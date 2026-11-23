큰사진보기 ▲교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최은옥 교육부 차관이 19일 2027학년도 대학수학능력시험 종료 후 세종시 정부세종청사에서 AI 부정행위 적발 현황 등을 설명하고 있다. 발표에 따르면 이날 오후 4시 37분 종료된 4교시 기준으로 부정행위자는 총 98명으로 집계됐다. 3차례에 걸친 위급재난문자를 통해 적발된 사례는 49명이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 8시 30분 정부가 수능 부정행위 방지 목적으로 위급재난문자를 전국민을 대상으로 보냈다. 사진은 왼쪽부터 갤럭시, 비행모드 설정된 갤럭시, 아이폰. 비행모드 설정된 갤럭시폰은 위급재난문자가 뜨지 않고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관 리더십과정 책임교수이고, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했다.

2027학년도 대학수학능력시험이 끝났다. 이번 수능을 앞두고 정부가 긴급하게 대응한 문제 중 하나는 인공지능(AI)과 스마트기기를 이용한 부정행위 우려였다. 새로운 기술이 시험의 공정성을 위협할 수 있다는 우려가 커지면서 정부는 대응책 마련에 나섰다.성실하게 준비한 수험생을 보호하고 시험의 공정성을 지키는 것은 정부의 당연한 책무다. 그러나 이번 논란은 더 근본적인 질문을 던진다. AI가 지식의 생산과 활용 방식을 빠르게 바꾸고 있는데, 우리 교육은 여전히 정해진 시간에 정답을 찾아내는 능력을 중심으로 학생을 선발하고 있다. 새로운 기술을 이용한 부정행위를 막는 일만큼, 그 기술이 바꿔 놓을 교육의 목적과 평가방식을 혁신하는 일도 중요하지 않은가.역대 정부는 출범할 때마다 교육개혁을 약속했다. 입시제도를 바꾸고 사교육비를 줄이며 대학 경쟁력을 높이겠다고 했다. 교육과정과 대학입학전형은 수차례 달라졌고 교육재정도 확대됐다. 그러나 좋은 대학에 진학해야 좋은 일자리와 높은 소득을 얻을 수 있다는 사회적 기대는 크게 달라지지 않았다.2025년 초중고 사교육비 총액은 27조 5천억 원으로 전년보다 5.7% 감소했다. 반면 사교육에 참여한 학생의 월평균 지출은 60만 4천 원으로 오히려 2.0% 증가했다. 학생 수와 참여율이 줄어든 상황에서 총액 감소만으로 사교육 부담이 해결됐다고 판단하기는 어렵다. 수능이 끝난 지금, 필요한 것은 또 하나의 입시개편안이 아니다. 역대 교육개혁의 성과와 한계를 돌아보고, 교육을 둘러싼 경제사회적 구조까지 함께 바꾸는 개혁방향을 마련해야 한다.1995년 김영삼 정부의 5·31 교육개혁은 자율화와 다양화, 수요자 중심 교육을 새로운 방향으로 제시했다. 이후 정부들도 교육정보화와 교육복지, 학교 다양화, 직업교육, 대입 공정성, 디지털 교육 등 다양한 정책을 추진했다.성과도 분명하다. 교육기회가 확대됐고 학교 환경도 개선됐다. 고교 무상교육과 취약계층 지원은 교육의 공공성을 높였다. 한국 학생들의 높은 국제학업성취도와 세계 최고 수준의 청년층 고등교육 이수율은 우리 교육이 축적해 온 성과를 보여준다. 교육은 산업화와 경제성장을 이끌었고, 많은 국민에게 계층이동의 기회를 제공했다.그러나 과도한 입시경쟁과 대학 서열화, 교육격차라는 구조적 문제는 여전히 남아 있다. 역대 개혁의 중요한 한계는 교육문제를 교육제도 안에서 해결하는 데 치중했다는 점이다. 정부는 대학에 들어가는 방법을 바꾸는 데 많은 역량을 투입했지만, 대학을 졸업한 이후의 기회와 보상 격차를 줄이는 데에는 충분히 접근하지 못했다. 상위권 대학 졸업장이 취업과 소득, 사회적 지위에서 유리하게 작용한다면 입시경쟁은 쉽게 사라지지 않는다.입시 공정성 논쟁도 이러한 한계를 보여준다. 수능 중심 선발은 객관성과 예측가능성이 장점이지만 가정의 경제력에 따른 준비 여건의 차이를 없애지는 못한다. 학생부 중심 선발은 다양한 역량을 평가할 수 있지만 학교별 교육환경의 차이와 평가의 공정성 문제가 제기된다. 어느 방식에도 장단점이 있다. 중요한 것은 특정 전형을 확대하거나 축소하는 것만으로 입시경쟁의 근본 원인을 해결할 수 없다는 사실이다. 선발과정의 공정성을 높이는 개혁과 과도한 선발경쟁을 완화하는 개혁은 함께 추진해야 한다.정권마다 새로운 교육정책을 내세우는 관행도 돌아봐야 한다. 교육개혁은 성과가 나타나기까지 오랜 시간이 걸리지만 정부는 임기 안에 가시적인 성과를 보여주려 한다. 그 과정에서 정책의 지속성과 예측가능성이 약해지고 학교 현장의 혼란이 반복되기도 했다. 2022년 출범한 국가교육위원회는 이러한 문제를 극복하기 위한 제도다. 이제는 위원회의 설치 자체보다 정권을 넘어 교육정책의 일관성을 확보하고 사회적 합의를 형성하는 역할을 실제로 수행하고 있는지 평가해야 한다.한국은 세계적으로 교육 수준이 높은 나라다. 그러나 높은 학력이 반드시 안정적인 일자리와 행복한 삶을 보장하지는 않는다. OECD의 2025년 교육지표에 따르면 한국의 25~34세 고등교육 이수율은 71%로 회원국 중 가장 높지만, 같은 연령대 고등교육 이수자의 고용률은 80%로 OECD 평균 87%에 미치지 못한다. 대학 교육의 양적 확대가 그에 상응하는 고용 성과로 충분히 이어지지 못하고 있음을 보여준다.그런데도 우리 사회는 대학진학률과 명문대 합격자 수를 중요한 교육성과로 여긴다. 대학은 우수한 학생을 선발하는 데 경쟁하고, 학교는 상위권 대학 진학 실적에 민감하다. 학부모 역시 자녀가 경쟁에서 뒤처지지 않도록 사교육에 투자한다. 더 우려스러운 것은 부모의 경제력과 교육 수준이 자녀의 교육기회에 영향을 미친다는 점이다. 교육이 계층이동의 사다리라는 기대를 유지하려면 출발선의 격차를 줄이는 정책이 뒷받침되어야 한다.이제 교육의 성공 기준을 바꿔야 한다. 얼마나 많은 학생을 명문대학에 진학시켰는가보다 얼마나 많은 국민이 자신의 적성과 능력을 개발하고, 사회에 진출해 자립하며, 원하는 삶을 살아갈 기회를 얻었는지를 중시해야 한다.사교육 문제를 공교육의 책임으로만 돌리는 것은 현실을 지나치게 단순화한다. 학벌에 따른 기회와 보상 격차가 유지되는 한 학부모와 학생은 입시경쟁에 참여할 강한 유인을 갖게 된다. 따라서 대학입시 개혁은 노동시장 개혁과 함께 추진해야 한다. 기업은 출신 대학보다 직무능력과 성과를 중시하는 채용·보상체계를 발전시켜야 한다. 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 사이의 과도한 격차를 완화하는 정책도 병행해야 한다.정부와 공공기관부터 직무능력 중심 채용이 실제로 작동하는지 점검해야 한다. 채용 단계의 학력·학벌 차별을 줄이는 데 그치지 않고 교육훈련과 승진, 보상에서도 직무역량이 공정하게 인정받도록 해야 한다. 대학 역시 학생을 얼마나 잘 선발했는지가 아니라 얼마나 잘 가르치고 성장시켰는지로 평가받아야 한다. 교육의 질과 졸업 이후의 진로, 지역사회 기여를 재정지원과 연계하되 대학의 특성과 설립목적을 고려해야 한다.모든 대학을 같은 기준으로 경쟁시키는 정책에서도 벗어날 필요가 있다. 연구중심대학과 교육중심대학, 직업교육과 평생교육에 특화된 대학이 각자의 역할을 수행할 수 있도록 지원해야 한다.입시제도 개편은 필요하다. 그러나 학벌에 따른 보상 격차를 그대로 둔 채 선발방식만 바꾸는 것은 경쟁의 규칙을 바꾸는 데 그칠 수 있다.학령인구 감소는 교육개혁을 더 이상 미룰 수 없는 현실적 과제다. 학생이 줄어들면서 지역대학은 존립을 걱정하고, 일부 지역에서는 학교 통폐합과 교육시설 활용 문제가 중요해지고 있다. 모든 대학을 기존 규모와 형태로 유지하기는 어렵다. 그러나 단순한 정원 감축이나 통폐합만으로 지역대학의 위기를 해결할 수도 없다. 대학이 사라진 지역은 청년과 연구인력, 지역산업의 기반까지 약해질 수 있기 때문이다.지역대학 개혁은 지역산업과 일자리 정책에 연결해야 한다. 지역에 양질의 일자리와 생활 기반이 부족하다면 대학에 재정을 지원하더라도 청년의 수도권 이동을 막기 어렵다. 대학과 기업, 지방정부가 함께 인재 양성과 취업, 연구개발을 연결하는 체계를 구축해야 한다. 수도권 대학의 집중구조와 지역대학의 위기를 따로 다루어서도 안 된다. 대학 정원과 재정지원, 지역산업 육성, 청년 정착정책을 종합적으로 조정해야 한다. 대학의 특성화와 공동운영, 통합과 기능전환도 이러한 국가적 전략 속에서 추진해야 한다.지방교육자치제도 역시 변화에 대응해야 한다. 교육의 자주성과 전문성, 정치적 중립성은 반드시 보장해야 한다. 그러나 교육청과 지방자치단체가 별도의 계획과 예산으로 움직이면서 돌봄과 복지, 지역발전 정책에 중복이나 사각지대가 발생하지 않는지 점검해야 한다. 교육행정의 독립성은 지키되 지역사회와의 협력과 행정적 책임은 강화해야 한다. 학령인구 감소에 따른 학교시설의 공동활용과 교육서비스 재편도 교육청과 지방정부가 함께 해결해야 할 과제다.이번 수능의 AI 부정행위 논란은 새로운 기술이 기존 시험제도에 얼마나 큰 도전을 제기하는지 보여줬다. 앞으로 스마트안경과 초소형 카메라, 실시간 정보처리 기술이 더욱 발전하면 시험장에서 전자기기를 차단하는 방식만으로 공정성을 확보하기는 점점 어려워질 수 있다. 그렇다고 시험의 객관성과 공정성을 포기할 수는 없다. 특히 대학입시와 공무원시험, 국가전문자격시험처럼 결과가 개인의 진로와 직업에 큰 영향을 미치는 시험에서는 신뢰할 수 있는 평가와 부정행위 방지가 필수적이다.문제는 부정행위 차단대책이 교육혁신의 전부가 되어서는 안 된다는 점이다. AI가 정보를 검색하고 문서를 작성하며 문제해결을 지원하는 시대에 학교는 무엇을 가르치고 어떻게 평가해야 하는가. 디지털 기기와 AI 교육자료를 확대하는 것만으로 교육혁신이 이루어지지는 않는다. 교육의 목표와 교수·학습 방식이 달라지지 않는다면 새로운 기술로 기존 교육을 반복하는 데 그칠 수 있다.앞으로의 교육은 지식을 정확히 이해하고 활용하는 능력과 함께 질문을 만들고, 근거를 검증하며, 다른 사람과 협력해 문제를 해결하는 역량을 길러야 한다. 읽기와 쓰기, 수학 등 기초학력도 더욱 탄탄하게 보장해야 한다.평가방식 역시 변화해야 한다. 객관식 시험의 장점은 유지하되 서술형 평가와 구술시험, 실습과 프로젝트 등 다양한 방식을 교육목적에 맞게 활용할 필요가 있다. 다만 평가방식의 다양화가 채점의 자의성이나 새로운 불공정으로 이어지지 않도록 명확한 기준과 검증체계를 마련해야 한다.직업교육과 평생교육도 교육체제의 중심으로 들어와야 한다. 대학에 진학하지 않아도 전문성을 인정받을 수 있어야 하고, 취업 이후에도 새로운 기술을 배우며 직업을 전환할 수 있어야 한다. AI 시대의 교육개혁은 기술을 얼마나 많이 도입했는가가 아니라 기술 변화 속에서 국민의 학습능력과 기회를 얼마나 확대했는가로 평가해야 한다.이제 교육개혁의 목표와 추진방식을 분명히 해야 한다. 우선 유아·초등교육 단계부터 교육격차를 줄여야 한다. 가정환경에 따른 학습기회의 차이가 누적되지 않도록 기초학력과 돌봄, 교육복지에 집중적으로 투자해야 한다. 교육재정의 성과도 투입 규모보다 학습성과와 교육기회의 개선 정도를 중심으로 평가해야 한다.대학과 노동시장을 연결하는 개혁도 본격화해야 한다. 기업의 직무능력 중심 채용과 공정한 보상체계를 확산하고, 대학의 교육성과와 졸업 이후 진로를 체계적으로 점검해야 한다. 대학에 진학하지 않는 청년에게도 직업교육과 숙련 형성, 경력 발전의 기회를 보장해야 한다.지역대학 구조개혁은 국가균형발전 정책과 함께 추진해야 한다. 대학 정원과 재정지원, 지역산업과 일자리 정책을 연계하되 단순한 정원 감축이나 기관 통폐합이 목표가 되어서는 안 된다. 지역의 인재 양성과 연구개발 역량을 유지하면서 지속가능한 대학체제를 구축해야 한다.교육행정의 책임체계도 정비해야 한다. 국가교육위원회는 정권을 넘어 중장기 교육정책의 합의를 이끌어내고, 교육부는 정책 집행과 지원에 책임을 져야 한다. 시도교육청은 교육의 전문성과 자율성을 유지하면서 지방정부와 협력하고, 교육서비스의 성과를 국민에게 설명할 수 있어야 한다.무엇보다 교육개혁을 정부 임기 안에 완성해야 할 단기 사업으로 접근해서는 안 된다. 정부와 국회, 교육계와 산업계, 학생과 학부모가 함께 중장기 목표와 우선순위에 합의하고 정책의 성과와 부작용을 지속적으로 검증해야 한다. 물론 이러한 개혁은 쉽지 않다. 대학 정원과 재정, 교원의 근무 여건, 기업의 채용 관행, 지역 간 자원 배분을 조정해야 하기 때문이다. 그러나 이해관계의 충돌을 조정하는 것이야말로 정부와 정치권의 책임이다. 개혁의 부담을 학교와 학생에게만 떠넘겨서는 안 된다.한국 교육은 산업화 시대에 국가 발전을 이끈 중요한 성공 사례였다. 그러나 과거의 성공 경험이 미래의 개혁을 가로막는 관성이 되어서는 안 된다. 교육은 경제성장에 필요한 인재를 공급하는 수단만이 아니다. 민주사회의 시민을 양성하고, 개인의 존엄과 자유로운 삶을 실현하며, 공동체의 지속가능성을 높이는 공공제도이기도 하다.이번 수능을 둘러싼 AI 부정행위 논란은 시험관리의 중요성을 다시 일깨웠다. 그러나 정부가 새로운 기술을 이용한 부정행위를 철저히 차단했다고 해서 교육개혁까지 성공한 것은 아니다. 시험의 공정성을 지키는 일과 미래 사회에 필요한 교육체제를 만드는 일은 함께 추진해야 한다.수능이 끝날 때마다 학생과 학부모에게 새로운 경쟁을 준비하라고 요구하는 사회도 달라져야 한다. 교육의 성공을 명문대 진학률이나 시험성적만으로 판단하는 관행에서 벗어나 국민의 성장과 자립, 삶의 질을 함께 살펴야 한다.이제 교육개혁의 책임을 학생과 교사에게만 떠넘겨서는 안 된다. 대학과 기업, 정부와 정치권도 함께 바뀌어야 한다. AI 부정행위를 막는 데 그치지 않고 AI 시대의 교육을 새롭게 설계해야 한다. 입시의 규칙을 바꾸는 개혁을 넘어, 입시경쟁을 낳는 사회경제적 구조까지 바꿀 때 비로소 국민이 체감하는 교육개혁이 가능해질 것이다.