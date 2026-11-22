큰사진보기 ▲김장행사를 앞두고.두두두 ~ 부산청년 김장행사 개봉박두 ⓒ 조영재 관련사진보기

큰사진보기 ▲칼바람 잊게 만든 뜨거운 김장 현장부산 4개 청년 단체 회원 30여명이 십시일반 모은 500만원 후원금으로 김장 1000kg를 담그고 있다. ⓒ 조영재 관련사진보기

큰사진보기 ▲어르신 밥상을 향한 청춘의 구슬땀김장행사 중 구슬땀과 함께 흘러내린 청년의 머리칼을 다른 청년이 올려주고 있다. ⓒ 조영재 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장삼매경에 함께 풍덩 빠져 봅시다 ~청년의 땀방울로 올 겨울 어르신들 밥상은 어느 때보다 따듯할 겁니다. ⓒ 조영재 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤기 흐르는 붉은 결마다, 청년들의 정성이 꽉 찼다김장행사의 결실, 군침도는 김장김치 ⓒ 조영재 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치 통 가득 채운 청춘의 환한 미소청년들 손에 이미 붉은 봄꽃이 핀 것 같다. 환한 웃음 속에 이미 봄은 와 있다. ⓒ 조영재 관련사진보기

큰사진보기 ▲박스에 곱게 담긴 김장김치. 잘 익어가도록 사랑 온기도 같이 담았어요~이렇게 완성된 김장이 사랑과 함께 통 속에 곱게 담겼다. ⓒ 조영재 관련사진보기

21일 토요일 아침, 30명의 선남선녀가 살을 에는 칼바람을 뚫고 (부산) 강서노인종합복지관 경로식당에 집결했다.노인복지관에서는 좀처럼 보기 드문 청년들의 행동이 일사불란하다. 테이블에 놓인 앞치마와 위생 모자를 장착하더니 빨간 고무장갑으로 화룡점정을 찍는다. 옆에는 소금에 절인 배추 더미가 아침햇살을 받아 반짝이고 있다.부산에 있는 청년 4개 단체가 김장 봉사를 위해 모였다. 이들의 면면은 이러하다. 젊은 CEO모임(메카, MECA), 부산 청년 커뮤니티모임(오션,THE OCEAN), 2030 청년 직장인들의 순수 봉사 동호회(우주 봉사단, wouldU?), 2030세대 부산지역 요리와 베이킹 재능 기부 소모임(요베사, 요리·베이킹을 사랑하는 사람들)이다.김장 봉사를 위해 이들이 십시일반 모은 돈은 500만 원. 이 후원금으로 대략 1000kg의 김치를 직접 담그고, 조금의 지체 없이 직접 어르신 댁까지 배달하는 것으로 오늘 일정을 계획했다.부산 강서노인종합복지관이 위치한 곳은 도농복합 지역. 집들이 논 밭두렁 사이사이에 자리 잡고 있고 대중 교통망이 아직 성글어, 어르신들이 직접 와서 김장을 가져 가기는 어렵다. 그래서 배달까지 하기로 한 것. 이 김치는 추운 겨우내 사랑의 온기로 익어가며 강서지역 어르신들의 든든한 밑반찬이 되어 줄 것이다. 이날 김장은 모두 200가정에 전달되었다.