 애프터스콜레(efterskole) 등의 시험 없는 학교가 조회시간에 노래로 시작한다니, 인간적이고 따뜻함이 느껴지는 순간이었다.이 기획의 계기가 된 이인숙 소장의 딸인 도영님이 멀리 호주서 보내온 축하 영상이 상영됐다. 영상 속 도영님이 홀로 집을 짓기 위해 터를 닦아 놓은 모습이 놀라웠다.책은 2025년 8월 덴마크를 다녀온 교육자들이 썼고, 2026년 10월 기역에서 출간됐다. 기획부터 출간까지 거의 2년의 여정이었다. 집필진 13명에는 교사와 교장, 장학사, 중학생까지 함께했다.1부에서는 집필진이 각자 뽑은 '한 장면, 한 문장'을 돌아가며 소개했다. 이인숙 소장이 고른 문장은 교육이 지식의 주입이나 입시의 도구가 아니라, 스스로의 삶에 빛을 비추는 깨달음이어야 한다는 것이었다.이정숙 선생님이 고른 키워드는 '삶을 위한 학교(School for life)'였다. 삶에 대한 본질적인 질문을 던지고, 그 답을 계속 찾아갈 수 있도록 격려하고 용기를 주는 것이 교육이라는 뜻이다.2부에서는 덴마크에서 돌아와 교실에서 해 본 후기가 소개됐고, 참석자들의 질문과 함께 진솔한 소감이 이어졌다. 집필진의 가족으로 참석한 자녀의 이야기는 집필진이 얼마나 열정적으로 삶을 살아내고 있는지 보여 주었고, 이어진 시 낭송은 여운을 남겼다.여러 장면에서 같은 구조가 보였다.조윤금 교장은 덴마크에서 본 노르퓐스(Nordfyns)의 방식을 이렇게 전했다. 규칙을 정해 놓고 지키라고 강요하지 않는다. 학생 중에 마약 중독 문제를 겪는 아이가 있다 해도, 수업에서 열린 대화를 통해 그 문제를 함께 바라보게 하고 스스로 개선해 나가도록 한다.이영아 선생님이 고른 문장도 같은 결이었다. 교실은 학생이 마음껏 실수하고 배울 수 있는 안전한 공간이어야 한다는 것이다.서은옥 선생님이 고른 문장은 짧지만 강렬했다. '우리는 함께 배우는 공동체다. 너는 존중받고 있다.' 존중받는 경험은 아이의 자존감을 높이고, 자존감은 자신감과 긍정적인 태도, 적극적인 도전으로 이어진다는 설명이 뒤따랐다.여기서 하나의 고리가 보인다. 스스로 선택하고 책임져 본 경험은 교사와 학교가 아이를 믿는 근거가 되고, 믿음이 쌓일수록 아이에게 맡기는 자율의 폭도 넓어진다.박경희 선생님이 전한 집 짓기 이야기는 선순환 그 자체였다. 한 학기 동안 집을 짓고, 지은 집을 판매하고, 그 수익금으로 다시 집을 짓는다. 그가 고른 한 문장, '가르침과 실천, 배움과 삶이 하나로 이어지는 교육'이 눈앞에 그려지는 대목이었다.김진희 장학사의 이야기는 가장 한국적인 질문으로 이어졌다. 학교폭력 업무를 담당하는 그는 덴마크와 우리를 이렇게 대조했다. 덴마크에서는 우수한 교사가 빠져나가는 것이 고민이지만, 한국의 학교가 몸살을 앓고 있는 학교폭력의 밑바닥에는 무너진 신뢰가 있다는 것이다. 덴마크에는 신뢰가 살아 있다.이 장면들을 이어 보면 하나의 구조가 드러난다. 규칙을 먼저 세우는 대신 대화를 열고, 아이를 존중하는 말이 먼저 오고, 그 위에서 자율과 책임이 자란다.박형군 선생님이 정리한 대로 '경쟁에서 협력으로, 관리에서 관계로, 참여자에서 주도자로, 통제에서 자율로' 가는 변화는 수업 기법 하나로 완성되지 않는다. 내게는 그것이 시스템사고 관점에서, 신뢰를 바탕으로 서로를 키워 가는 순환 구조로 읽혔다. 신뢰가 없는 구조에서는 같은 기법도 통제의 도구로 변하기 쉽다.그렇다면 공교육의 신뢰는 어디에서부터 쌓아야 할까. 학부모와 교사, 학생의 입장이 한국 사회라는 맥락 속에서 얽히고설켜 떡처럼 엉겨 붙은 교육 현실에서 쉬운 답은 없어 보인다. 그래도 그 열쇠는 오늘처럼 연구하는 교사들이 모여 저마다의 생각을 드러내고, 지지와 격려를 받으며 기운을 얻어 각자의 교실로 돌아가는 발걸음에 있지 않을까.이인숙 소장은 덴마크 나름의 고유한 역사적 배경과 문화적 맥락이 있어 우리나라에 그대로 이식할 수 없다고 짚었다. 덴마크 교육이 오늘에 이르기까지 지대한 영향을 끼친 그룬트비의 민중학교는 귀족의 언어였던 라틴어 대신 민중의 언어인 덴마크어로 삶을 이야기하는 학교, '삶을 위한 학교'였다. 그 학교가 서 있던 땅의 역사와 언어, 공동체의 경험까지 함께 옮겨 올 수는 없다. 우리는 우리의 맥락에 맞는 교육을 만들어 가야 한다.서은옥 선생님의 전언에 따르면, 2부에서 다룬 '우리에게도 멈춤의 1년이 필요할까'라는 물음에 학생들은 긍정적으로 반응했다고 한다. 그러나 가장 먼저 물은 것은 그것이 입시에 도움이 되느냐였다고. 씁쓸하지만 이것이 우리 교육의 현실이다.덴마크에서 신뢰가 교육의 바탕이 될 수 있었던 것은 시험에 매이지 않는 학교를 받쳐 주는 사회가 있었기 때문이 아닐까. 입시가 아이의 삶을 좌우하는 우리 현실에서, 교사 한 사람의 신뢰와 대화만으로 구조가 바뀔 수 있을까.제도를 그대로 옮기기 어렵다면, 우리가 가져올 수 있는 것은 정답이 아니라 질문일 것이다. 신지원 선생님이 실천 후기 사례 발표에서 건넨 물음, '나의 교실에서는 세상의 어떤 가치와 기준들을 소개할 것인가?'와 같은 질문이다.이식할 수 없는 환경 속에서 우리 교실에서의 시도는 교사의 몫으로 남는다. 앞서 본 집 짓기처럼 가르침과 실천, 배움과 삶이 하나로 이어지는 교육을 향한 걸음은 결국 각자의 교실에서 시작된다. 오늘 같은 연구하는 교사들의 모임이 활성화되도록 보다 적극적인 정책적 지원이 이어지길 바란다.AI가 지식을 대신하는 시대일수록 교실이 신뢰와 대화의 공간이어야 한다는 생각이 들었다. 지식은 기계가 더 빠르게 건넬 수 있다. 이날은 서로가 눈을 마주칠 때 나온다는 '사랑의 호르몬' 옥시토신(oxytocin) 이야기도 나왔다. 신뢰는 사람이 사람을 마주 볼 때 생긴다.책 속 문장 가운데 남혜정 교감의 한 문장이 오래 남았다. 덴마크는 우리에게 처음부터 찬찬히 다시 시작하라고 일러 주며, 그 시작은 아이들을 따뜻하게 바라보는 교사의 눈빛이라는 것이다. '너는 존중받고 있다'는 말이 진짜가 되려면, 눈을 맞추고 서로의 말을 기다려 주는 사람이 필요하다.중학생 집필진 중학생 집필진 임지훈 학생은 머리를 너무 달구지 말고 냉수에 식히는 시간도 필요하다라고 썼다. 쉼 없이 달려온 한국 사회가 되새길 만한 말이다. 교육은 결국 사람을 기르는 일이고, 그렇게 자란 사람이 사회를 이룬다.노래로 시작한 오후는 '우리 교실은 어디로 가고 있나요?'라는 질문, 그리고 교실로 가져갈 실천 한 가지를 남기는 시간으로 마무리되었다. 덴마크가 보여준 것은 새로운 제도라기보다 오래된 믿음, 신뢰 위에서 교육이 돌아갈 수 있다는 가능성이었다.