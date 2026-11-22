큰사진보기 ▲안해양경찰서와 해군이 서격렬비열도 인근 해상에서 실종 어선 해광호를 찾기 위한 수중수색을 진행하고 있다. 지난 21일 오후 7시 55분쯤 수심 52m 해저에서 선박으로 추정되는 물체가 발견돼 정밀 확인 작업이 진행 중이다. ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해광호 침몰 추정위치에서 북동쪽 약 440m 떨어진 해저에서 선박 추정 물체가 발견됐다. 해경은 사이드스캔 소나와 무인잠수정 등을 활용해 해당 물체가 해광호인지 확인할 계획이다. ⓒ 태안해양경찰서제공 관련사진보기

충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 어선 '해광호'(7.93톤·승선원 7명)가 연락 두절된 지 닷새 만에 바닷속에서 선박으로 추정되는 물체가 발견됐다.태안해양경찰서는 22일 긴급 보도자료를 통해 "지난 21일 오후 7시 55분쯤 서격렬비열도 북서방 약 2해리 인근 해상에서 해군 함정의 소나(음파탐지기) 장비를 활용한 수중수색 중 선박 추정 물체를 포착했다"고 밝혔다.물체가 발견된 지점은 수심 약 52m 해저다. 해경이 해양영역인식(MDA) 플랫폼과 주변 화물선 레이더 영상, 해수 유동 예측 등을 종합 분석해 특정한 침몰 추정위치에서 북동쪽으로 약 440m 떨어져 있다.해경은 발견된 물체가 실제 해광호인지 확인하기 위해 첨단 수중 장비를 총동원하고 있다. 우선 음파로 해저 물체의 윤곽과 크기를 영상화하는 '사이드스캔 소나(측면주사음탐기)'를 투입해 형상을 정밀 분석 중이다.이어 ROV(무인잠수정)와 수중 다방향 CCTV를 투입해 해광호와 일치하는지 최종 확인할 계획이다. 만약 해광호로 판명되면 수심과 조류 흐름, 기상 여건 등을 종합 검토해 잠수사 투입 등 후속 수색 방안을 결정할 방침이다.다만 수심 52m 해저는 조류가 강하고 시야 확보가 어려워 수색대원의 안전을 고려한 신중한 접근이 요구된다.수중 물체 포착에 앞서 해상에서도 추가 단서가 발견됐다. 해경은 지난 21일 오전 10시 25분쯤 침몰 추정위치에서 서쪽으로 약 550m 떨어진 해상에서 부이(부표) 1개를 추가로 수거했다. 앞서 발견된 부이에 이어 추가 부유물까지 나오면서 해경은 해수 흐름과 발견 위치를 대조하며 관련성을 분석하고 있다.해경 관계자는 "현재 발견된 해저 물체와 부이가 해광호의 것인지 확정되지 않았으며, 사고 원인이나 승선원 상태 역시 확인된 바 없다"면서 "가족들에게 하루빨리 소식을 전할 수 있도록 모든 역량을 집중하고, 확인되는 내용은 투명하게 공개하겠다"고 말했다.한편, 해광호는 지난 18일 오전 1시 9분쯤 태안군 근흥면 서격렬비열도 북서방 약 22해리 해상에서 위치 신호가 끊긴 뒤 실종됐다. 당시 배에는 한국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명 등 총 7명이 타고 있었다.