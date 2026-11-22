큰사진보기 ▲2026년 11월 19일, 베를린 총리관저에서 우크라이나의 가장 중요한 동맹국 및 지지국들로 구성된 이른바 ‘의지의 연합(Coalition of the Willing)’ 정상회의가 끝난 후, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 공동 기자회견에서 연설하고 있다.. (Photo by Odd ANDERSEN) ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 박성진 기자 = 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 크리스마스 전 미국·러시아·우크라이나 3자 종전 협상을 개최하자고 제안했으며 자신은 이에 동의했다고 밝혔다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 21일(현지시간) 우크라이나 현지 언론을 인용해 보도했다.젤렌스키 대통령은 "성과가 더 빨리 나올수록 더 좋다"면서 이같이 말했다.그는 이 협상이 다음 달 14~15일 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도랄 리조트에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 개최될 수 있다고 시사했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 G20 회원국인 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령을 초청했지만, 젤렌스키 대통령에게는 아직 초청장을 보내지 않았다.독일은 "우크라이나의 참여 없이 다른 국가들이 우크라이나의 운명을 결정하는 것은 용납할 수 없다"며 트럼프 대통령에게 젤렌스키 초청을 촉구했다.젤렌스키 대통령은 "일부 미국 의원들은 트럼프 대통령이 푸틴을 초청한 것을 싫어하지만 우크라이나가 초청된다면 3자 회담은 모두의 지지를 받을 것"이라고 말했다.푸틴 대통령은 2019년 이후 G20 정상회의에 참석하지 않았다.크렘린궁은 푸틴 대통령이 내달 G20 정상회의에 참석할지 아직 밝히지 않았다.미국·러시아·우크라이나는 이달 10~11일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 9개월 만에 3자 종전 협상을 재개했다.이 협상에서 러시아와 우크라이나는 역대 최대 규모의 포로 교환에 합의했으나 안전 보장과 영토 문제 등 핵심 의제에서는 여전히 큰 입장 차를 보였다.차기 3자 종전 협상의 시기와 형식 등은 정해지지 않았다.WP는 "트럼프 대통령은 G20 정상회의 기간 종전 협상 합의를 원하는 것으로 알려졌지만 러시아의 강경한 입장과 러시아·우크라이나 양측의 공습이 늘어난 점을 고려하면 실현 가능성이 작아 보인다"고 전했다.앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 트럼프 대통령이 내년 1월 3일 민주당이 연방의회 다수당이 되기 전에 우크라이나 종전 협상 타결을 바라고 있다고 지난 20일 보도했다.FT는 트럼프 대통령이 종전 협상을 중재할 폭넓은 권한이 있지만, 민주당은 의회에서 입법권을 활용해 우크라이나 지원과 대러시아 제재를 강화하기를 바라고 있기 때문에 트럼프 대통령이 협상 타결을 서두르고 있다고 분석했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>