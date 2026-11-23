큰사진보기 ▲지난 11월 20일부터 '대한민국재향경찰회'로 공식 명칭을 변경하고 새 출발을 알렸다.명칭 변경을 기념해 행사장에 걸린 용인재향경찰회 현수막. ⓒ 이점록 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

경찰 제복을 벗었다고 국민의 안전을 지키겠다는 사명까지 내려놓지는 않는다. 현직에서 물러난 퇴직 경찰관에게도 지역사회를 향한 책임과 헌신은 끝나지 않았다. 그런 의미에서 최근 단체의 명칭 변경은 단순히 간판만 바꾸는 일이 아니다. 퇴직 경찰관의 역할과 존재 이유를 스스로 다시 묻는 계기다.지난 11월 20일, 대한민국재향경우회가 공식 명칭을 '대한민국재향경찰회'로 바꿨다.돌이켜보면 '경우회'는 오랜 세월 경찰 조직과 함께해 온 친숙하고 정겨운 이름이다. 동고동락한 선후배의 얼굴을 떠올리게 하는 정체성이기도 하다. 하지만 일반 국민에게는 다소 생소해 경찰 단체라는 사실조차 한눈에 들어오지 않았다.이제 '재향경찰회'라는 새 이름은 퇴직 경찰관의 모임이라는 성격을 분명히 드러낸다. 이번 명칭 변경이 조직의 역할을 제대로 알리고 국민 곁으로 한 걸음 더 다가가는 출발점이 되기를 바란다.퇴직 경찰관은 현직을 떠난 뒤에도 경찰의 자긍심을 품고 살아간다. 젊은 날 국민의 안전을 지키기 위해 수많은 밤을 지새웠고, 위험을 무릅쓰며 범죄와 맞섰다. 동료들과 치안 현장에서 몸으로 익힌 경험과 지혜는 퇴직과 동시에 사라지지 않는다.물론 현직 때와 똑같은 방식으로 일할 수는 없다. 그러나 국민을 위하고 지역사회에 봉사하겠다는 마음만큼은 변함이 없다. 제복과 계급장은 내려놓았어도 공직자로서 다져온 책임감과 이웃을 향한 애정은 여전히 우리 안에 살아 있다. 퇴직은 직무의 마침표일 뿐, 사회 구성원으로서의 책임을 끝내는 일이 아니기 때문이다.이제 재향경찰회는 새 이름에 걸맞은 역할을 찾아 나서야 한다. 회원 간 친목을 다지고 권익과 복지를 살피는 일은 조직의 기본 책무다. 여기에 더해 오랜 현장 경험과 전문성을 지역사회에 나누는 일에도 발 벗고 나서야 한다.동네 범죄 예방과 청소년 선도, 교통안전 활동은 물론 사회적 약자 보호와 생활 안전 분야에서도 힘을 보탤 수 있다. 현직과 퇴직 경찰관이 세대를 넘어 지혜를 나눈다면, 국민의 일상을 지키는 든든한 동반자가 될 수 있다. 경찰을 가장 잘 아는 이들이 평생 쌓은 경험을 지역사회의 자산으로 돌려주는 일이다.이름을 바꾼다고 하루아침에 조직의 위상과 인식이 달라지지는 않는다. 간판보다 중요한 것은 이름값에 걸맞은 변화와 실천이다. 조직을 더욱 투명하고 민주적으로 운영하며, 회원의 권익과 복지도 실질적으로 높여야 한다. 무엇보다 국민이 재향경찰회를 어떻게 기억할지는 우리가 현장에서 무엇을 실천하느냐에 달려 있다.퇴직 경찰관의 한 사람으로서 지난날을 돌아보면, 함께 땀 흘린 동료들의 얼굴과 우리가 지켜낸 골목들이 가장 먼저 떠오른다. 밤낮없이 현장을 누비며 쌓은 경험과 동료애는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 자산이다. 이제 그 경험을 추억 속에만 가두지 않고, 우리가 살아가는 이웃을 위해 꺼내 놓을 때다.거창한 구호는 필요 없다. 골목의 안전을 살피고, 방황하는 청소년에게 따뜻한 말을 건네며, 도움의 손길이 필요한 이웃에게 먼저 다가가는 일부터 시작하자. 퇴직 경찰관 한 사람 한 사람의 작은 실천이 모일 때, 지역사회는 한층 더 안전하고 따뜻해진다.새로운 이름은 새로운 출발을 뜻한다. 이름만으로는 국민의 신뢰를 얻을 수 없다. 국민 곁에서 함께 호흡하고 행동하며, 말보다 실천으로 존재 가치를 증명해야 한다.경찰 제복은 벗었어도 국민을 향한 사명까지 벗지는 않았다. 재향경찰회의 새 출발이 전국 퇴직 경찰관의 자긍심을 되살리고 화합을 다지는 밑거름이 되기를 기대한다. 나아가 국민에게는 퇴직 경찰관이 언제나 곁에서 안전을 지키는 든든한 이웃이라는 믿음을 심어주어야 한다.