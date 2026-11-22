21일 토요일 아침, 30명의 선남선녀가 살을 에는 칼바람을 뚫고 (부산) 강서노인종합복지관 경로식당에 집결했다.
노인복지관에서는 좀처럼 보기 드문 청년들의 행동이 일사불란하다. 테이블에 놓인 앞치마와 위생 모자를 장착하더니 빨간 고무장갑으로 화룡점정을 찍는다. 옆에는 소금에 절인 배추 더미가 아침햇살을 받아 반짝이고 있다.
부산에 있는 청년 4개 단체가 김장 봉사를 위해 모였다. 이들의 면면은 이러하다. 젊은 CEO모임(메카, MECA), 부산 청년 커뮤니티모임(오션,THE OCEAN), 2030 청년 직장인들의 순수 봉사 동호회(우주 봉사단, wouldU?), 2030세대 부산지역 요리와 베이킹 재능 기부 소모임(요베사, 요리·베이킹을 사랑하는 사람들)이다.
김장 봉사를 위해 이들이 십시일반 모은 돈은 500만 원. 이 후원금으로 대략 1000kg의 김치를 직접 담그고, 조금의 지체 없이 직접 어르신 댁까지 배달하는 것으로 오늘 일정을 계획했다.
부산 강서노인종합복지관이 위치한 곳은 도농복합 지역. 집들이 논 밭두렁 사이사이에 자리 잡고 있고 대중 교통망이 아직 성글어, 어르신들이 직접 와서 김장을 가져 가기는 어렵다. 그래서 배달까지 하기로 한 것. 이 김치는 추운 겨우내 사랑의 온기로 익어가며 강서지역 어르신들의 든든한 밑반찬이 되어 줄 것이다. 이날 김장은 모두 200가정에 전달되었다.