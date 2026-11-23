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큰사진보기 ▲찢고 다시 붙인 일기장, 나를 살게 한 문장들 ⓒ 정형미 관련사진보기

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"시간은 틀림없이 흘러간단다..." (Time goes by without fail...)

"세상의 해와 달이 되어 좋은 힘이 되어 줄게. 마음을 전해. 표현을 해야지."

"사랑하면 알게 되고 알면 보이나니, 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리라."

"앞으로 더욱 크게 성장하여, 그 힘으로 나를 향해 다시 서서..."

"아직 늦지 않았어, 너무 걱정 마. 난 네 곁에 있고..."

큰사진보기 ▲투명 비닐봉투 속 일기장 조각들. ⓒ 정형미 관련사진보기

절기상 소설(小雪)을 맞아 첫눈이 소복이 내려앉은 전북 익산의 겨울 아침 산책길. 지난 10개월간 전북특별자치도 시범사업인 '인생기록작가단'으로 활동하며 걸어온 시간들이 주마등처럼 스쳐 간다. 지역 어르신들의 소중한 삶을 듣고 옮겨 적던 공식적인 여정이 이제 곧 마무리 된다.여정의 끝자락에 서서, 나는 조용히 책상 위 오래된 일기장을 펼쳤다. 지난 40년 넘게 일기를 써온 내게 지나온 세월은 글을 쓰게 하는 가장 깊은 샘물이다. 타인의 삶을 기록하던 펜을 이제는 내 삶과 부모님의 기억으로 돌리려 한다. 공식 활동은 끝나지만, 나만의 진짜 기록은 바로 이 끝자락에서 새롭게 시작되는 셈이다.요즘 나는 오래된 일기장 속 이야기를 하나씩 꺼내 글로 쓰고 있다. 월간지에 원고를 보내기도 하고 공모전에도 도전한다. 좋은 평가를 받는 글들을 읽다 보면 '내 이야기가 너무 평범한 것은 아닐까' 생각할 때도 있다.하지만 당선이라는 이름을 얻기 위해 내가 살아온 이야기를 다른 모습으로 바꾸고 싶지는 않다. 누군가에게는 소소한 기억일지라도 내게는 소중한 삶의 역사이기 때문이다. 부모님의 삶과 그 곁에서 함께한 내 시간을 내 방식대로 기록하고 싶다.일기장 갈피를 넘기다 보니 어머니가 길러주시던 토종 수박의 기억도 함께 떠올랐다. 밭의 거름 속에서 저절로 싹을 틔운 수박을 어머니는 알뜰하게 거두어 반찬으로 만드셨다. 껍질까지 아삭하게 씹히던 수박 장아찌는 어린 시절 우리 식탁에 오르던 별미였다.그때는 그저 맛있는 반찬이라고만 생각했다. 하지만 세월이 흐른 지금 그 맛을 떠올리면, 가족을 위해 작은 것 하나도 허투루 버리지 않으셨던 어머니의 마음이 먼저 생각난다. 지나고 나서야 알게 되는 사랑이 있다. 어머니의 수박 장아찌가 내게는 그런 기억이다.40년 넘게 써온 일기장에는 행복한 기억만 있는 것은 아니다. 다시 펼쳐보기조차 힘든 아픈 시간도 고스란히 남아 있다. 한때는 그 기억들을 마주하고 싶지 않았다. 마음이 괴롭고 힘들 때면 일기장을 꺼내 찢어버리곤 했다. 종이를 찢으면 그 안에 담긴 아픔까지 사라질 것만 같았다.그러나 떨리는 손가락이 찢어진 종이를 맞추고 있었다.찢어진 종이를 다시 맞추는 일은 생각보다 쉽지 않았다. 우선 몇 년도의 일기인지 연도를 확인하고, 날짜와 글씨의 흐름을 살피며 앞뒤 내용을 하나씩 이어야 했다. 문장이 어디서 끊겼는지, 어떤 조각이 빠졌는지 들여다보다 문득 이런 생각이 들었다.'내가 왜 이걸 찢어가지고 이 고생을 하나. 차라리 휴지통에 버려버릴까.'그런데 종잇조각에 적힌 글을 읽다 보면 차마 손을 놓을 수 없었다. 그 속에는 지금의 내가 미처 기억하지 못하는 또 다른 내가 살고 있었다.돌아가신 부모님의 모습도, 어린 시절 우리 아이들의 모습도, 함께했던 형제들의 시간도 있었다. 그 시절의 풍경과 날씨, 스쳐 지나가던 바람, 그리고 무엇보다 그때의 내 마음이 고스란히 남아 있었다. 당시에는 왜 그리 아프고 힘들었을까. 지금의 자리에서 오래전 나를 바라보니 안쓰럽고 애틋했다. 한편으로는 대견하기도 했다.'잘했다. 잘 살아왔다. 그 힘든 시간을 참 잘 견뎠구나.'차마 버리지 못한 종잇조각들은 투명한 비닐봉투에 한 장씩 넣어두었다. 노란색 테이프 자국이 남은 종이들, 아직 다 붙이지 못한 조각들도 그대로 간직했다. 당장 맞추지 못한 조각마저도 내 삶의 한 부분이라는 걸 알았기 때문이다. 아팠던 기억을 지우고 싶어 찢었지만, 결국 그 기록마저 버리지 못했으니 말이다.비닐봉투 속 종잇조각들은 단순한 종이가 아니었다. 그 안에는 내가 살아온 시간과 그 시절을 견뎌낸 마음이 들어 있었다. 이것마저 없었다면 지금의 나는 오래전의 나를 무엇으로 기억하고, 그 시절의 이야기를 어떻게 글로 쓸 수 있었을까.빛바랜 종이를 펼치면 오래전 내 손글씨가 눈앞에 나타난다. 그중에는 마치 오늘의 나에게 말을 건네는 듯한 문장도 있다.이제야 어렴풋이 그 시절이 떠오른다. 삶의 거친 파도를 어떻게 건너야 할지 막막했던 날들, 나는 일기장에 수많은 고백을 쏟아내며 스스로를 지탱하고 있었다. 누군가를 미워하는 마음도, 하는 일이 뜻대로 되지 않았던 마음도, 때로는 나 자신이 너무 싫었던 마음도 그 안에 있었다.그 문장들은 무너질 것 같은 나를 다시 살게 했던 다짐이자, 힘겨운 시간을 건너던 나 자신에게 건네는 간절한 위로였다.한때는 지워버리고 싶었던 기록이 이제는 나를 다독이는 가장 단단한 흔적이 되었다. 찢어진 일기장을 다시 붙이는 동안 나는 깨달았다. 그 고단했던 시간조차 결국 나를 살게 한 삶의 일부였다는 것을.찢어진 일기장을 정리하다 보면 그 시절의 나에게 미안하면서도 고마운 마음이 든다. 하지만 일기장 속에는 나만 있는 것이 아니라, 그 세월을 함께 살아낸 부모님의 모습과 삶의 흔적도 함께 담겨 있다.어머니의 토종 수박 장아찌에는 가족을 위해 애쓰셨던 사랑이 담겨 있고, 찢어진 일기장에는 아픈 시간을 견디며 살아온 나의 삶이 담겨 있다. 일기장 갈피마다 무심코 적어 내려간 부모님의 손길과 투박하지만 따뜻했던 한마디들이 고스란히 숨 쉬고 있다. 서로 다른 기억처럼 보이지만 모두 내 뿌리를 이루는 소중한 삶의 흔적이다.내가 부모님과 나의 이야기를 함께 기록하는 이유도 여기에 있다. 자식과 후손에게 물려주고 싶은 것은 거창한 위인전이나 특별한 성공담만이 아니다. 작은 것에도 감사하고 가족을 사랑하며 주어진 삶을 묵묵히 살아낸 보통 사람들의 이야기가 더없이 귀한 유산이라고 생각한다.부모님이 들려주셨던 옛이야기와 무심히 지나쳤던 일상의 풍경, 가족을 위해 기꺼이 내어주셨던 시간들. 기록하지 않으면 언젠가는 기억 속에서조차 희미해질 것이다.어머니가 만들어주신 토종 수박 장아찌의 맛도, 빛바랜 일기장에 남은 오래전 손글씨도 언젠가는 사라질지 모른다. 그래서 나는 오늘도 기록한다. 부모님의 삶과 그 곁에서 함께 살아온 나의 시간을.세월은 흘러가고 사람은 언젠가 떠나지만, 기록은 남아 누군가에게 기억의 문을 열어준다. 언젠가 후손들이 이 빛바랜 손글씨를 읽으며 부모님의 얼굴과 목소리, 그 시절의 따뜻한 마음까지 떠올릴 수 있기를 바란다.'인생기록작가단'의 10개월 여정은 곧 막을 내리지만, 나의 진짜 기록은 이제부터 시작이다. 평범했던 삶도 기록하면 역사가 된다. 내가 부모님의 이야기를 쓰고, 나의 일상을 계속 기록하는 이유다.