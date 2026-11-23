큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 지난 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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새로운 연재를 시작한다. 수업 시간 아이들이 무시로 던진 엉뚱한 질문과 그에 대한 답변을 글로 정리해 볼 참이다. 처음엔 시험에 절대 출제되지 않을 쓸데없는 질문이라며 무지르고 심지어 나무라기까지 했는데, 함께 생각해 볼만한 알짜배기 내용도 적지 않았다. 개중엔 지금껏 가르치면서 단 한 번도 생각해 본 적 없는, 내게 '죽비' 같은 것들도 있었다.내용이 무엇이든 아이들의 질문은 장려하고 칭찬할 일이지 절대 막아선 안 된다. 흔히 말하는 '좋은' 질문과 '나쁜' 질문을 교사가 임의로 구분해선 안 된다. 의도적으로 수업을 훼방 놓으려는 게 아니라면, 모두 '좋은' 질문이다. 아이들이 눈과 귀만 열게 하고 입을 닫게 만드는 수업은 이미 '죽은' 수업이다.얼마 전 외국에서 초중학교 시절을 보내고 전학을 온 한 아이는 학교생활에 가장 적응하기 힘든 게 "쥐 죽은 듯 고요한 수업"이라고 토로했다. 수업 시간 내내 아무도, 무엇도 질문하지 않고 받아 적기만 하는 친구들의 모습이 낯설고 당황스러웠다고 했다. 그렇다고 수업이 끝난 뒤에 교사를 찾아가 질문하는 경우도 못 봤다며 고개를 가로저었다.그는 수업 시간 꾸벅꾸벅 조는 아이들이 많은 것도 질문이 없는 탓이라고 잘라 말했다. 늦은 밤까지 공부하거나 스마트폰을 가지고 노느라 잠이 부족한 이유도 있겠지만, 소란스러움을 죄악시하는 수업 분위기에선 교사의 강의는 자장가로 들릴 수밖에 없다고 꼬집었다. 질문과 답변이 무시로 오간다면, 어느 누가 잠을 자겠느냐고 반문하기까지 했다.아이들의 질문은 하나같이 교과서에서 다루지 않는 것들이었다. 교과서의 서술이 워낙 소략한 탓도 있겠지만, 본문 내용만 읽어서는 사건의 맥락을 이해할 수 없는 것들이 태반이다. 본디 역사란 역사학자들이 당시의 연구 성과를 기초로 가장 중요하다고 여기는 사건과 인물을 발췌한 것이다. 하물며 교과서임에랴.참고로, 현재 고등학교에서 한 학기 동안 배우는 한국사 교과서의 분량은 부록까지 전부 포함해도 고작 150쪽 남짓이다. 그나마 절반 이상이 삽화 차지여서 활자로 된 서술은 얼마 안 된다. 학기 초 수업 준비를 위해 교재 연구 삼아 통독한다 해도 두어 시간이면 충분하다. 교과목과 상관없이 학업 부담을 줄인다는 이유로 교과서는 나날이 얇아지는 추세다.따지고 보면, 수업 시간에 질문이 없다는 건 맥락도 없이 핵심 용어들만 백화점식으로 나열된 교과서의 내용을 굳이 이해하고 싶지 않다는 '반항'인지도 모른다. 어차피 벼락치기가 가능한 암기 과목인 데다 대학입시 때도 점수와 상관없이 응시만 하면 되기에 역사 공부에 대한 절박함은커녕 부담조차 없다. 수험생마다 "대충 찍어 절반만 넘기자"는 게 전략이다.수능 한국사 영역은 '국적 판별 시험'이라는 조롱성 별칭을 가지고 있다. 그만큼 문제가 쉽다는 뜻이다. 실제로 중학교 1~2학년 수준이면, '반타작'이야 누워서 떡 먹기다. 절대평가 체제인 한국사 영역의 경우, 현재 서울대와 한양대 등을 제외한 대부분의 대학에서 50점 만점에 25점 이상이면 감점하지 않는다."시험에 출제된다"는 엄포가 사실상 유일한 동기 부여 방법인 인문계고등학교의 현실에서, 가뭄에 콩나듯 하는 아이들의 질문 하나하나가 소중하게 느껴질 수밖에 없다. 시험에 출제되는 내용인지 아닌지는 전혀 중요하지 않다. 엉뚱한 질문일지언정 적막강산이 된 교실을 일깨우고, 아이들의 반쯤 감긴 눈을 뜨게 할 수 있다면 그걸로 족하다.조금 우스꽝스러운 고백이지만, 지난밤 연재 제목을 구상하다 잠을 설쳤다. 모든 일은 시작이 반이고, 글은 제목이 반이라서다. '엉뚱한 질문이 잠든 수업을 깨운다', '엉뚱한 아이들의 호기심 천국이 된 교실', '시험에 절대 출제되지 않는 교과서 밖의 역사', '교과서 밖으로의 일탈을 꿈꾸는 아이들' 등 머리맡에서 끄적인 메모만 한가득이다.'질문만이 우리 교육을 살린다'.그렇게 밤새 머리를 쥐어짜며 뽑아낸 연재의 제목이다. 오래전 광주광역시교육청의 모토가 '질문이 있는 교실'이었다는 사실을 떠올렸고, 외국에서 전학을 와 학교생활 적응에 힘들어하는 아이의 말이 포개진 작명이다. 광주광역시교육청의 호기롭던 모토는 결국 말뿐이었고, 온갖 대책에도 교실은 나날이 고요해져만 갔다.새삼 깨닫는 거지만, 아이들의 질문은 '고구마 줄기'와도 닮아있다. 질문 하나가 물꼬를 트면, 대답하는 과정에서 새로운 질문이 튀어나오고, 그에 대한 대답 뒤엔 또 다른 질문이 바통을 넘겨받듯 이어진다. 예전 같으면 교과 진도에 쫓겨 도중에 말을 끊었을 텐데, 지금은 질문을 던진 아이를 향해 넙죽 절이라도 하고픈 마음이다.진도 이야기가 나왔으니, 노파심에 한마디 얹는다. 교사에겐 학년 초 교과별 수업 및 평가 계획을 세워 공시할 의무가 있다. 당연한 절차이지만, 수업보다 평가가 워낙 중시되다 보니 수업의 '질'에는 별 관심이 없다. 정상적인 교육이라면 수업의 개선 노력이 먼저일 테지만, 평가의 공정성 확보가 선결 과제를 넘어 우리 교육의 지상 목표가 돼버렸다.언제부턴가 우리 사회는 평가를 바꾸면 수업이 저절로 개선될 수 있을 거라는 그릇된 믿음에 빠져 있다. '모로 가도 서울만 가면 된다'는 발상이다. 어차피 초중고의 모든 교육과정이 대학입시에 종속된 현실이니, 대입 제도의 개선을 통해 교육개혁이 가능하다고 여긴다. 역대 정부의 숱한 시행착오와 '개악'을 겪고서도 아무런 교훈을 얻지 못한 셈이다.부디 '질문이 있는 교실'을 바란다면, 아이들을 한 줄 세우는 기존의 평가 방식에 수업을 욱여넣어서는 안 된다. 지금의 수능 체제가 존속되는 한 기출 문제 풀이 방식의 수업을 벗어날 수 없고, 아이들의 질문은 되레 방해만 될 뿐이다. 오로지 평가 도구로만 기능하는 학생부종합전형도 이미 취지가 훼손된 채 갈 길을 잃어버렸다.교과서는 암기해야 할 수험 도구가 아니라, 끊임없이 호기심을 자극하는 질문지여야 한다. 유능한 교사일수록 교과서에 얽매이지 않는다고도 하고, 교과서가 필요 없는 수업이야말로 진짜 좋은 수업이라고 단언하는 이도 있다. 심지어 교과서의 내용을 절대화하고 그걸 지식이랍시고 획일적으로 평가하는 현재의 방식을 전체주의 교육이라고 비판하기까지 한다.연재가 얼마나 지속될지는 장담할 수 없다. 아이들의 질문이 더 나오지 않으면, 그때가 연재를 마치게 될 시점이다. 분명한 건, 몇 명일진 몰라도 한국사 교과서의 마지막 페이지를 덮을 때까지 엉뚱한 질문이 멈추진 않으리라는 점이다. 또, 연재에서 다룰 질문은 교과서에서 일언반구 언급이 없는 것들이다. 아이들의 호기심은 늘 교과서 밖을 향하고 있었다.다음에 이어질 첫 번째 연재의 주제를 미리 귀띔해 둔다. 조선 말 개화파의 대부로 평가받는 박규수와 관련된 한 아이의 질문이다. 그는 "조선 개화파의 선구자라는 박규수가 개항을 요구한 미국 상선 제너럴 셔먼호를 불태우라고 지시한 건 모순적인 행동이 아니냐"고 물었다. 개항과 개화파에 관한 아이들의 납작한 인식을 바룰 절호의 기회다.