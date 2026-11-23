큰사진보기 ▲5선 국회의원을 지낸 박찬종 변호사가 지난 18일 숙환으로 별세했다고 유족이 19일 전했다. 향년 87세. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"걔는 머리가 진짜 기차게 돌았어."

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"공화당 후보로 선거운동을 하는데 하루는 돌아와 보니 내 파카(패딩 점퍼)를 누가 담뱃불로 지져 놨더라고요. 얼마나 미웠으면 그랬겠어요."

큰사진보기 ▲제10, 12대 국회의원 선거 박찬종 후보 벽보 이미지 ⓒ 중앙선거관리위원회 관련사진보기

"난리가 났지. 그때 인회 형 어머니인지 민가협 어머니인지 모르겠는데 한 아주머니가 울다가 실신을 하셨어. 1학년 한 명이 덜덜 떨면서 담배를 입에 물고 불붙이다가 두들겨 맞기도 했지. 그건 좀 심했어. 50미터는 떨어져 있었는데. 너 이 시키 미쳤냐고, 얻다 대고 라이터 켜냐고."

"분신 같은 거는 꿈도 꾸지 말라고 해!"

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언제인지 어느 자리였는지 정확히 떠오르진 않지만, 한 할아버지의 끝없는 자기 술회를 참고 들어줘야 할 때가 있었다. 그는 전직 교사였다. 출세한 자기 제자들 아무개를 들먹이다가 밤을 지새울 기세였다.대놓고 얘기를 끊을 자리는 아니었기에 분위기를 맞춰 드리면서 "누가 제일 머리가 좋았어요?" 하고 물으니, 본인이 근무했던 기간에 가장 기억에 남는 이로 '찬종이'를 들었다. 지난 18일 별세한 고 박찬종 전 국회의원이었다.1985년 2·12 총선 이후 부산 사람들의 콧대는 클레오파트라보다 높았다. 총 여섯 개 지역구 12석의 국회의원 중 무려 아홉 석을 야당에 몰아주고, 여당인 민정당은 단 세 명만 당선시키는 기염을 토했던 것이다.한 지역구에서 두 명을 뽑는 선거에서 당시 부산의 정치 1번지라 할 중·동·영도구 사람들은 민정당에 제대로 물을 먹이고 김정길(민한당)과 박찬종(신민당)을 당선시켰다. 당시 내게도 박찬종은 '머리 좋은 사람'의 전형이었다. 그 어렵다는 사법고시, 행정고시, 공인회계사시험까지 다 합격해 버린 머리가 어찌 보통 사람 머리라 하겠는가.당시 그는 이미 3선 의원이었다. 검사로 일하다가 정치로 돌아서 자그마치 김영삼과 맞붙어 낙선도 경험했고, 유신 이후 선거 제도가 중선거구제로 바뀌면서 김영삼과 나란히 국회에 두 번이나 입성한 바 있었다. 즉 '공화당 출신'이었다. 그 자신도 그 점을 상당히 의식하고 있었던 것 같다. 언젠가 이런 인터뷰를 본 적이 있다.그렇게 미움받는 줄 알았으면 진작 나왔으면 좋았을 테지만, 박정희 대통령 사후에야 공화당 정풍운동을 주도했고, 전두환 집권 뒤에는 정치 활동 규제 대상자 명단에 오른다. 그 명단에서 풀려나 다시 선거에 나온 게 1985년이었다.한때 유신헌법을 두고 "유신헌법은 세계 최초이자 유일한 역사창조적 헌법"이라고 찬양하던 사람이 '선명 야당'의 기수가 됐다. 명함 뒤편에는 전두환에 저항하다 구속된 학생들의 변호 이력을 적어 넣었고, 인권변호사로서 선거 유세에서 전두환을 험악하게 공격하고 있었으니 재미있는 변신이었다.그해 그는 무척 바빴다. 민주화추진협의회 인권위원장으로 미문화원 사건 같은 굵직한 사건을 도맡아 동분서주했다. 김민석, 송영길, 김영춘 등 1980년대 학생운동사의 주역들이 그의 신세를 졌다. 또 한 번 그가 유명해진 사건도 1985년이었다.이른바 '고려대 앞 시위 사건'이다. 사실 그가 한 일은 별 게 없었다. 학생운동 조직 삼민투(삼민투쟁위원회)가 개최한 대토론회에 참석하려고 왔다가 경찰이 출입을 봉쇄하자 몇 시간 동안 옥신각신하고, 기십 분 동안 항의 시위를 벌인 것이 전부였다. 그런데 이게 '불법 선동'이 돼 사법 처리됐고, 변호사 업무도 3년 6개월 동안 정지당했다.박찬종의 말에 따르면, 전두환이 TV를 보다가 "처벌하라"고 지시하는 통에 그런 일이 벌어졌다고 한다. 프로야구 경기 중 심판 판정에 항의하던 삼미 슈퍼스타즈 김진영 감독이 놀랍게도 구속되는 일이 있었는데, 그때도 전두환이 중계를 보다가 "저거 구속시켜" 하는 바람에 그리됐다는 후문이 있었다. 하여간 국회의원이 구호 몇 번 외친 것으로 변호사 생업까지 걸어야 하던 시절이었으니 오죽했을까.당시 공안 당국이 박찬종에게 걸고자 했던 올가미는 '불법 선동' 외에도 불법적인 '메시지 전달'이 있었다. 당시 전학련 의장은 바로 얼마 전까지 국무총리였던, 당시 서울대생 김민석이었다. 그는 미문화원 사건과 관련해 체포돼 감옥에 있었다. 전학련 산하 투쟁 조직인 삼민투 위원장은 고려대생 허인회였는데, 박찬종이 고려대를 방문하기 전날 집회를 주도하면서 "경찰이 진입하면 분신하겠다"며 몸에 석유를 뒤집어썼다.당시 곁에 있었던 선배의 회고다.그만큼 험악하고 살벌한 시기였다. 그때 박찬종은 학생 대표들에게 옥중의 김민석이 전하는 메시지를 전달하면서 허인회의 신변 보호도 아울러 부탁했다고 한다. 교문을 사이에 두고 박찬종을 바라보았던 선배는 그가 호통을 치듯 소리도 질렀다고 회고한다.학생들로부터 경원시되던 '보수야당' 정치인이었지만, 그 카랑카랑한 소리에는 순간 어깨가 움찔했었다고 한다. 그 카랑카랑한 목소리는 이후에도 좀처럼 낮아지지 않았다. 다만 그 목소리에 귀를 기울이는 사람들은 점점 줄어들었던 것도 사실이다.이후 박찬종은 가히 '독고다이'에 가까웠다. 6월항쟁 후 '양김'이 분열할 때 삭발하며 단일화를 촉구했고, '무소속'으로 서울 서초구에서 당선되는 이변을 창출하기도 했다. 그러나 머리는 좋았는지 몰라도, 또 뜻은 있었는지 몰라도, 뜻을 같이하는 사람들을 묶어 세우는 재능은 별로 없었던 것 같다.'독고다이'였으니 당연한 노릇인지 몰라도 '박찬종계'는 없다시피 했고, 사람들을 끌어들이기보다는 사람들과 다투는 데 일가견이 있다는 평을 들었다. 머리는 기차게 돌아갔지만, 그 머릿속에 들어 있는 것이 무엇인지, 그것을 어떻게 현실로 만들 것인지를 사람들에게 납득 시키는 데에는 서툴렀다고나 할까.이후 그의 이름을 부르는 사람들은 줄어들었고, '기차게' 돌아가던 총기도 정치적 빛을 잃어 갔다. 급기야 장기표나 그 외 한때의 영걸들처럼 붙어서는 안 될 상대에게 붙고, 같이해서는 안 될 사람들과도 서슴없이 어울리게 된다. 평생 천주교 신자였던 사람이 전광훈의 사랑제일교회 교인으로 등록했다고 떠들던 모습은 그 절정이었다.어쩌면 그는 이른바 86세대의 명예회원(?)인지도 모르겠다. 그들과 세대도 다르고 정치적 출발점도 달랐지만, 1980년대의 그 10년이야말로 박찬종이라는 사람의 '호시절'이었기 때문이다. 그의 생애에서 가장 빛났고 찬란했고, 가장 뜨겁게 사람들을 품었던 기간이라고나 할까.유세 도중 광주에서 2천 명의 무고한 시민들이 전두환 손에 죽었다며 듣는 사람들 간을 콩알만 하게 만들었고, 교수 친구를 법정에 끌어내 학생들의 주장이 국가보안법에 저촉되는 것이 아니라는 '학문적 감정 의견'을 내게 만드는 독한(?) 친구였다. 결국 한쪽을 택하는 게 주류가 되는 가운데 혼자 머리를 깎고 "'양김'은 단일화하라"고 절규하던 그의 모습 또한 도드라지게 빛나지 않았던가.그의 '기차게 돌아가는 머리'가 가장 빛났던 시절은, 어쩌면 그 머리로 혼자 길을 찾던 때가 아니라 자신과 다른 사람들의 편에 서서 그들을 위해 싸우던 때였는지도 모른다. 그가 변호했던 사람들 중 많은 이들이 그러하듯.수십 년 전 약속을 고수하여 의과대학에 시신을 기증했다고 한다. 고 박찬종 의원은 우리 아버지와 동갑이다. 그의 여든일곱 해, 참 거칠고 변화무쌍한 세월이었다. 그 역시 그 세월에 변할 수밖에 없었겠으나, 수십 년 전의 약속을 지키는 것으로 일생의 마침표를 찍은 일에는 정중히 경의를 표한다. 아울러 명복을 빈다. '기차게 머리 돌아가는' 제자를 회고하던 스승과 만나 회포도 푸시기 바란다.