큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원 원장이 오는 27일 창당 1000일을 앞두고 당명 개정을 공식 제안했다. 창당을 주도하고 초대 당 대표를 지낸 당사자가 직접 당명 변경 논의를 꺼내 들면서, 향후 당내외에서 당의 정체성 재정립과 외연 확장을 위한 논의가 본격화할 전망이다. ⓒ 조국 원장 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조 원장은 "우리 당의 지지기반은 조국혁신당 당원이나 정치인 조국 지지자만이 아니다. 우리 당의 역할과 쓰임을 인정해 주시는 많은 국민이 계신다"며 "그분들의 뜻까지 담을 수 있는 '확장성 있는 당명'이 필요하다"고 역설했다. 구체적인 방향으로는 "기존 당명과 자연스럽게 연결되면서 민주·혁신·개혁·민생 등의 가치가 함축되는 당명", "입에 착 달라붙는, 간명하면서도 힘 있는 당명"을 제시했다. ⓒ 조국 원장 페이스북 갈무리 관련사진보기

조국 조국혁신당 혁신정책연구원 원장이 오는 27일 창당 1000일을 앞두고 당명 개정을 공식 제안했다. 창당을 주도하고 초대 당 대표를 지낸 당사자가 직접 당명 변경 논의를 꺼내 들면서, 향후 당내외에서 당의 정체성 재정립과 외연 확장을 위한 논의가 본격화할 전망이다.조 원장은 22일 오전 자신의 페이스북에 "창당 1000일을 앞두고 '확장성 있는 당명' 개정을 제안합니다"라는 제목의 글을 올려 이 같이 밝혔다.그는 "오는 11월 27일은 조국혁신당 창당 1000일이 되는 날"이라며 "2024년 2월 13일 부산민주공원에서의 창당 선언, 2024년 3월 3일 창당대회의 기억이 떨림과 함께 되살아난다"고 소회를 전했다.이어 "창당을 주도했고 당 대표를 역임한 사람으로, 그리고 신장식 당 대표의 전대 공약에 따라 설치된 당 비전 설계와 혁신 작업을 책임지는 '비전랩'의 위원장으로, 오늘 저는 당원 동지 여러분께 당명 개정을 제안한다"고 밝혔다.조 원장은 먼저 현 당명이 탄생한 배경과 그로 인해 따라붙었던 한계를 솔직하게 짚었다. 그는 "현재 당명은 창당 준비 당시 언론에서 호칭한 '조국신당'이 널리 퍼져 다른 이름을 쓰면 유권자들이 투표에서 선택할 수 없을 것으로 판단하여, 국민 공모를 거쳐 '조국혁신당'이란 당명을 선택했다"고 설명했다.그러면서 "당명 속 '조국'(祖國)이 제 이름 '조국'(曺國)은 아니지만, 많은 국민들은 당명과 제 이름을 겹쳐 생각해왔던 것도 사실"이라며 "일부 사람들은 이를 이유로 우리 당을 조롱하기도 하였다"고 덧붙였다. 유력 정치인인 본인의 이름과 겹치는 당명이 창당 초기 인지도 확보에는 유리했으나, 장기적으로는 '1인 정당' 이미지나 조롱의 빌미가 되어왔음을 인정한 대목이다.그동안 당명 변경을 미뤄왔던 이유와 지금 시점에 제안을 꺼낸 배경도 구체적으로 밝혔다. 조 원장은 "제가 대표 또는 비상대책위원장 시절 당명 변경을 검토하였으나, 당력을 집중해야 할 시급한 상황이 발생하거나, 또는 성급하게 당명을 바꾸게 되면 변경된 당명에 대한 국민적 인지도가 떨어져 의외의 결과를 낳을 수 있었기에 중단했다"며 "더욱 중요하게는 당의 실력을 쌓는 것이 선결과제였다"고 설명했다.이어 "그러나 이제는 당의 한 단계 도약을 위해 당명 개정을 공개적으로 논의하고 결정할 시점이 되었다고 판단한다"며 "창당을 주도한 제가 이 제안을 하는 것이 온당하다고 판단했다"고 강조했다.조 원장은 당명 개정을 추진함에 있어 세 가지 원칙과 방향성을 제시했다.첫째는 폭넓은 공론화 과정이다. 그는 "당명 개정은 최고위원이나 국회의원들만의 논의로 결정될 문제는 아니다"라며 "당원과 국민의 의견을 폭넓게 그리고 차근차근 수렴해야 한다"고 못 박았다. 단순한 이름 바꾸기에 그치지 않고, "당명 변경 과정에서 국민께서 우리 당의 역할을 재확인할 수 있어야 하고, 새로운 당명에 대한 인지도를 높일 수 있어야 한다"는 주문이다.둘째는 범민주진보진영을 아우르는 '확장성'이다. 조 원장은 당원들을 향해 "조국혁신당 당원이나 정치인 조국 지지자만이 좋아할 당명이 아니라, 범민주진보진영의 국민께서 좋아할 당명을 고민해 달라"고 당부했다.그는 "우리 당의 지지기반은 조국혁신당 당원이나 정치인 조국 지지자만이 아니다. 우리 당의 역할과 쓰임을 인정해 주시는 많은 국민이 계신다"며 "그분들의 뜻까지 담을 수 있는 '확장성 있는 당명'이 필요하다"고 역설했다. 구체적인 방향으로는 "기존 당명과 자연스럽게 연결되면서 민주·혁신·개혁·민생 등의 가치가 함축되는 당명", "입에 착 달라붙는, 간명하면서도 힘 있는 당명"을 제시했다.마지막으로 조 원장은 자신이 위원장을 맡고 있는 '비전랩'이 이번 작업의 실무적 통로가 될 것임을 분명히 했다. 그는 "'비전랩'의 위원장으로 저는 온라인과 오프라인에서, 당 비전 재설정, 당 강령 수정 및 당명 개정에 대한 당원과 국민의 의견을 수렴하는 절차와 통로를 만들겠다"고 밝혔다.신장식 대표 체제 출범 이후 당의 중장기 혁신을 준비해 온 조국혁신당이 이처럼 창당 1000일을 기점으로 당명 개정과 강령 수정까지 아우르는 대대적인 쇄신에 착수함에 따라, 향후 당원들과 지지층, 그리고 범진보진영 내에서 어떤 새로운 비전이 도출될지 관심이 쏠리고 있다.