큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 'AI안경 부정행위 대책' 관련 의원 질의를 들으며 고개를 숙이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 진행 중인 19일 경기도교육청 북부청사 종합상황실에서 직접 현장을 지휘하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(별의별교육연구소)에도 실립니다.

수능을 치른 학생에게 어려운 문제보다 견디기 힘든 것은 자신의 노력이 공정하게 평가받지 못했을지 모른다는 의심이다. 인공지능을 활용한 부정행위 논란 앞에서 수험생과 학부모가 느끼는 불안과 분노는 정당하다. 정부는 그 의심에 구체적인 사실과 실효성 있는 조치로 답해야 한다.22일, 최교진 교육부 장관이 수능 준비 과정에서 빚어진 혼란에 책임을 지고 사의를 표명했다. 이재명 대통령은 약 한 시간 만에 이를 수락했다. 수능을 치른 지 사흘 만에 주무부처 장관이 자리에서 물러난 것이다.최 장관의 사퇴는 수능 관리에 대한 국민적 불신이 얼마나 무거운지를 보여준다. 그러나 여기서 질문을 멈춰서는 안 된다. 장관이 물러났으니 책임도 다한 것인가. 새로운 장관이 임명되면 국가시험 관리의 문제가 해결되는가.나는 그렇게 생각하지 않는다. 장관의 사퇴와 별개로 무엇이 잘못됐고 왜 그런 일이 발생했는지 밝히지 못한다면, 같은 문제는 다음 시험에서도 반복될 수 있다.최 장관의 국회 답변은 부적절했다. 부정행위를 적발할 수 있느냐는 질문에 자신의 나이를 언급한 것은 국가의 준비 상태를 묻는 자리에서 개인의 능력을 답한 셈이다. 교육부는 현장 감독관의 어려움에 공감한 발언이라고 해명했지만, 수험생이 듣고 싶었던 것은 정부가 무엇을 준비했는지에 대한 설명이었다.최 장관 역시 사퇴 입장문에서 시험을 앞두고 대책이 여러 차례 바뀌면서 국민에게 불편을 초래했고, 주무부처 장관으로서 준비가 부족했다는 비판에서 자유롭지 않다는 점을 인정했다. 정치적 책임을 지겠다는 판단으로 읽힌다.그러나 부적절한 발언과 정책 대응의 미흡함, 실제 부정행위 발생 여부는 구분해야 한다. 장관의 사퇴가 곧 모든 관리 부실이 확인됐다는 의미는 아니다. 무엇이 부족했고 그 책임이 어디에 있는지는 여전히 사실에 근거해 따져야 한다.국가시험의 모든 과정을 장관 한 사람이 직접 챙길 수는 없다. 장관에게 요구해야 할 것은 모든 문제를 직접 해결하는 능력이 아니라, 문제가 제때 보고되고 필요한 조치가 이루어지도록 관리하는 책임이다.2025년 정부조직 개편으로 교육부 장관이 겸하던 사회부총리직이 폐지됐다. 교육·사회·문화 정책을 총괄·조정하던 지위가 사라지고 관련 조직과 인력도 축소됐다. 이는 교육부가 범부처 협력을 추진하는 데 활용할 수 있었던 제도적 수단이 줄어들었음을 의미한다.물론 이러한 위상 변화가 이번 수능 대응 혼란의 원인이라고 단정할 수는 없다. 다만 기술·통신·수사 등 여러 분야의 협력이 필요한 문제에서 교육부에 책임을 요구하는 만큼, 이를 수행할 조정 수단도 충분했는지는 살펴볼 필요가 있다.수능 관리체계 역시 단순하지 않다. 한국교육과정평가원은 교육부의 한 부서가 아니라 국무총리 산하 경제·인문사회연구회 소관 연구기관이다. 수능은 교육부 장관이 시행하지만 관리 사무는 평가원과 교육감에게 위임·위탁된다. 동시에 교육부 장관에게는 평가원 위탁사무의 처리 결과를 매년 점검할 의무가 있다.이러한 구조에서 장관의 책임이 사라지는 것은 아니다. 다만 교육부와 평가원, 시도교육청이 각각 어떤 권한을 가지고 있었으며, 그 권한을 어떻게 행사했는지 구분해 살펴야 한다. 장관의 관리·감독 책임 역시 이러한 역할 분담 속에서 구체적으로 따져야 한다.교욱부장관이 물러났다고 해서 다른 기관의 책임까지 사라지는 것은 아니다. 오히려 지금부터가 국가시험 관리체계 전반을 제대로 점검할 기회다.이번 사태에서 주목해야 할 것은 장관 개인의 역량을 둘러싼 논쟁을 넘어, 국가시험 관리체계가 새로운 위험 앞에서 얼마나 효과적으로 작동했느냐는 점이다. 장관의 리더십뿐 아니라 관계기관의 협력과 의사결정 과정도 함께 살펴야 한다.오랫동안 안정적으로 운영해 온 제도일수록 기존의 절차와 관행에 의존하기 쉽다. 그러나 익숙한 방식으로 시험을 치르는 능력과 예상하지 못한 위협에 대응하는 능력은 다르다. 위험을 인지하고도 기존 절차를 바꾸는 데 소극적이지는 않았는지, 기관 사이에서 판단이 지연되거나 책임이 미뤄지지는 않았는지 확인해야 한다.국무총리가 범정부 대응에 나선 사실도 이러한 맥락에서 살펴야 한다. 여러 부처의 협력이 필요한 사안에서 총리의 조정 역할은 자연스러운 일이다. 이를 곧바로 교육부 장관의 무능이나 배제로 해석할 이유는 없다.대통령은 최 장관의 사의를 수락하면서 총리에게 수능 사후 조치를 비롯한 대응에 만전을 기하라고 지시했다. 이제 범정부 대응은 시험을 무사히 마쳤다는 평가에 머물러서는 안 된다. 수능을 앞두고 어떤 위험이 보고됐고, 대응 방침은 왜 바뀌었으며, 관계기관 간 협의는 충분했는지 살펴야 한다.한 사람의 퇴진으로 조직 전체의 판단과 결정이 검증 대상에서 제외되어서는 곤란하다. 책임을 나눈다는 것은 책임을 회피한다는 뜻이 아니다. 각자의 역할을 분명히 하고, 함께 해결해야 할 문제에 끝까지 책임지는 것이 공공조직의 존재 이유다.최교진 장관은 물러났다. 사퇴를 요구했던 사람들에게는 하나의 정치적 결론일 수 있다. 그러나 수험생과 학부모에게 중요한 것은 장관의 거취만이 아니다. 앞으로도 국가가 공정한 시험을 운영할 수 있는지에 대한 믿음이다.정부는 새로운 위험을 인지한 시점부터 시험 당일까지의 보고와 의사결정 과정을 검증해야 한다. 보안상 필요한 사항은 보호하되 어떤 대비가 부족했고 다음 시험까지 무엇을 고칠지는 공개해야 한다. 후임 장관에게도 이러한 과정을 점검하고 개선할 책임이 이어져야 한다.정치적 책임을 지는 것과 제도적 문제를 해결하는 것은 다르다. 장관이 사퇴했다고 모든 문제가 해결된 것으로 여긴다면, 우리는 가장 중요한 질문을 놓치게 된다. 왜 국가시험을 앞두고 혼란이 발생했으며, 이를 막아야 할 조직은 어떻게 작동했는가.수험생에게 국가가 돌려줘야 할 것은 누군가 물러났다는 소식만이 아니다. 성실하게 준비한 사람이 공정하게 평가받을 수 있다는 믿음이다. 최교진 장관은 물러났지만 국가가 져야 할 책임까지 함께 물러나서는 안 된다.