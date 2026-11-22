큰사진보기 ▲미얀마 독립언론 <이라와디(The Irrawaddy)>가 지난 20일 '엑소 리더 수호의 신년 행사 참석에 팬들 반대'라는 제목으로 관련 논란을 보도했다. 이 매체는 수호가 참석할 예정인 행사의 주최 업체가 미얀마 군부 지도자 민 아웅 흘라잉의 딸과 관련돼 있으며, 이를 우려하는 현지 팬들의 반대 목소리가 확산하고 있다고 전했다. ⓒ 이라와디 웹사이트 갈무리 관련사진보기

"오랫동안 기다려 온 가수지만 지금은 미얀마에 오지 않았으면 좋겠습니다."

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큰사진보기 ▲미얀마 대통령에 취임한 민 아웅 흘라잉 장군이 최고사령관 시절 부인, 딸 킨 티리 테트 몬(왼쪽), 아들 아웅 피아 손(오른쪽) 부부, 그리고 손주들과 함께 찍은 가족사진. ⓒ Justice for Myanmar 관련사진보기

한국 인기 아이돌 그룹 엑소(EXO)의 리더 수호가 미얀마에서 열리는 신년맞이 행사에 참석한다는 소식이 알려지자 현지 팬들 사이에서 뜻밖의 반응이 나오고 있다. 방문을 환영하는 대신 수호를 향해 행사에 참석하지 말아 달라는 호소가 잇따르고 있는 것이다.미얀마 팬들은 행사 주최 업체가 2021년 군부 쿠데타를 주도한 민 아웅 흘라잉의 가족과 관련돼 있다는 점을 문제 삼고 있다. 수호의 공연이 군부의 이미지 개선에 이용될 수 있다며 참석을 재고해 달라고 요청하고 있다.이러한 움직임은 지난 18일부터 사회관계망서비스(SNS)를 통해 급속히 확산했고, 미얀마 언론도 관련 논란을 보도했다.미얀마 독립언론 <이라와디(The Irrawaddy)>는 지난 20일 민 아웅 흘라잉의 딸과 관련된 회사가 수호를 신년맞이 행사에 초청하자 팬들의 반대 여론이 확산하고 있다고 보도했다.<이라와디>에 따르면 미얀마 영화제작사 '쉐 나디 쉐 이(Shwe Nadi Shwe Yi)'는 지난 18일 수호를 초청해 오는 12월 31일 신년맞이 특별공연을 개최한다고 발표했다. 이 매체는 회사를 민 아웅 흘라잉의 딸 킨 티리 텟 몬(Khin Thiri Thet Mon)과 관련된 업체로 소개했다.민 아웅 흘라잉은 2021년 2월 쿠데타로 아웅산 수치가 이끌던 민간정부를 무너뜨린 군부 지도자다. 지난 4월 대통령에 취임했지만 군부에 반대하는 저항세력과의 무력 충돌은 계속되고 있다.쉐 나디 쉐 이는 2024년 무렵 사업을 시작한 영화제작 및 엔터테인먼트 업체로, 2025~2026년 영화와 방송 채널, 애플리케이션 등으로 사업을 확대했다.<이라와디>에 따르면 이 회사의 회장은 우 틴 마웅 윈(U Tin Maung Win)이며, 민 아웅 흘라잉의 딸 킨 티리 텟 몬의 사업 파트너인 웨 민 마웅(Wai Min Maung)도 회사 사업에 관여하고 있다.미얀마 연예계 관계자들은 우 틴 마웅 윈이 과거 연예계에서 거의 알려지지 않았지만, 군부 쿠데타 이후 막대한 자금을 투입하며 영화제작 사업에 뛰어들었다고 이 매체에 설명했다.<이라와디> 기사에 소개된 한 팬은 행사를 보이콧해야 한다면서 수호가 공연에 참가하면 군부를 지지하는 인물로 비칠 수 있다고 우려했다. 공연 수익이 군부의 공습에 사용되는 항공유 구입 비용으로 이어질 수 있다는 주장도 나왔다.이러한 반대의 배경에는 쿠데타 이후 5년 가까이 이어진 미얀마 내전이 있다. 군부의 공습과 포격으로 민간인 사망자와 피란민이 계속 발생하고 있으며, 국제사회에서는 군부의 공습 능력을 약화하기 위해 항공유 공급을 차단해야 한다는 요구도 제기되고 있다.팬들은 군부 지도자 가족과 관련된 업체가 해외 유명 가수를 초청해 개최하는 행사가 군부의 대외 이미지 개선에 이용될 수 있다고 우려한다.이번 논란에서 눈길을 끄는 점은 수호의 방문에 반대하는 사람들이 그를 오랫동안 응원해 온 미얀마 팬들이라는 사실이다.지난 18일 X(옛 트위터)에 글을 올린 한 미얀마 팬은 2017년 이후 엑소를 다시 미얀마에서 만나는 것이 많은 팬들의 꿈이었다고 밝혔다. 그러나 지금은 수호의 안전을 최우선으로 고려해 달라고 호소했다.미얀마 팬 계정 'EXOL Voting Team Myanmar'도 19일 비슷한 입장을 밝혔다. 수호의 방문을 오랫동안 기다려 온 팬으로서 반대 목소리를 내는 일이 가슴 아프지만, 이번 반대는 수호를 거부하기 위한 것이 아니라 그를 보호하기 위한 것이라는 취지였다.팬들은 수호가 해당 행사에 참석할 경우 본인의 의도와 관계없이 군부를 지지하거나 협력하는 것으로 비칠 수 있다고 우려한다. 군부에 반대하는 시민들에게 상처를 줄 수 있다는 지적도 나온다.수호와 공연 관객들의 안전에 대한 걱정도 있다. 일부 팬들은 정전과 인터넷 제한, 치안 불안 등을 언급하며 공연을 보기 위해 해외에서 입국하는 팬들까지 위험에 노출될 수 있다고 지적했다.현지 팬들의 호소는 해외 엑소 팬들에게도 알려졌다. 18일부터 X에서는 '#ProtectSUHO(수호를 보호하라)', '#ProtectJunmyeon(준면을 보호하라)', '#PleaseListenToMyanmarEXOL(미얀마 엑소엘의 목소리를 들어 달라)' 등의 해시태그가 사용되기 시작했다. 수호의 본명은 김준면이다.팬들은 해시태그를 통해 미얀마의 정치 상황과 행사 주최 업체의 배경을 알리고, 공연 참석을 재고해 달라는 메시지를 공유하고 있다.일부 팬들은 수호의 소속사 SM엔터테인먼트와 엑소 공식 계정을 태그해 우려를 전달하고, 팬 의견 접수 창구를 통해 행사 재검토를 요청하자는 안내도 공유했다.미얀마 팬 계정은 19일 한국시각 오후 9시 30분에 맞춰 관련 해시태그를 게시하자고 제안하기도 했다. 현지의 반대 목소리를 해외 팬들에게 알리기 위한 움직임이었다.20일 <이라와디>의 보도 이후에도 SNS에서는 행사 보이콧과 참석 취소를 요구하는 게시물이 이어지고 있다.한편 행사 주최 측과 관련된 틱톡 채널에는 수호가 출연한 홍보 영상이 게시됐다. 수호는 미얀마어로 "밍글라바(안녕하세요)"라고 인사한 뒤 "사랑하는 미얀마 팬분들과 새해를 맞이하기 위해 양곤으로 가게 됐다"며 오는 12월 31일 팬들과 만나겠다고 밝혔다.이번 논란은 해외 유명 가수의 공연을 둘러싼 안전 문제를 넘어, 군부 통치가 계속되는 미얀마에서 문화행사가 갖는 정치적 의미를 보여준다.미얀마 팬들은 오랫동안 좋아해 온 가수를 직접 만날 기회를 기다려 왔다. 하지만 지금은 그 기회를 포기하더라도 군부 지도자 가족과 연관된 행사에는 출연하지 말아 달라고 호소하고 있다. 자신들이 좋아하는 가수의 방문마저 반대해야 하는 것이 오늘날 미얀마 팬들이 처한 안타까운 현실이다.