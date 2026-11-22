큰사진보기 ▲제 6회 졸업식을 마치고 기념 사진 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲졸업장 수여 후 단체 사진 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲모범상 수상 후 사진 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲명현관 군수 인사말을 전하는 모습 ⓒ 염정금 관련사진보기

"술을 좋아하시던 아버지 탓에 학교 문턱조차 밟지 못한 소녀, 친구들이 책가방을 메고 학교에 갈 때, 바닷가에서 쏙대기를 잡아 판 소녀, 딸이라고 학교에 보내지 않아 동생 책보 몰래 메본 소녀들이 80이 넘은 나이에 성인문해 공부를 통해 그 한을 푸는 모습을 시화에서 보았습니다. 이처럼 배움에는 나이가 없다는 것을 몸소 보여 주신 어르신들의 뜨거운 열정이기에 가능한 것입니다."

큰사진보기 ▲김종님 어머님이 본인 시 '몰래 맨 책보' 시낭송을 하는 모습 ⓒ 염정금 관련사진보기

지난 20일 (금) 오후 2시 해남군청 대회의실에서 제 6회 해남군 꿈보배학교 졸업식이 개최되었다.초등 인정 학력 과정을 마친 첫 졸업생인 5명( 김명심,박옥순, 최권심, 김점자, 오분임)과 기초문해 79명의 졸업생 외에도 선배들의 졸업을 축하하기 위한 초등 인정 1, 2단계 학습자 36명과 졸업생 가족, 교사 등 120명이 모인 가운데 진행된 졸업식은 늦가을 찬 기운이 무색할 만큼 훈훈한 분위기였다.해남군 미래교육 정현아 팀장의 사회로 진행된 제 6회 졸업식은 금빛 여정 영상으로 시작, 기초문해부터 초등학력 인정 과정의 수업 장면을 보며 학습자, 문해교사, 가족, 내빈 모두 그동안의 노력에 아낌없는 박수를 보냈다.이어 국민의례, 내빈 소개, 문해교사 소개, 졸업장 , 모범상 수여, 시화전 상 전수, 명현관 군수 인사말과 김명매 군의원 축하말, 소감문(학습자, 교사, 가족), 시낭송(김종님), 단체 사진으로 진행되었다.특히 이번 6회 졸업식은 2024년 개설, 3년간의 초등 인정 학력 과정을 마치고 졸업하는 5명에게 졸업장 수여와 그 뒤를 잇는 1, 2단계 초등 인정 모범상 수여로 이어져 더 뜻깊었다.명현관 해남 군수는 이같이 전하며 성인문해교육은 단순히 글을 배우는 과정을 넘어 새로운 삶에 도전하는 뜻깊은 여정이라는 것을 강조하였다. 그리고 민경매 군의원도 졸업은 배움의 끝이 아니고 새로이 나아가는 출발이라는 것을 시사하며 배움의 끈을 놓지 말고 이어갈 것을 당부했다.한편 김점자, 최순옥 졸업생의 소감 발표에서는 배움에 대한 열망과 그 동안의 노력이 담긴 감동적인 사연들이 전해졌다. 학습자들 배움의 열정과 변화를 전하는 말은 참석자들의 심금을 울렸다. 그리고 "몰래 메본 책보가 가슴에 콕 박혀 살았는데 이제는 반장까지 한다"는 김종님 시낭송에 뜨거운 박수를 보냈다해남군 교육재단은 2018년부터 기초문해교육을 시작하여 현재 스마트폰 활용법 등 디지털 문해교육을 병행하고 있다. 초등학력 인정과정, 기초 문해교육 외에도 맞춤형 프로그램을 운영하며 제2의 교육 기회를 제공하고 있다. 그리고 해남군은 장학사업기금을 통해 미래 인재 육성과 평생학습 교육 기반 확충에 힘쓰고 있다.