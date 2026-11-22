큰사진보기 ▲김준형 원내대표김준형 조국혁신당 원내대표는 21일 오후 대법원 인근에서 열린 ‘내란청산-국민주권실현 촉구, 217차 전국집중 촛불대행진’ 집회에서 발언을 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲217차 촛불집회217차 촛불집회에 등장한 손팻말이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

김준형 조국혁신당 원내대표가 21일 내란청산, 조희대 탄핵 촉구 217차 촛불집회에서 "조희대 대법원장 탄핵과 정부의 꼼수파병 중단"을 촉구했다.김 원내대표는 21일 오후 3시부터 서울 서초구 대법원 인근에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 217차 전국집중 촛불대행진' 집회에서 발언을 했다.김 원내대표는 "지난 19일 대법원은 한덕수 전 총리에게 징역 15년을 선고한 원심을 깨고 일부 무죄 취지로 돌려 보냈다"며 "미루고 미루고 또 미루다가 구속 만료 전날 내놓은 답이 고작 이것이었다. 결론을 먼저 정해 놓고 사건을 잘게 쪼개 죄를 한 조각씩 지워냈다"고 비판했다."조희대 대법원장의 희대의 궤 판결이다. 계엄 전의 공모가 아니라고 한다. 비상계엄을 정당화하려고 소집한 국무회의가 계엄을 막는 구국의 행동으로 바꾸어 버렸다. 이것은 정당한 판결이 아니라 세탁이다. 추경호 무죄, 햄버거집 장성 무죄, 박성재는 16년이나 감형이 됐다. 내란범은 하나 둘씩 사라지고 있다. 사법부가 내란 세탁소가 됐다. 법치를 지켜야 할 법원이 법치를 무너뜨리는데 앞장섰다. 조희대 대법원장과 그를 따르는 정치 법관들이 오늘도 묵묵히 양심을 지키는 수많은 판사의 이름을 더럽히고 있다."이어 "어둠 속에 숨어들었던 내란세력이 하나 둘씩 고개를 쳐 들고 양지로 걸어 나오고 있다"며 "시계가 2년 전으로 거꾸로 돌아가고 있다. 정치 판결과 재판 독립을 해치고 있다. 삼권분립을 해치는 것은 정작 사법부"라고 꼬집었다.그는 "삼권분립은 내부가 건강할 때 적용되는 원칙이다. 사법부를 지키려면 조희대를 멈춰야 한다"며 "그리고 사법부를 지키려면 외롭게 싸우고 있는 오경미, 신숙희, 김성수, 이진관 판사를 지켜내야 한다"고 강조했다."오래 전부터 저와 우리들이 조희대를 탄핵해야 한다는 사실을 알고 지금까지 노력해 왔다. 머뭇거리다가 2년 만에 다시 헌정 질서의 위기가 왔다. 민주당이 이제라도 움직이기 시작한 것은 다행이다. 그러나 민주당의 연내 발의라고 하는 것은 너무나 한가한 소리이다. 불이 났는데 연내 불을 끄겠다는 것이다. 즉각 조희대를 탄핵해야 한다. 이미 늦었다. 더 늦어져선 안 된다."정부가 밝힌 청해부대 역할 확대에 대해서도 김 원내대표는 "정부는 청해부대 영역을 확대하는 꼼수파병을 진행하고 있다"며 "불법침략전쟁이 끝나지도 않았는데, 청해부대 역할을 확대해 위험지역까지 보내야 하는가"라고 반문했다."해적 퇴치용이라면 해상초계기와 폭발물 처리반, 무인해소장비를 왜 보내는가. 요즘 해적은 잠수정으로 기뢰를 깔고 해적질을 하는가. 이것은 간판을 바꿔단 꼼수 우회 파병이다.비겁하다. 우리 정부 수준이 고작 이것 밖에 되지 않는가. 중동의 포성은 잦아들고, 미국의 중간선거에서도 민심은 트럼프에게 등을 돌렸다. 그런데 왜 우리가 먼저 나서 짐을 꾸리는 것이냐. 정부는 파병이 아니라고 주장한다. 그러나 트럼프가 '땡큐 코리아 파병'이라고 하면 어떨 거냐. 그리고 이란은 이미 공격을 했다. 지금이라도 우회 파병, 꼼수 파병을 당장 중단하시라. 대한민국의 청년들은 남에 전쟁에 빌려주는 용병이 아니다. 누군가의 귀한 아들이고 누군가에 귀한 딸이다."이날 무대 발언자들은 지난 19일 한덕수 전 총리 대법원 파기환송에 대한 성토의 목소리를 높였다.김민웅 촛불행동 상임대표는 "내란중요임무 종사자 한덕수에 대한 조희대 대법원의 판결은 철저하게 국민들을 농락하고,처음부터 끝까지 속임수를 쓴 대국민 사기극이었다"고 비판했고, 서울시민 김경수씨는 "당장의 석방 비난을 피하려고 구속기간만 연장했을 뿐, 핵심 혐의를 깎아내려 내란 대행에게 살 길을 열어준 것"이라고 비판했다.집회 참가자들은 "내란 무죄공작 내란공범 조희대를 탄핵하라", "내란기획 내란옹호 조선일보 폐간하자", "대법원은 죽었다. 조희대를 탄핵하라," 등의 구호를 외쳤다.이날 파기환송에 찬성 의견을 낸 9명의 대법관의 얼굴이 담긴 대형 현수막을 짖는 퍼포먼스도 선보였다. 집회가 끝나고 촛불대행진이 이어졌다.