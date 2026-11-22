큰사진보기 ▲한국전쟁 때 부상을 입은 아버지가 7묘역에 잠들어 있다는 한 시민이 홍범도 장군 묘 앞에서 고개를 숙이고 있다. 그는 2021년 유해 봉환 뒤로 아버지를 뵈러 올 때마다 이곳에 들른다고 했다. ⓒ 정성일 관련사진보기

"아버지를 뵈러 올 때마다 홍범도 장군께도 인사를 드리고 간다."

큰사진보기 ▲'제9회 이야기가 있는 현충원평화둘레길 걷기' 참가자 100여 명이 '역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'라고 적힌 현수막을 들고 국립묘지법 개정을 촉구하고 있다. ⓒ 정성일 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1코스 '광복의 그날'을 걸은 참가자들이 홍범도 장군 묘역 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 아이와 함께 온 가족 참가자가 많았다. ⓒ 정성일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

21일 오후 국립대전현충원 홍범도 장군 묘역. 해설이 한창이던 행렬에 충남 아산에서 온 한 시민이 다가왔다. 한국전쟁 때 부상을 입은 아버지가 7묘역에 잠들어 있다는 그는, 2021년 홍범도 장군 유해가 카자흐스탄에서 봉환된 뒤로 줄곧 이곳에 들른다고 했다. 행사 설명을 들은 그는 "취지가 참 좋다"며 "현충원에 어울리지 않는 친일파 묘역 문제도 해결돼야 한다"고 말했다.이날 대전현충원에서는 '제9회 이야기가 있는 현충원평화둘레길 걷기'가 열렸다. 대전자주통일평화연대, 민족문제연구소 대전지역위원회, 현충원평화해설단 등 7개 단체가 주관했고 시민 100여 명이 참가했다. 참가자들은 친일반민족행위자와 민간인 학살 가해자를 국립묘지에서 이장할 수 있도록 국립묘지법을 개정하라고 촉구했다.참가자들은 조별로 5개 코스를 걸었다. 1·2코스 '광복의 그날'에서는 김구의 어머니 곽낙원, 유성 을미의병장 문석봉, 부민관 폭파 의거의 조문기, 홍범도 장군, 임시정부의 살림을 도맡았던 정정화 등 독립운동가들을 만났다. 3코스 '공심(公心)과 사심(私心)'은 일제 판사 출신 대법원장 민복기, 공안검사 오제도와 마라토너 손기정, '우리별 1호'의 최순달을 나란히 견주었다.4코스는 관동군 헌병 출신 김창룡과 간도특설대 출신 김석범·송석하 등 친일반민족행위자의 묘역을, 5코스는 신현준·함병선·소준열 등 민간인 학살 가해자로 지목된 이들의 묘역을 돌았다. 참가자들은 걸으며 독립유공자 묘비를 닦았다.박의선 민족문제연구소 대전지역위원장은 "김구 선생님의 어머니 곽낙원 여사와 김구 선생님 암살을 사주한 친일파 김창룡이 같은 현충원에 묻혀 있다는 사실은 아이러니가 아닐 수 없다"고 말했다. 민족문제연구소 대전지부는 2000년 김창룡 묘 이장 서명운동을 시작했고, 이 운동은 26년째 국립묘지법 개정 운동으로 이어지고 있다.박 위원장은 12·12 군사반란 가담자들도 현충원에 묻혀 있다고 지적했다. 올해 정부가 12·12 가담자 10명의 무공훈장과 관련자 76명의 정부포상을 취소했지만, 그는 "서훈 취소가 곧바로 국립묘지 안장 자격 박탈로 이어지는 것은 아니다"며 "바로 여기에 국립묘지법 개정의 중요한 이유가 있다"고 강조했다.이희정 현충원평화해설단 부단장은 2023년 육군사관학교의 홍범도 장군 흉상 이전 논란을 보고 현충원 해설사 양성과정에 뛰어들었다고 했다. 그는 "역사를 기억한다는 것은 과거의 사실을 아는 데서 그치지 않는다"며 "우리가 어떤 사회를 만들어 가야 하는지 생각하는 일이기도 하다"고 말했다. 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "현충원을 바로잡는 데서부터 시작해 역사정의를 실현하자"고 했다.사회를 본 김선재 현충원평화해설단 단장(진보당 대전광역시당 위원장)은 행사를 마친 뒤 "많은 분들께서 '모르던 역사를 알게 되었다'며 소감을 남겨주셨다"고 전했다. 그는 "앞으로 더 많은 분들께 현충원에 묻혀 있는 이야기를 알리고 싶다"고 말했다.