큰사진보기 ▲유은경 마미유 육아협동조합 이사장. 지역의 육아정보를 부모들과 나누기 위해 서산육아전문매거진 『마미유』를 창간했다. ⓒ 마미유 육아협동조합 관련사진보기

- 공군에서 20년간 복무하셨습니다. 전역 후 여러 일을 해오셨는데, 육아잡지를 시작한 계기는 무엇인가요?

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큰사진보기 ▲서산육아전문매거진 『마미유』 제작에 참여하는 엄마들이 2026년 10월호 발행을 위한 편집회의에서 콘텐츠 구성과 제작 방향을 논의하고 있다. ⓒ 마미유 육아협동조합 관련사진보기

- 처음부터 함께할 사람들이 있었나요? 지금은 어떻게 잡지를 만들고 있나요?

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장(왼쪽)이 유은경 마미유 육아협동조합 이사장(오른쪽)과 서산육아전문매거진 『마미유』에 실을 인터뷰를 진행하고 있다. ⓒ 마미유 육아협동조합 관련사진보기

- 첫 잡지를 만들면서 가장 힘들었던 일은 무엇이었나요?

- 독자 반응 가운데 기억에 남는 것이 있나요?

큰사진보기 ▲2026년 8월 창간 예비호를 시작으로 9월 정식 창간호, 10월호, 11월호까지 발행된 서산육아전문매거진 『마미유』. 지역 육아정보와 부모들의 이야기, 아이들과 함께하는 다양한 활동을 소개하고 있다. ⓒ 마미유 육아협동조합 관련사진보기

- 매월 1000부를 발행하는 데 비용도 들 텐데요. 서산의 육아환경에서 느낀 아쉬움은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲지난 12일 충남 서산시육아종합지원센터와 마미유 육아협동조합이 지역 육아정보 공유와 부모 지원을 위한 업무협약을 체결한 뒤 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 마미유 육아협동조합 관련사진보기

- 잡지를 넘어 협동조합을 설립한 이유는 무엇인가요?

- 앞으로 <마미유>가 어떤 잡지로 남았으면 하나요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

아이와 함께 갈 만한 곳은 어디일까. 부모 교육이나 체험 프로그램은 어디서 신청할 수 있을까. 아이를 키우는 부모에게 필요한 정보지만 기관마다 안내하는 곳이 달라 일일이 찾아보아야 할 때가 많다.충남 서산에서 다섯 살 딸을 키우는 유은경 마미유 육아협동조합 이사장도 같은 어려움을 겪었다. 공군에서 20년간 복무한 뒤 전역해 대학에서 학생들을 가르치는 교수이자 연구와 출판 활동을 이어가는 그도 아이를 낳고 키우면서 지역 육아정보의 필요성을 절감했다. 그래서 자신이 필요로 했던 잡지를 직접 만들기로 했다.그렇게 탄생한 서산육아전문매거진 <마미유>는 지난 8월 예비호, 9월 정식 창간호를 발행했다. 현재 매월 1000부를 제작하며 엄마들과 분야별 자문위원을 포함해 약 20명이 참여하고 있다. 최근에는 육아협동조합도 설립했다.지난 19일 유 이사장에게 잡지 창간 과정과 지역에서 아이를 키우는 일의 의미를 서면으로 물었다."군에서 책임감과 끈기를 배웠습니다. 전역 후에는 공부하고 연구하고 책도 쓰면서 새로운 도전을 이어왔죠. 하지만 제 삶을 가장 크게 바꾼 것은 딸 하은이의 탄생이었습니다.제 고향은 전북 익산입니다. 군 복무 중 서산과 인연을 맺었고, 서산 해미면 토박이인 남편을 만나 정착했습니다. 혼자 살 때는 지역에 대해 잘 몰라도 불편하지 않았는데 아이를 키우니 달라졌습니다. 아이와 어디를 가야 하는지, 어떤 프로그램이 있는지 막막했어요. 인터넷을 찾아봐도 정보가 흩어져 있었고요.그러다 '서산이 아이를 키우기에 지금보다 조금 더 좋은 곳이 되었으면 좋겠다'고 생각했습니다. 이곳은 이제 잠시 머무는 곳이 아니라 제 아이가 태어나 자라는 고향이니까요. 저처럼 막막한 부모들이 정보를 한곳에서 보고 경험도 나눌 수 있으면 좋겠다고 생각했어요.""처음에는 정말 혼자였어요. 지역 맘카페에 함께할 분을 찾는 글을 올리고, 어린이집 원장님들께 편지도 보냈습니다. 한 분씩 인연이 닿고 또 다른 분을 소개해 주시면서 사람들이 모였습니다. 아이와 갈 만한 곳을 소개하는 '놀러가유'는 엄마들이 직접 아이를 데리고 방문해 글과 사진을 담습니다.요리나 미술활동, 책 소개도 각자 잘하는 분이 맡고요. 의학·약학·법률처럼 전문성이 필요한 분야에는 전문가들이 직접 원고를 써주십니다. 특별한 능력을 새로 갖추기보다 이미 가진 재능을 펼치는 것이 중요하다고 생각합니다. 잡지에 소개되는 이웃이 알고 보면 우리 아이 친구의 엄마이기도 하고, 등원길에 인사하던 선생님이기도 합니다. 멀리 있는 사람들의 이야기가 아니라 우리 동네 사람들의 이야기를 담는 것이 <마미유>의 매력이죠."<마미유>는 육아정보뿐 아니라 지역 인물들의 이야기도 담고 있다. 이완섭 서산시장과의 인터뷰 역시 그중 하나다. 전문기자는 아니지만, 아이를 키우는 엄마들의 시선에서 지역의 교육과 문화, 생활에 관한 이야기를 찾아 독자들에게 전하고 있다."잡지가 이렇게 손이 많이 가는 줄 몰랐습니다. 원고를 모으고 사진을 고르고 편집하는 일을 직접 해야 했죠. 디자인을 배운 적이 없어 한 페이지에도 시간이 많이 걸렸습니다. 거의 3주를 매달렸고 마지막 날엔 새벽 4시까지 작업했어요. 다음 날 아침 인쇄소에 파일을 넘기고 나서야 긴장이 풀렸습니다. 처음 인쇄된 잡지를 손에 쥐었을 때의 기쁨은 잊지 못합니다.""정보가 유익하다는 이야기를 많이 듣습니다. 반면 '글이 너무 많다'는 말도 자주 들어요(웃음). 좋은 내용을 하나라도 더 담고 싶었는데 읽는 사람에게는 부담일 수 있겠더라고요. 요즘은 글을 덜어내고 사진과 여백을 늘리고 있습니다.딸 하은이가 표지모델로 나온 잡지를 서산시육아종합지원센터에서 사람들이 보고 있던 적이 있어요. 하은이가 그 주변을 자꾸 맴돌더라고요. 누가 자기를 알아봐 주길 바랐나 봐요. 엄마들에게는 보람이, 아이들에게는 특별한 추억이 되는 일이죠.""회원비와 광고비, 후원금으로 제작비를 마련합니다. 유료 구독도 있지만 육아종합지원센터와 가족센터, 도서관, 소아과 등에는 무료로 비치하고 있어요. 비용 부담 때문에 필요한 정보를 얻지 못하는 일은 없었으면 합니다. 물론 계속 발행할 수 있는 운영 구조를 만드는 일이 과제입니다.서산은 자연과 가까워 아이를 키우기 좋은 점이 많습니다. 하지만 좋은 프로그램이 있어도 필요한 부모가 모르고 지나치는 경우가 있어요. 새로운 시설만큼 기존 시설의 운영시간이나 정보 전달 방식도 중요합니다. 실제 부모들의 이야기를 듣고 정책에 반영했으면 좋겠습니다.가령 축제에 참여했을 때 유모차 이동이 불편했거나 어린아이를 위한 편의시설이 부족했던 경험도 다음 행사에 도움이 되는 의견이 될 수 있겠죠. <마미유>도 정보를 전하는 데 그치지 않고 부모들의 경험과 의견을 지역사회에 전달하는 창구가 되고 싶습니다.""함께하는 엄마들이 육아와 일상 속에서 시간과 비용을 들여 취재하고 글을 씁니다. 좋은 취지와 열정만으로는 오래 지속하기 어렵기에 이분들에게 성장할 기회를 만들고 싶었습니다. 사진 찍기를 좋아하는 엄마가 서해미술관에서 사진을 촬영한 뒤 관장님의 요청을 받아 다시 촬영을 도운 일이 있어요.좋아하는 일이 새로운 기회로 이어졌다는 사실이 제 일처럼 기뻤습니다. 꼭 돈을 벌어야만 의미 있는 것은 아니에요. 엄마가 되었다고 재능이 사라지는 건 아니니까요. 협동조합은 이제 막 첫걸음을 뗐습니다. 11월 11일 주식회사 서산시대, 12일 서산시육아종합지원센터와 업무협약을 맺었고, 앞으로 부모 교육과 가족 참여 프로그램 등을 추진하고 싶습니다.""2027년부터 당진을 시작으로 홍성, 태안까지 단계적으로 발행 지역을 넓힐 계획입니다. 언젠가 누군가의 책꽂이에 5년 치, 10년 치 <마미유>가 꽂혀 있으면 좋겠어요. 아이가 자라며 쌓아온 지역의 이야기와 추억도 담겨 있을 테니까요.하은이가 나중에 왜 이렇게 오래 잡지를 만들었냐고 묻는다면 말해주고 싶습니다. '네가 태어나고 자란 이곳이 조금 더 좋은 곳이 되었으면 했어. 네가 네 고향을 사랑하며 행복하게 살아갔으면 좋겠다는 마음으로 시작한 일이야.'"<마미유> 앞에는 제작비와 지속적인 참여라는 현실적인 과제가 놓여 있다. 그러나 혼자 시작한 잡지가 여러 엄마의 재능을 연결하고, 흩어져 있던 육아정보를 모으는 통로가 된 점은 눈여겨볼 만하다. 아이를 키우며 느끼는 불편을 서로 나누고 지역에 전하는 것 역시 육아환경을 바꾸는 출발점일 수 있다. 이 작은 시도가 앞으로 어떤 변화를 만들어낼지 지켜볼 일이다.