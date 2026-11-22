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큰사진보기 ▲천 하나로도 신나게 ⓒ 이정현 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들이 모아온 씨앗과 열매들 ⓒ 이정현 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲 속의 철학자 ⓒ 이정현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.

수능 한파가 몰아친 한 주였다. 갑자기 뚝 떨어진 기온, 매섭게 부는 바람으로 밖에 나갈 엄두가 나질 않았다. 온수 매트를 켜고 이불을 목까지 끌어올려도 한기가 느껴져 자꾸만 몸이 움츠러들었다. 수능 당일에는 몇 번이나 재난 문자가 울려 마음까지 심란해졌다. 그도 그럴 것이 최근 여러 전문직 시험에서 AI 안경이나 초소형 카메라 등을 활용한 커닝 수법이 들통나 온 나라가 떠들썩했기 때문이다.챗GPT, 제미나이, 클로드를 활용해 수능 문제를 풀게 했더니 몇 분 만에 모든 정답을 맞춰 만점이 나왔다는 뉴스를 보고서, 나는 한 시대의 종말을 목격하고 있는 느낌이 들었다. 실제로 사람들은 더 이상 수능이나 전문직 시험 결과를 신뢰하지 않는다고 했고, 그 틈으로 수많은 일자리는 예상보다 훨씬 더 빠르게 AI로 대체되고 있었다.이전에는 한 번도 경험한 적 없던 혼란스러운 세상 속에서, 인간보다 훨씬 더 똑똑한 AI와 로봇과 함께 살아가야만 하는 사회 속에서, 우리는 무엇을 배우고, 또 가르쳐야 하는지 묻지 않을 수 없다. 초등학생인 두 아이를 키우는 엄마이자, 지난 20여 년간 학교와 여러 교육 현장에서 아이들을 가르쳐 왔던 교육자로, 이런 고민은 나날이 더 깊어지고 있었다.이런 시대에 과연 우리는 무엇을 가르쳐야 하고, 가르칠 수 있는지 진지하게 고민하여 바꿀 때가 왔다. 특히나 기술의 발전으로 급변하는 사회 속에서 적응할 수 있는 '유연성', '회복탄력성', '몰입과 집중력', '사회성' 등을 기르기 위해서는 보다 다양한 환경에서 여러 경험을 하는 것들이 필요하다. 이를 위해 나는 교실에서 벗어나 매일 변화하는 날씨 속에서 날마다 다른 자연 속에서의 수업을 진행해 오고 있다.<가르칠 수 있는 용기>로 유명한 교육자인 파커 파머는 <삶이 내게 말을 걸어올 때>라는 책에서 가을은 열매 속 씨앗이 땅에 떨어지듯, '참자아'의 씨앗을 탐색하는 계절이라 표현한다. 10월의 가을은 단풍이 아름답게 물들고, 모든 열매가 무르익는 풍요로운 수확의 계절이라면, 11월의 가을은 낙엽과 열매들이 땅으로 돌아가는 달이다.'어떻게 하면 아이들이 계절과 자연의 변화를 느끼고, 거대한 흐름 안의 일부인 나를 만날 수 있을 것인가?'라는 질문을 화두처럼 들고 며칠을 고민했다. 아이들을 위해 음식을 할 때 소화를 돕기 위해 재료를 더 잘게 자르고 간을 약하게 하듯이, 수업을 할 때도 아이들이 이해하기 좋은 적절한 자료와 질문을 던지는 것이 중요하기 때문이다.이번 수업에서는 나의 참자아, 즉 나의 본모습을 찾기 위해 묻는 '나는 누구인가?'라는 철학적인 질문을 '나는 어떤 씨앗인가?'라는 비유적 질문으로 바꾸어, 씨앗에 관련된 그림책을 읽고 관련된 여러 활동들과 질문이 담긴 활동지를 준비했다.AI가 더욱 발달할수록, 인간의 존재와 삶의 의미를 묻는 질문들은 더욱 중요해질 것이다. 자신만의 철학과 중심을 가지고 살기 위해서는 주체적으로 질문이 선행되어야 한다. 한 가지 질문에 대해 깊이 고민해 보고, 질문에 대한 답을 오래 고민하며, 다양하게 탐색하며 내 안의 의문이 풀렸을 때의 기쁨을 느껴 본 사람은 또 다른 질문을 품고, 던지며 나아갈 수 있는 힘을 얻는다. 인생의 애매모호함을 견디고, 불안과 두려움을 넘어, 삶의 신비를 만날 수 있도록 이끌어주는 힘도 바로 질문에서 나온다.수능 다음 날인 20일 금요일 오후, 수업을 마치고 교문을 나서는 11명의 아이들을 데리고 숲으로 향하는 길에도 바람에 낙엽들이 펄럭거리며 떨어졌다. 학교 앞 육교 앞에 늘어선 키가 큰 플라타너스 아래에서 연제가 커다랗고 동그란 무언가를 줍고서, "선생님, 이게 뭐예요?"라고 물었다. 바로 답하거나 찾아주지 않고 뭔지 생각하고, 상상해 보라고 했다.어떻게 보면 알 같기도 하고, 열매 같기도 한 낯선 사물이 무엇인지 고민하는 사이, 우리는 목적지인 백사실 계곡에 도착했다. 우리가 도착하자마자 마치 환영이라도 하듯, 바람이 불어와 나무들이 흔들려서 낙엽들이 팔랑거리며 떨어졌다. 먼저 도착한 아이들이 떨어지는 낙엽을 잡으려고 뛰어다녔다. 자림이와 민호는 뛰어서 덥다며 패딩을 벗어 바위 위에 두었다.준비해 온 사과즙과 귤을 먹고서는 잠시 숨을 고르고, 크기가 다양한 색색의 천을 나눠 주었다. 처음에는 수업 목표 등을 제시하지 않고, 자신의 마음에 드는 천을 가지고 자유롭게 노는 시간을 가지자고 했다. 바람이 계속 불어와 아이들이 긴 천을 슈퍼맨처럼 두르고 뛰기도 하고, 천을 들고 빙글빙글 돌기도 하고, 둘이서 짝을 지어 천 아래를 오가는 놀이도 하고 말 그대로 자유롭게 놀았다.천 하나로도 깔깔거리며 신나게 노는 아이들의 모습을 보니 절로 행복해졌다. 웃음을 터뜨리는 아이들의 두 뺨이 상기되어 빨갛게 물드는 것을 보고, 나는 종을 쳐서 아이들을 불러 모았다. 종소리에 하나둘 아이들이 모였는데, 정우가 "겨울에는 종소리가 더 맑게 들리네요"라고 말했다. 그러고 보니 차갑게, 세차게 부는 바람에 미세먼지까지 떠나갔는지, 어느 때보다 맑은 공기에 머리까지 쨍하게 맑아지는 기분이 들었다.옹기종기 모여 선 아이들에게 나는 <너는 어떤 씨앗이니?>를 포함한 몇 권의 씨앗 그림책들을 보여주고, 숲에서 씨앗들을 모아 오는 미션을 주었다. 곳곳으로 흩어졌던 아이들이 여러 크기와 모양의 씨앗들을 모아 왔다.한 군데 모아서 함께 살펴보는데 멀리서 작은 씨앗을 자림이가 코 가까이 냄새를 맡더니 "윽, 똥냄새" 하면서 바로 인상을 찌푸렸다. 알고 보니 아주 작은 은행 열매였던 것이다. 그 모습을 보고 덩달아 웃던 아이들이 따라서 냄새를 맡다가 "우웩" 하며 하나둘 코를 막았다.그 모습마저 사랑스러워 지켜보던 나는 단풍나무 씨앗을 손바닥 위에 올려놓고 보여주면서 '씨앗들이 어떻게 멀리까지 여행할 수 있을지' 물어봤다. '바람에 날아가요. 사람이나 동물에게 붙어서 다녀요. 동물이 열매를 먹으면 씨앗은 똥으로 나와요' 등 다양한 대답이 나왔다.평소 종이비행기 접기를 좋아하는 민호가 단풍나무 씨앗처럼 빙그르르 돌며 바람을 잘 타고 날아가는 작은 종이비행기를 여러 개 접어 와서 친구와 누나, 형들에게 나누어 주었다. 아이들은 높은 곳에 올라가 마치 나뭇가지에서 떨어지는 씨앗을 상상하며 종이비행기를 날렸다.마지막으로는 여러 질문이 담긴 활동지를 나눠 주고, 각자 씨앗처럼 편안하게 자리 잡은 곳에서 질문을 던지고, 답을 탐색하는 시간을 가졌다.'내 안에는 어떤 씨앗들이 있는가?'라는 큰 질문 안에는 '내가 잘하는 것과 좋아하는 것, 해 보고 싶은 것이나 나누고 싶은 것, 또 아직 싹트지 않은 재능'에 대해 적어 보았다.'겨울을 견디게 해 주는 힘은 어디에서 나올까?'라는 질문 안에서는 '나에게 힘이 되는 사람과 들으면 힘이 나는 말, 마음이 편해지는 곳이나 위로가 되는 물건, 기운이 나게 하는 나만의 방법, 힘이 들 때 나에게 해 주고 싶은 말' 등을 적어 보았다.씨앗을 소재로 수업을 준비하고, 생각하다 보니 씨앗이 통과해야 하는 시간이 떠올라 만든 질문들이었다. 실로 씨앗은 땅에 심긴 뒤 바로 싹을 틔우거나 꽃을 피워내지 않는다. 춥고 어두운 겨울을 온몸으로 견디고 나서야 비로소 단단한 껍질과 땅을 뚫고 나오는 힘을 얻는 것이다.아이들은 햇빛이 비치는 곳에 자리를 잡고서, 시린 손을 비벼 가며, 진지하게 하나씩 칸을 채워 갔다. 이러한 질문의 의도와 목적을 다 알지는 못한다 해도 이를 통해 자신에 대해 보다 깊고, 다양하게 바라보고, 힘든 시간을 견디게 도와줄 자원을 탐색해 본 것만으로도 충분히 의미 있다는 생각이 들었다.수업을 마치고 내려와서는 학교 앞 분식집에 들러 따끈한 어묵을 한 꼬치씩 먹었다. 인심 좋은 분식집 사장님께서 어묵 국물도 넉넉하게 담아 주셔서 호호 김을 불어 가며 먹는 어묵은 꿀맛이었다. 온몸으로 숲속의 바람을 타고 씨앗처럼 자유롭게 다니던 아이들의 몸과 마음에 온기가 퍼져 나가는 게 느껴졌다.추위를 느껴 본 아이들은 온기를 안다. '내가 누구인지, 어떨 때 진실로 행복한지' 아는 사람은 다른 사람의 기준과 잣대와 평가에 휘둘리지 않는다. 나는 아이들에게 바로 그런 힘을 길러 주고 싶다. 앞으로 어떤 세상이 펼쳐진다 해도 아이들이 자신만의 재능을 꽃피워 내며 살아갈 수 있도록, 나는 아이들 곁에서 계속 질문하고, 각자의 길을 진실로 응원할 것이다.