큰사진보기 ▲21일 세종호수공원 중앙광장에서 열린 ‘2026년 마을공동체 성과공유회’ 기념사진. 참석자들이 ‘행정수도특별법 연내 통과’ 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026년 마을공동체 성과공유회’에서 가족 단위 방문객들이 부스 체험과 놀이를 즐기고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 18개 공동체가 준비한 총 26개 체험·홍보·전시 부스는 공동체별 활동 소개에 그치지 않고 한 해 동안 축적한 경험과 성과를 시민들과 나누는 참여형 공간으로 꾸며졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장 부스에서는 환경과 나눔, 돌봄과 안전, 문화예술 등 다양한 분야의 공동체 활동이 체험과 교육 프로그램으로 운영돼 가족단위 방문객들의 발길을 붙잡았다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우수활동 마을공동체 경진대회 심사 집계 시간에 위드엘오케스트라가 무대에 올라 행사장에 따뜻한 울림을 전했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲우수활동 마을공동체 경진대회에서 취약계층의 주거환경 개선 활동을 펼쳐온 ‘고치고’가 금상을 차지했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 3부에서는 다채로운 무대가 이어지며 공동체 간 교류의 장이 펼쳐졌다. 어린이 치어리딩팀 ‘리틀엔젤스’의 공연 모습. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘시옷이응’ 공동체가 수어 공연으로 관객들과 소통하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시 마을공동체들이 한 해 동안 지역 곳곳에서 일궈낸 활동과 값진 결실을 나누며 공동체의 가치와 가능성을 다시 한 번 확인했다.세종특별자치시(시장 조상호)는 21일 세종호수공원 중앙광장에서 '2026년 마을공동체 성과공유회'를 개최했다. '우리는 마을공동체입니다'를 주제로 열린 이번 행사는 참여 공동체들의 자긍심을 높이고, 시민들이 공동체 활동을 직접 체험하며 그 의미를 이해할 수 있도록 기획됐다.늦가을 추위 속에서도 행사장에는 마을공동체들이 직접 준비한 체험·홍보·전시 부스와 다채로운 무대 프로그램으로 훈훈한 온기가 이어졌다. 특히 공동체별 활동을 소개하는 데 그치지 않고, 한 해 동안 축적한 경험과 성과를 시민들과 나누는 참여형 공간으로 꾸며져 호응을 얻었다.현장 부스에서는 환경과 나눔, 돌봄과 안전, 문화예술 등 다양한 분야의 공동체 활동이 체험과 교육 프로그램으로 펼쳐졌다. 친환경 퀴즈와 폐현수막 장바구니 만들기, 방충망·전등 교체 및 못박기 체험, 심폐소생술·산행·자전거 안전교육, 사전연명의향서 작성, 이혈테라피·두뇌건강 놀이 등 실생활과 맞닿은 프로그램이 시민들의 눈길을 끌었다.또 복숭아고추장 떡볶이 만들기를 비롯해 전통놀이, 점자·수어 체험, 장욱진 화백 그림 따라그리기, 힐링 글귀 필사, 미니악기 만들기 등 먹거리와 문화·소통 프로그램도 다채롭게 마련돼 가족 단위 방문객들의 발길을 붙잡았다. 공동체마다 서로 다른 활동을 선보이면서도 이웃과 함께하며 지역의 문제를 해결한다는 공통된 지향을 보여줬다.무대 프로그램은 '열정셔플' 공연팀의 식전 셔플댄스로 시작됐다. 이어 이날 행사의 핵심 프로그램인 '우수활동 마을공동체 경진대회'가 열렸다. 서류심사를 통과한 6개 공동체가 무대에 올라 한 해 동안 추진한 활동과 우수사례를 발표했다. 전문위원 발표심사 70%와 현장 스티커 투표 30%를 합산해 최종 순위를 결정했다.각자의 성과를 겨루는 자리였지만, 발표가 이어질 때마다 서로의 활동을 응원하고 격려하는 박수가 더해져 경쟁을 넘어선 공동체다운 연대의 의미를 나눴다. 심사 집계 시간에는 발달장애인과 부모 등 15명으로 구성된 위드엘오케스트라가 무대에 올라 행사장에 따뜻한 울림을 전했다.이어진 2부 시상식에서는 경진대회 결과에 따라 6개 우수 공동체에 세종시장상이 수여됐다. 금상은 취약계층의 주거환경 개선 활동을 펼쳐온 '고치고'(대표 박영호)가 차지했다. 은상은 폐현수막 에코백 제작과 환경교육을 진행한 '행복도시동행위원회'(회장 손영희), 동상은 세종 특산물을 활용한 먹거리 발굴과 의료봉사를 이어온 '가치가세'(회장 김해영)에 돌아갔다.장려상은 환경정화와 산불감시, 역사 강연 등을 진행한 '괴화산안전지킴이'(대표 기옥전), 발달장애아와 부모가 함께하는 문화예술 활동을 펼친 '위드엘오케스트라'(대표 최영은), 이혈테라피를 통한 주민 돌봄 봉사를 이어온 '귀한사람들'(대표 이진희)이 각각 수상했다.수상 공동체에는 2027년도 마을공동체 육성지원사업 심사 시 가점이 부여되며, 금상 200만 원, 은상 150만 원, 동상 100만 원, 장려상 50만 원의 보조금이 추가 지원된다. 특히 금상을 받은 '고치고'의 박영호 대표는 즉석에서 특유의 유쾌한 '고치고' 타령 퍼포먼스를 선보여 객석의 큰 환호를 받았다.박 대표는 "봉사하는 마음으로 1년 동안 열심히 했는데 큰 상을 주셔서 감사하다. 몸은 힘들었지만 즐거워하고 반가워하는 이웃들의 모습이 참 좋았다"면서 "다른 공동체들이 양보해주셔서 대신 영광을 받았다"고 수상 소감을 밝혔다.3부에서는 '2026년 마을공동체 활동 홍보 영상' 상영을 시작으로 어린이 치어리딩팀 '리틀엔젤스'와 수어 공연팀 '시옷이응', 초대가수 안창용, 마술 공연팀 '행복한마술한마당'의 다채로운 무대가 이어졌다. 공연 사이에는 경품 추첨 등 소통 프로그램이 진행됐다. 참석자들은 끝까지 자리를 지키며 서로의 활동에 박수와 응원을 보냈다. 한 해의 성과를 돌아보는 동시에 다른 공동체의 활동을 이해하고 새로운 관계를 맺는 교류의 장이 됐다.이번 행사에 참여한 박인숙씨(반곡동)는 "각자 활동하던 공동체들이 함께 어우러지는 모습을 직접 보니 행사가 훨씬 의미 있게 느껴졌다"며 "특히 발달장애인과 부모가 함께 오케스트라 공연으로 시민과 소통하고, 수어를 하나의 언어로서 알리며 함께 배우는 장면이 참 감동적이었다"고 말했다.행사를 준비한 공동체 대표들도 서로의 노고를 격려하며 이번 행사의 여운을 나눴다. 이들은 "한 해를 돌아보는 뜻깊은 시간이었다", "다른 공동체를 알게 되어 좋았다", "마을공동체가 더욱 번창하도록 함께하자"는 소감을 나누며 지속적인 교류와 협력을 다짐했다.조상호 세종시장은 "공동체라는 게 다른 게 아니라 내 이웃을 생각하는 마음"이라며 "여러분들이 하시는 일이 세종시를 세종시답게 만들고, 시민들이 이 도시를 사랑하게 만드는 값진 일"이라고 격려했다. 이어 "내년에는 더 많은 시민과 함께 여러분의 활동을 알리고 축하받는 자리가 되길 바란다"고 말했다.한편, 세종시는 지역 주민들이 주체가 돼 마을의 문제를 함께 고민하고 해결하는 자발적 공동체 활동을 뒷받침하기 위해 올해 마을공동체 육성지원사업을 통해 35개 공동체를 선정하고 총 1억 6,900만 원의 보조사업비를 지원했다. 공동체미디어 뉴스피치 역시 세종시의 지원을 받아 지역 곳곳에서 펼쳐지는 다양한 공익활동과 공동체 성과를 취재·보도하며, 현장의 이야기를 지역사회와 나누고 공동체적 가치를 확산하는 데 힘을 보탰다.