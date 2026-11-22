지난 19일은 유엔이 정한 '세계 화장실의 날'이었다. 올해의 구호는 '안전한 화장실, 평등한 미래'였다. 유엔에 따르면 세계 인구 중 34억 명이 여전히 안전하게 관리되는 위생 시설을 이용하지 못한다. 이들이 안심하고 화장실에 가려면 마을마다 수도관과 하수관이 들어올 때까지 기다려야 할까. 세계 화장실의 날을 맞아 얼마 전 찾아간 충북 제천의 한 산사 해우소를 떠올렸다.
법당에 가기 전, 해우소부터 들러 보라는 절
제천시 수산면 금수산 자락에 정방사가 있다. 신라 때 의상대사가 창건했다고 전해지는 절이다. 법당 뒤에는 의상대라 불리는 거대한 바위가 솟아 있고, 앞마당에서는 겹겹의 산자락 사이로 청풍호가 내려다보인다. 그런데 이 절에는 경치 좋기로 소문난 곳이 한 군데 더 있다. 돌계단을 올라 석문을 지나면 만나는 해우소다. 제천시 관광 안내에서도 법당에 오르기 전에 해우소에 먼저 들러 보라고 권한다.
그 해우소 창틀 아래에는 짧은 말이 붙어 있었다. "앉아쏴!!" 남자도 앉아서 소변을 봐 달라는 뜻이다. 재미있는 것은 창의 높이다. 부탁대로 자리에 앉으면 창이 꼭 눈높이에 온다. 가까이에는 노랗게 물든 나무들이 서 있고, 그 너머로 산등성이가 겹겹이 이어지다가 멀리 호수 한 자락이 보인다. 이런 경치라면 누가 시키지 않아도 앉고 싶겠다. 나는 그 창을 낸 분의 마음씀씀이가 좋았다.
이 가파른 바위산에 수세식 화장실을 설치한다고 생각해 보자. 변기 물을 한 번 내리려면 먼저 그 물을 산 위로 끌어올려야 한다. 쓰고 난 물을 모아 처리하는 일도 남는다. 바위에 관을 묻기도 어렵거니와, 하수를 제대로 처리하지 못하면 그 부담은 아래쪽 계곡이 짊어지게 된다. 이곳에 서 보니 스님들이 물을 쓰지 않는 해우소를 지켜 온 까닭을 알 것 같았다.
옛 해우소의 지혜, 하나는 알고 둘은 놓쳤을까
정방사를 다녀온 뒤 다른 이가 쓴 방문기를 읽다가 냄새에 대한 이야기를 접했다. 해우소 냄새로 불편을 호소하는 사람들이 있었다. 내가 아는 다른 산사의 해우소에서는 그런 이야기를 좀처럼 듣지 못했다. 같은 해우소인데 이곳에서는 왜 냄새가 문제가 됐을까. 그 대목을 읽으니 내가 해우소 아래에서 들여다본 통들이 떠올랐다.
정방사에서는 한 변기에서 나온 대변과 소변을 같은 통에 받는다. 변기에 물 한 바가지 붓지 않아도 누군가 소변을 볼 때마다 아래에 있던 대변은 다시 젖는다. 오랫동안 물과 화장실 문제를 연구해 온 내 경험으로는, 냄새의 원인을 찾을 때 가장 먼저 살펴보고 싶은 부분이다. 물론 정확한 까닭을 알려면 통 안의 습기와 환기 상태, 그리고 통을 비우는 주기까지 함께 살펴야 한다.
작년 이맘때 나는 오마이뉴스에 세계 화장실의 날을 맞아 여섯 편의 글을 썼다. 그중 다섯 번째 글의 제목이 'NASA가 찾던 기술, 한국 사찰에 있었다
'(https://omn.kr/2g50c)였다. 그때 옛 해우소에서 주목한 지혜는 물을 쓰지 않고, 대변과 소변을 나누고, 그 안의 양분을 다시 흙으로 돌려주는 것이었다.
정방사 해우소 아래에 서니 이런 질문이 생겼다. 물을 쓰지 않는 첫 번째 지혜는 이어 왔는데, 둘을 나눠 받는 두 번째 지혜는 놓친 게 아닐까. 말리면 될 것을 왜 적시는가. 대변과 소변은 변기에서 분리해서 받을 수 있다. 분리형 변기에 앉으면 소변은 앞쪽의 오목한 곳을 따라 별도의 통으로 빠지고, 대변은 뒤쪽 구멍으로 빠진다.
이렇게 하면 대변을 말리기가 한결 수월해진다. 톱밥 같은 마른 재료로 덮어 주면 습기와 냄새를 줄이는 데도 도움이 된다. 각각을 위생적으로 저장하고 처리하면 대변에 든 유기물은 흙으로, 소변에 든 양분은 농지로 돌려보낼 수 있다. 정방사가 이미 부탁하고 있는 '앉아쏴'가 마침 이 변기에도 잘 맞는 자세다.
우주선에서 쓰는 지혜, 산사 해우소 한 칸에서
집에서는 버튼 하나면 대변이 눈앞에서 사라진다. 그 몇 초를 위해 누군가는 깨끗한 물을 만들어 집까지 보내고, 땅속에 하수관을 묻고, 처리장에서 전기를 써서 오염물질을 물에서 다시 분리해 낸다. 도시에서는 그 수고가 잘 보이지 않는다. 정방사에서는 물을 끌어올려야 할 바윗길도, 그 물이 흘러갈 계곡도 한눈에 들어온다.
물을 아껴야 하는 우주선에서는 이미 대변과 소변을 따로 받는다. 미국 항공우주국(NASA)의 오리온 우주선 화장실은 공기의 흐름을 이용해 둘을 각기 다른 통으로 보낸다. 냄새가 난다고 해서 창문을 열 수도 없는 곳이다. NASA가 대변 수거통 뚜껑에까지 냄새를 차단하는 기능을 둔 까닭을 짐작할 수 있다.
정방사 해우소 한 칸에서 작은 실험을 해 보면 어떨까. 대변과 소변을 따로 받는 변기를 놓고 한 철 동안 옆 칸과 비교해 보는 것이다. 냄새가 줄었는지는 이용하는 사람이 먼저 알 테고, 뒤처리가 수월해졌는지는 통을 비우는 사람이 가장 잘 알 것이다. 앉아 달라는 부탁 하나에도 창을 내어 보답한 해우소이니, 두 분의 이야기를 듣고 한 번 더 고쳐 볼 만하다.
유엔 지속가능발전목표(SDG) 6.2는 2030년까지 누구나 안전하고 위생적인 화장실을 이용할 수 있도록 하자는 약속이다. 마실 물조차 귀한 섬에도, 집들이 멀리 떨어져 있어 하수관을 놓기 어려운 산골 마을에도 그 약속은 닿아야 한다. 정방사에서 "물을 쓰지 않아도 냄새가 줄었고, 치우기도 한결 나아졌다"는 이야기를 듣는 날이 온다면, 그 경험을 반길 마을이 세계 곳곳에 있을 것이다. 청풍호가 내려다보이는 해우소 한 칸이 SDG 6.2를 이루는 작은 실마리가 될 수 있다.
덧붙이는 글 | 정방사 해우소에는 앉은 사람에게 가장 좋은 풍경을 내어 주려는 따뜻한 마음이 담겨 있다. 그 마음이 한 걸음 더 나아갈 수 있도록, 그동안 우리가 놓쳤던 선조들의 지혜를 이곳에서 되살려 보면 어떨까. 해우소 한 칸에서 분과 뇨를 처음부터 따로 모으고, 각각 위생적으로 처리해 거름으로 쓰는 시범 사례를 만들어 보자고 제안한다. 냄새가 얼마나 줄었는지, 그렇게 얻은 거름이 땅을 어떻게 살리는지까지 보여 준다면 이 해우소를 찾는 이들이 풍경과 함께 배워 갈 것이 하나 더 생긴다.
언젠가 그 지혜가 태평양을 건너, 마실 물 한 동이도 귀한 섬마을에 닿기를 바란다. 그곳 사람들이 귀한 물을 아끼면서도 안심하고 화장실을 이용하고, 땅에서 얻은 양분을 다시 땅으로 돌려줄 수 있다면 얼마나 좋을까. 청풍호를 내어 준 산사의 그 마음이 먼 곳의 중생들에게까지 가닿기를 바란다.