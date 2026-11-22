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큰사진보기 ▲똘망똘망한 눈빛들전자책 마지막 작업을 위한 설명을 듣는 중 ⓒ 한도경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲방송국 인터뷰도 뚝딱kbs 방송국에서 취재를 나와서 인터뷰를 했던 날 ⓒ 박수정 관련사진보기

"너희는 이미 작가야. 누군가에게 보여주기 위해서가 아니라, 자기만의 이야기를 써 내려갔으니까. 앞으로도 마음껏 쓰고, 많이 읽고, 너희만의 문장을 만들어 가길 바란다."

덧붙이는 글 | 이번 수업은 아이들에게 글쓰기의 즐거움을 알려주는 동시에 강사인 나에게도 큰 배움의 시간이었습니다. 서툴지만 자신만의 문장을 만들어 낸 일곱 명의 아이들에게 축하와 응원을 보냅니다. 전자책이 세상에 나오는 순간까지 함께할 수 있어 기쁩니다.

여름은 유난히 뜨거웠다. 에어컨이 돌아가는 교실에 아이들이 하나둘 들어왔다. 처음 만나는 얼굴들이었다. 서로 어색한 표정으로 자리를 잡고 앉았지만, 누군가는 휴대전화를 만지작거렸고 누군가는 주변을 두리번거렸다. 앞으로 이 아이들과 어떤 이야기를 쓰게 될까. 나 역시 조금은 설레고 긴장되는 첫 만남이었다.지난 7월, 포항시 북구 청소년문화의집에서 청소년 글쓰기 프로그램 '나도 작가다'가 시작됐다. 중학교 1학년부터 3학년까지 일곱 명의 학생이 참여했다. 강사로서 아이들을 만나 글쓰기를 지도하고, 마지막에는 아이들 각자의 글을 모아 전자책 한 권을 만드는 것이 목표였다.처음부터 전자책을 만들겠다고 하니 아이들은 어떤 생각을 했을까. 어쩌면 작가라는 말이 조금은 낯설고 거창하게 느껴졌을지도 모른다. 하지만 나는 아이들에게 잘 쓰는 것보다 자기 이야기를 꺼내는 일이 먼저라고 이야기했다.첫 시간의 어색함은 오래가지 않았다. 글쓰기를 좋아하는 아이들이라 그런지 막상 펜을 잡으면 이야기가 술술 나왔다. 주제를 정해주면 한참을 고민하다가도 어느 순간 고개를 숙이고 글을 써 내려갔다. 생각보다 훨씬 진지했고, 예상보다 훨씬 솔직했다.수업은 매번 조금씩 다른 방식으로 진행했다. 시를 쓰기도 하고 짧은 소설과 에세이를 쓰기도 했다. 그림 한 장을 보여주고 그다음에 어떤 일이 벌어질지 상상해 이야기를 이어가게 했다. 감정 카드를 활용해 지금 자신의 마음과 닮은 단어를 고르고, 그것을 글감으로 발전시키기도 했다.때로는 영화나 드라마를 함께 이야기하고 책을 읽은 뒤 각자의 감상을 글로 옮겼다. 같은 장면을 보고도 아이들의 생각은 제각각이었다. 누군가는 주인공의 선택에 화를 냈고, 누군가는 등장인물의 마음을 이해한다고 했다. 하나의 작품이 일곱 가지 이야기가 되는 순간이었다.강사인 나도 매번 새로운 발견을 했다. 아이들은 어른들이 미처 생각하지 못한 방식으로 세상을 바라봤다. 짧은 문장 하나에도 자기만의 시선이 담겨 있었다. 표현이 서툴면 조금 다듬어 주고, 이야기가 막히면 질문을 던졌다. 그렇다고 아이들의 문장을 내 방식대로 바꾸지는 않으려 했다. 조금 투박하더라도 자기 목소리로 완성하는 것이 중요했기 때문이다.수업이 이어지는 동안 계절도 세 번이나 바뀌었다. 뜨거운 여름에 시작해 선선한 가을을 지나 어느덧 초겨울에 닿았다. 처음에는 서로 이름을 부르는 것조차 어색했던 아이들이 이제는 편하게 농담을 주고받았다. 글을 쓰다가 서로의 문장을 궁금해했고, 다른 친구의 작품을 들으며 웃기도 했다.일곱 명의 아이들이 써 내려간 글은 시와 소설, 에세이 등 다양한 형태로 쌓여 갔다. 한 편씩 완성할 때마다 원고를 모았고, 문장을 다듬고 차례를 정했다. 작가 소개와 사진도 준비했다. 자신의 이름이 책에 들어간다는 사실에 아이들도 조금씩 실감이 나는 듯했다.특히 기억에 남는 일이 하나 있다. KBS 라디오에서 프로그램 현장을 취재하러 왔다. 아이들과 함께 전자책을 만드는 과정을 취재하고 인터뷰하는 자리였다. 아직 책이 세상에 나오기도 전인데 방송국에서 찾아와 취재를 한다니, 아이들에게는 얼마나 특별한 경험이었을까. 인터뷰를 하는 동안만큼은 모두가 이미 작가가 된 기분이었다. 나 역시 아이들과 함께 작가라는 이름으로 소개되는 것이 무척 뿌듯했다.그렇게 열 번의 수업이 끝났다. 마지막 수업을 마치고 아이들과 인사를 나누는데 처음 만났던 날이 떠올랐다. 어색하게 앉아 있던 아이들이 이제는 자기 이름으로 된 책 한 권을 준비하고 있었다. 강사로서 수업을 마쳤다는 후련함도 있었지만, 한편으로는 조금 더 함께 글을 썼으면 하는 아쉬움도 남았다.현재 아이들의 글은 전자책 출간을 위한 마지막 승인 절차를 기다리고 있다. 원고를 모으고 책의 형태를 갖추는 일은 생각보다 손이 많이 갔다. 하지만 아이들의 이름이 나란히 들어간 차례를 보고 있으면 그동안의 시간이 고스란히 떠오른다. 책이 승인되어 세상에 나오는 날, 아이들은 자신이 쓴 문장을 다시 어떤 마음으로 읽게 될까.나는 아이들에게 글을 잘 쓰는 사람이 되라고만 말하고 싶지는 않다. 자신의 마음을 들여다보고, 다른 사람의 이야기에 귀를 기울이며, 세상을 자기만의 언어로 표현할 줄 아는 사람이 되었으면 한다. 지금 쓴 문장이 훗날 어떤 모습으로 자라날지는 아무도 모른다.열 번의 만남이 끝났다고 해서 아이들의 글쓰기가 끝난 것은 아니다. 이제부터가 시작이다. 여름날 처음 만났던 일곱 명의 아이들에게 말해주고 싶다.계절은 초겨울에 닿았지만 아이들의 문장은 이제 막 봄을 준비하고 있다. 그 문장들이 앞으로 어떤 책이 되고 어떤 이야기가 될지 기대하며, 나도 강사이자 한 사람의 독자로서 아이들의 다음 작품을 기다려 본다.