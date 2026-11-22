큰사진보기 ▲21일주말 저녁, 크리스마스 마켓 입장을 위해 줄을 서 있는 시민들의 모습. ⓒ 본인 관련사진보기

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지난 19일 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에 영국의 겨울 거리를 재현한 '크리스마스 마켓'이 문을 열어 연말 분위기를 미리 즐기려는 방문객들의 발길이 이어졌다.롯데백화점이 기획한 크리스마스 마켓은 19세기 빅토리아 시대 영국의 크리스마스 마켓을 주요 콘셉트로 한 것이다. 개장 첫날 행사장에는 17m 높이의 대형 시계탑, 빅토리아 시대 건축 양식을 모티브로 한 붉은 벽돌 건물, 스트리트형 동선, 곳곳에 배치된 크리스마스 장식 등이 영국의 거리를 연상케 했다. 크리스마스 트리 앞에서는 연인들이 사진을 찍기도 했고, 회전목마 주변에 가족들의 발걸음이 이어지는 등 때이른 연말 분위기가 돋보였다.백화점 측은 영국 빅토리아 시대에서 영감을 얻어 이번 마켓을 기획했다고 밝혔다. 단순히 크리스마스 상품을 구매하는 마켓 공간의 차원을 넘어, 당시 영국의 크리스마스 거리로 시간 여행을 떠나는 듯한 특별한 경험을 제공하겠다는 취지다.행사장에는 미식·패션·문화 관련 상점 약 40곳이 입점했다. 바버 팝업스토어와 프라이빗 라운지, 롯데 계열사들이 참여한 롯데타운 빌리지 등 다양한 볼거리도 마련됐다. 먹거리와 쇼핑 외에도 대형 트리와 2층 회전목마, 공연 프로그램 등을 통해 방문객의 체류 경험을 확대했다.특히 행사장 중앙의 시계탑을 중심으로 펼쳐지는 '크리스마스 타임 쇼'는 빛과 음악, 미디어 기술을 결합한 퍼포먼스로 오후 6시 이후 매 정각 진행된다.개장 첫날 성남에서 행사장을 찾은 한 방문객은 영국을 상징하는 빨간 전화부스를 인상적인 장식으로 꼽았다. 그는 "빨간 전화부스를 비치해 둔 모습이 인상적이었으며 덕분에 한층 더 색감이 다채로운 것 같다"고 말했다. 그러나 영국 특유의 붉은 벽돌 건물 분위기는 크게 느껴지지 않았다고 아쉬움을 전하기도 했다.입점 업체 관계자의 반응도 비슷했다. 기념품 가게 관계자는 "영국의 분위기를 정확히는 모르지만, 유럽의 분위기가 잘 느껴지도록 기획한 것 같다"고 말했다.아이가 회전목마를 타고 싶어 해 현장 예약을 통해 방문했다는 한 가족은 "먹거리를 판매하는 공간이 컨테이너 형태의 실내 공간으로 조성돼 추위를 피해 따뜻하게 음식을 먹을 수 있어 좋았다"고 말했다.내년 1월 3일까지 운영되는 크리스마스 마켓은 주말과 크리스마스 이브에는 라이브 스테이지 공연도 열린다.