덧붙이는 글 | 정방사 해우소에는 앉은 사람에게 가장 좋은 풍경을 내어 주려는 따뜻한 마음이 담겨 있다. 그 마음이 한 걸음 더 나아갈 수 있도록, 그동안 우리가 놓쳤던 선조들의 지혜를 이곳에서 되살려 보면 어떨까. 해우소 한 칸에서 분과 뇨를 처음부터 따로 모으고, 각각 위생적으로 처리해 거름으로 쓰는 시범 사례를 만들어 보자고 제안한다. 냄새가 얼마나 줄었는지, 그렇게 얻은 거름이 땅을 어떻게 살리는지까지 보여 준다면 이 해우소를 찾는 이들이 풍경과 함께 배워 갈 것이 하나 더 생긴다.



언젠가 그 지혜가 태평양을 건너, 마실 물 한 동이도 귀한 섬마을에 닿기를 바란다. 그곳 사람들이 귀한 물을 아끼면서도 안심하고 화장실을 이용하고, 땅에서 얻은 양분을 다시 땅으로 돌려줄 수 있다면 얼마나 좋을까. 청풍호를 내어 준 산사의 그 마음이 먼 곳의 중생들에게까지 가닿기를 바란다.