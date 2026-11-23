큰사진보기 ▲가덕도신공항 환경영향평가초안 주민공청회 모습 ⓒ 홍석환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인저리타임에도 실립니다. 글쓴이는 기후재난연구소 공동대표입니다.

전 국민 AI 일상화를 국가 로드맵으로 추진하는 나라에서 수능 AI 부정행위를 막겠다며 수능과 무관한 전 국민에게 위급재난문자를 세 차례나 보냈다. 정작 국민의 생명이 걸린 가덕도신공항의 조류충돌 위험에 대해서는 이처럼 적극적인 경고와 국민적 관심을 찾아보기 어렵다.지난 20일 부산 강서구에서 열린 가덕도신공항 환경영향평가서 초안 공청회는 1시간 반 넘게 파행하다 무산됐다. 공항을 반대하는 시민들이 조류 관련 내용의 누락과 외곽 개최를 문제 삼아 단상을 점거했기 때문이다.필자는 이날 의견 진술자로 참석했다. 막대한 자금을 들여 산을 없애고 바다를 메우는 대규모 사업인데도 공청회장은 썰렁했다. 좌석은 3분의 1도 차지 않았고, 참석자 대부분은 반대 시민과 주최 측, 채증 경찰이었다. 정작 사업의 영향을 받거나 공항의 정당성을 확인하려는 사람은 손에 꼽을 정도였다. 이날 논의되지 못한 핵심 쟁점은 무안공항 참사의 첫 고리였던 조류충돌이다.2024년 12월 29일 무안국제공항에서 제주항공 여객기가 동체 착륙 후 활주로 끝 둔덕에 부딪혀 179명이 목숨을 잃었다. 사고기 양쪽 엔진에서 가창오리의 깃털과 혈흔이 확인됐다. 최종 조사보고서는 아직 나오지 않았지만, 양쪽 엔진에서 조류충돌 흔적이 확인된 만큼 조류충돌은 사고의 원인과 진행 과정을 규명하는 데 반드시 살펴야 할 핵심 쟁점이다.무안의 위험은 예측하지 못한 돌발 상황이 아니었다. 2020년 활주로 연장 사업 전략환경영향평가서에도 항공기 이착륙 과정에서 조류충돌 위험성이 크다고 기록돼 있었다. 위험은 이미 예견됐고, 결국 현실이 됐다. 그런데도 가덕도신공항 건설 과정에서 같은 문제가 되풀이되고 있다.국토교통부의 2023년 전략환경영향평가서는 북미 조류충돌위원회의 위험평가 모형을 적용해 연간 피해 조류충돌수(TPDS)를 계산했다. 항공기에 실제 피해를 주는 충돌이 연간 몇 건 발생할지를 추정한 값이다. 가덕도는 최소 4.80건에서 최대 14.74건으로, 지난 15년간 충돌 자료를 바탕으로 산정한 김해공항의 2.53건보다 약 2~6배 높았다.피해 충돌이 곧 추락을 의미하지는 않는다. 그러나 평가서는 치명적 기체 손실 추정 횟수도 TPDS(TR = TPDS × RCHL)에 비례한다고 정의했다. 그럼에도 결론은 '서식지의 관리대책을 철저히 수립할 경우 안전한 공항운영이 가능할 것으로 예상됨'이었다. 그렇다면 무안공항은 관리대책을 철저히 수립하지 않았다는 말인가? 철저한 대책이란 낙동강 하구를 찾아오는 새를 모두 없애겠다는 뜻인가?올해 2월 조종사협회가 가덕도의 TPDS가 무안공항(0.06)의 최대 246배라고 경고하자 국토부는 수치 자체를 부정하지 않았다. 다만 가덕도는 자연 상태, 무안은 조류 퇴치 활동을 반영한 값이라 산정 조건이 다르다고 해명했다. 따라서 246배라는 수치를 두 공항의 실제 위험 차이로 단순 비교할 수는 없다.문제는 국토부가 향후 부지조성공사 설계 과정에서 조류 활동을 조사하겠다고만 밝혔다는 점이다. 이런 조사는 전략환경영향평가 단계에서 이미 이루어졌어야 한다. 국민의 생명이 달린 문제인데 기본적인 검토조차 뒤로 미루면서 철저한 대책을 약속하는 말을 누가 믿겠는가?2026년 10월 공개된 환경영향평가서 초안은 오히려 위험을 제대로 드러내지 못하는 계산법을 적용했다. 사업자인 가덕도신공항건설공단은 현지 조사에 기초한 위험성 평가 대신 전국 15개 공항의 종별 충돌건수를 5.5년으로 나누어 계산하고, 조류 종류가 확인되지 않은 피해 충돌 77건을 같은 기간으로 나눈 14.0000을 모든 공항에 일괄적으로 더했다.그 결과 가덕도 16.727, 김해 16.000, 제주 15.091, 인천 19.273, 무안 17.091이라는 값이 나왔다. 이 산식에 따르면 가덕도의 조류충돌 위험값은 무안공항보다 낮게 산출된다. 179명이 목숨을 잃은 무안공항보다 가덕도가 덜 위험한 것처럼 읽힐 수 있는 결과가 정부 평가서에 실린 것이다. 가덕도 값의 84%는 가덕도 조류와 관계없이 모든 공항에 똑같이 더한 상수다. 이를 제외하면 가덕도는 2.727, 김해는 2.000으로 가덕도가 36% 높다.이 계산법에서는 어떤 종이 목록에 오르기만 하면 한 마리가 지나가든 수천 마리가 지나가든 위험값이 같다. 도로를 지나는 차량의 수는 묻지 않고 차종의 종류만으로 교통사고를 예측하는 것과 다르지 않다. 이 계산법은 가덕도 현지의 조류 이동 특성을 제대로 반영하지 못한 채 공항별 위험 차이를 실제보다 작게 보이게 할 우려가 있다.현장조사도 부실했다. 2023년 전략환경영향평가의 조류 조사는 2022년 11월부터 2023년 7월까지 여덟 차례 진행됐지만, 야생조류가 무리 지어 이동하는 가을철 8~10월은 통째로 빠졌다. 이동성 맹금류 조사도 5월에만 이루어졌다.환경부는 2023년 8월 전략환경영향평가 협의 당시 공항 부지인 국수봉의 맹금류 조사를 추가하라고 조건을 달았다. 그러나 2026년 초안은 시야 확보가 어렵다는 이유로 국수봉 대신 가덕도 등대에서 조사하고도 협의 내용 이행표에는 '반영'이라고 기록했다. 공항이 들어설 자리에서 조사하라는 조건을 다른 장소의 조사로 대신한 것이다.조사 결과의 차이는 극명하다. 2024년 9월 23일에야 이뤄진 공식 가을조사에서 붉은배새매는 누적 284개체, 하루 최대 99개체가 관찰됐다. 반면 같은 조사기관이 2025년 9월 10~25일 진행한 자체 추가조사에서는 누적 5163개체, 하루 최대 3760개체가 확인됐다.시민단체 새와생명의터는 대항 한 지점에서 16일간 붉은배새매 7604~1만 1046개체를 기록했다. 두 조사의 관찰 조건과 조사 목적이 완전히 동일했다고 볼 수는 없다. 따라서 개체수만으로 조사 결과의 정확성을 단정할 수는 없다. 그러나 후속 조사에서 확인된 대규모 이동을 고려하면 기존 환경영향평가의 조사 시기와 조사 강도가 충분했는지는 재검토할 필요가 있다.평가서에는 맹금류 이동이 오전 7시부터 늘어나 10시경 집중된다고 기록돼 있다. 그런데 공식 가을조사 첫날 네 지점의 조사는 모두 낮 12시 25분에 시작됐다. 더욱 심각한 문제는 이렇게 확인된 수천 마리가 TPDS에 반영되지 않는다는 사실이다.2023년 방식에서는 국내 공항에 피해 충돌 기록이 없다는 이유로 붉은배새매와 벌매가 계산에서 아예 제외됐다. 국내 공항에서 발생한 과거 사고만으로 위험을 계산하면 국내에서 경험하지 못한 새로운 위험은 처음부터 포착할 수 없다.가덕도 하늘을 뒤덮는 붉은배새매는 한 무리에 최대 2000개체에 이르고, 비행고도는 39~1000m다. 봄철 이동하는 벌매도 최대 1640개체가 관찰됐으며 비행고도는 17~864m에 달했다. 항공기 이착륙 고도와 겹치는 범위다. 여기에 낙동강 하구를 찾는 민물가마우지 5667개체, 재갈매기 3722개체, 큰고니 2546개체, 큰기러기 2289개체까지 더해진다.낙동강 하구는 1966년 철새도래지로 천연기념물에 지정된 곳이다. 그런데 평가서가 제시한 대책은 철새도래지 안에 급유시설을 설치하지 않고 공사 중 저소음·저진동 장비를 사용하겠다는 수준이다. 수많은 철새가 찾아온다는 이유로 보호하는 곳에서 이제는 새를 쫓아내야 한다. 보호와 퇴치를 한자리에서 어떻게 함께 하겠다는 것인가?미국 연방항공청(FAA)의 항공기 엔진 인증기준은 정해진 조건에서 일정 크기와 무게의 조류가 엔진에 흡입되더라도 엔진이 요구되는 안전성능을 유지하도록 규정하고 있다. 소형·중형 조류의 무리 충돌을 모사하는 시험도 포함한다. 그러나 이는 개별 엔진의 조류 흡입에 대한 내성을 확인하는 시험이다. 양쪽 엔진에 대규모 조류 무리가 동시에 충돌하는 모든 상황에서 항공기의 안전을 보장하는 것은 아니다.무안 참사와 2009년 미국 허드슨강에 비상착륙한 US Airways 1549편 사고 모두 양쪽 엔진이 조류와 충돌한 사례였다. 한 무리에 최대 2000개체가 모이는 붉은배새매와 비교적 무거운 벌매가 이동하는 하늘에 활주로를 만드는 것은 기존 엔진 인증기준만으로 해소할 수 없는 위험을 떠안는 일이다.그런데 환경영향평가서 초안의 안전대책은 조류탐지레이더 도입 예정, 배수로 그물망, 음파퇴치시설, 인력 퇴치 등에 그친다. 사후환경영향조사에서는 운영 중 레이더 자료를 비교·분석하겠다고 했지만, 정작 비교의 기준이 될 공사 전 레이더 관측은 하지 않았다. 공사가 시작되면 지금의 하늘은 다시 확인할 수 없다. 비교분석의 약속은 글자로만 남을 가능성이 크다.더 주목할 문장도 있다. 평가서는 이동성 맹금류의 이동 집중 시기와 항공기 운항이 겹치는 문제를 줄이기 위해 항공기 운영 조정방안을 검토 중이라고 밝혔다. 새를 막을 수 없으면 비행을 줄이겠다는 뜻이다. 24시간 운영이 가능한 공항을 내세우면서 봄·가을마다 항공편을 줄이겠다는 약속을 국민이 믿을 수 있겠는가?법원은 이미 같은 물음에 답을 내놓았다. 서울행정법원은 2025년 9월 11일 새만금국제공항 기본계획을 취소하면서 국토부가 후보지별 조류충돌 위험을 제대로 평가하지 않았고, 평가 모델을 일관성 없이 적용하거나 대상 지역을 축소해 위험도를 낮췄다고 판단했다.지난 11월 18일 서울고등법원도 1심 판단을 유지하고 국토부의 항소를 기각했다. 재판부는 공항 건설로 달성하려는 공익을 고려하더라도 생명·신체의 안전과 환경 보전에 관한 공익을 그 중요성에 상응하는 정도로 검토·평가해야 한다는 취지로 판단했다. 입지를 먼저 정한 뒤 위험 관리 방안을 찾는 방식이 아니라 입지 선정 단계부터 조류충돌 위험을 회피하거나 충분히 줄일 수 있는지 검토했어야 한다는 것이다.가덕도 역시 같은 문제를 안고 있다. 특별법으로 입지를 '가덕도 일원'으로 먼저 정하면서 안전한 입지를 비교·검토하는 단계가 사실상 생략됐다. 전략환경영향평가서 스스로도 '특별법에 따른 입지 검토의 한계'를 적었다.이후 조류충돌 위험은 '관리대책을 철저히 수립하면 된다'는 조건으로 넘어갔고, 환경영향평가에서는 계산 방식까지 바뀌면서 가덕도 현지의 조류충돌 위험이 제대로 드러나지 않는 결과를 낳았다. 새만금 재판부가 문제 삼은 입지 선정 단계의 위험 검토 부족과 사후 관리 중심의 접근, 평가 모델 적용의 문제를 가덕도에서도 되짚어 볼 필요가 있다.경제성 논리 역시 이 사업을 정당화하지 못한다. 2022년 사전타당성 검토의 비용편익비(B/C)는 0.51~0.58이었지만 특별법 7조에 따라 예비타당성조사가 면제됐다. 2026년 8월 타당성 평가에서는 B/C가 0.36으로 더 낮아졌다.공항 부문 총사업비도 2023년 기본계획의 13조 4913억 원에서 14조 4168억 원으로 증가했다. 정부는 지역균형발전 효과를 근거로 사업 추진이 타당하다고 판단했다. 그러나 균형발전이 모든 대형 토건사업의 면죄부가 될 수는 없다. 새만금공항의 B/C도 0.479였는데 가덕도는 그보다 낮다.남은 의견수렴 절차도 우려스럽다. 환경영향평가법 시행령 제41조는 주민 등의 개최 방해 등으로 공청회가 두 차례 이상 개최되지 못하거나 개최되었더라도 정상적으로 진행되지 못한 경우 사업자가 공청회를 생략할 수 있도록 하고 있다. 다만 이 경우에도 온라인 공청회를 개최하거나 법령이 정한 별도의 의견수렴 조치를 해야 한다. 결국 대면 공청회가 무산된 채 의견수렴 절차가 진행될 가능성이 있는 것이다.입지 선정은 특별법으로 사실상 건너뛰고, 예비타당성조사는 면제하며, 공청회는 생략할 길까지 열려 있다. 위험을 드러내는 비판이 절차마다 무력화될 수 있는 구조다. 주민과 반대 단체, 주최 측과 경찰만 모인 공청회는 환경과 안전을 외면하는 우리 시대의 광(狂)풍경이다.환경영향평가는 사업의 면죄부가 아니라 위험을 사전에 확인하고 줄이기 위한 절차다. 지금 필요한 것은 속전속결이 아니라 국민의 안전을 담보할 수 있는지 확인하는 조사다. 본안을 제출하기 전에 국수봉을 포함한 공항 부지에서 최소 2년 동안 봄·가을 이동기를 일출부터 일몰까지 조사해야 한다.공사 전 1년 이상의 레이더 관측으로 기준선을 확보하고, TPDS도 공항 주변을 통과하는 조류의 실제 개체수를 반영해 다시 계산해야 한다. 공청회 역시 생략 조항에 기대지 말고 충분한 전문가 검토와 주민 의견수렴이 가능한 방식으로 다시 열어야 한다.그 결과 입지 자체가 안전하지 않다는 판단이 나온다면 공사 전에 결론을 내려야 한다. 무안 참사의 경고는 이미 무안공항 평가서에 기록돼 있었다. 가덕도의 경고 역시 2023년 정부 평가서의 숫자와 2026년 현지 조사 결과에 담겨 있다. 숫자를 바꾸고 위험을 보이지 않게 만든다고 해서 가덕도가 지닌 근본적인 위험까지 사라지는 것은 아니다.