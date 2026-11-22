큰사진보기 ▲숲나학교 학생들이 조항오 사업본부장을 인터뷰하고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲숲나학교 학생들이 조항오 사업본부장을 인터뷰하고 있다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲안산시민햇빛발전협동조합 조항오 사업본부장과 숲나학교 학생들 ⓒ 숲나학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 위 기사는 숲나학교 박한비, 유채현, 강민준, 김윤슬, 유지아, 전우준, 황연우, 고경민 학생이 공동 취재하여 작성했습니다.

서울시교육청 등록 대안교육기관 숲나학교 학생들은 에너지를 주제로 한 탐방 활동 중 에너지 문제의 대안과 정의로운 에너지 전환의 방향을 모색하는 과정에서 안산시민햇빛발전협동조합을 지난 달 28일 방문했다.안산시민햇빛발전협동조합(아래 안산햇빛)은 2400여 명의 조합원과 약 25명의 직원으로 구성된 시민 주도 협동조합으로, 태양광발전 확대 보급 사업을 통해 기후위기에 대응하고 에너지 문제를 해결하는 것을 목적으로 하는 단체이다. 학생들은 조항오 사업본부장을 만나 조합의 태양광발전 사업의 의미와 방향에 관해 묻고 대화를 나누었다.조 본부장은 태양광발전의 장점으로 작은 공간에도 간단히 설치할 수 있다는 점, 생산자와 소비자가 일치될 수 있는 점, 유지관리가 용이하다는 점, 25년 이상의 긴 수명을 갖는다는 점 등을 들었다. 또한 태양광은 무한한 청정에너지원이라는 점도 강조했다.주요 재생에너지원으로 함께 거론되는 풍력발전은 태양광에 비해 설치와 운영에 여러 제약이 따른다. 발전기 한 대를 설치하는 데 약 1천억 원에 달하는 비용이 들고 소음(주파수 약 12.5~80Hz) 문제도 발생할 수 있다. 특히 해상이나 해안가에 설치할 경우 국가 정찰용 레이더망에 영향을 줄 수 있다는 점도 고려되어야 한다. 시민발전소를 조성하는 과정에서 조합이 태양광에 주목한 것도 이러한 차이 때문이다.그렇다고 특정 에너지원 하나에만 의존할 수는 없다. 에너지원마다 장단점이 다른 만큼 지역의 여건과 환경을 고려해 여러 에너지원을 적절히 조합하는 '에너지 믹스'가 필요하다. 에너지 믹스란 전체 에너지 공급에서 각 에너지원이 차지하는 비중을 적절하게 구성하는 것을 말한다.조 본부장은 화력과 원자력 에너지의 위험성을 언급하며, 이러한 에너지원을 제외한 '재생에너지 믹스'로의 전환이 필요하다고 강조했다. 그중에서도 태양광발전이 전체 재생에너지 구성에서 약 40~60%를 차지하도록 하는 것이 바람직할 것이라는 의견도 제시했다.조합은 건물의 옥상이나 자전거도로, 주차장, 학교 운동장 등 유휴 공간을 임대해 조합원들의 출자금으로 태양광 발전시설을 설치하고 운영하는 방식으로 사업을 한다. 발전시설을 설치하고 운영하는 과정에서 새로운 일자리가 만들어지며, 생산된 전기를 해당 건물에서 직접 소비하거나 판매해 주민 소득으로 환원할 수 있다는 점에서도 긍정적인 효과가 있다.조합은 시화호 수면에 수상 태양광 발전단지를 조성하는 계획도 추진하고 있다. 수면에 태양광 발전시설을 설치했을 때 생태계에 미치는 영향은 없는지 묻자, 관련 규정상 호수에는 전체 면적의 10~20%까지만 설치할 수 있어 생태에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 설명했다.그러나 발전시설을 설치할 부지를 확보하는 일은 조합이 꾸준히 해결해 나가야 할 과제다. 협동조합의 특성상 토지를 직접 매입하기 어렵기 때문에 임대할 부지를 찾는 일에만 4~5년 걸리기도 한다. 그렇다고 정부 사업에만 의존할 수도 없다. 정부와 정책에 따라 지원받는 부지가 달라지기 때문이다.가장 좋은 방법은 시민이 땅과 공간을 내어주는 것이다. 따라서 시민들을 교육하고 참여를 독려하는 것도 조합의 주요 사업 중 하나다.학생들은 에너지를 사용할 때 환경에 미치는 부담을 줄이려면 어떻게 해야 할지 고민하며 조 본부장에게 조언을 구했다.조 본부장은 우리나라의 전기요금이 OECD 국가 평균보다 낮은 수준이어서 전기 사용에 따른 경제적 부담이 상대적으로 크지 않지만, 전기가 당연히 주어지는 것은 아니라는 점을 인식하고 일상에서 에너지를 절약하는 습관을 들이는 것이 중요하다고 말했다. 또한 학교가 독립된 건물이라면 옥상에 태양광 발전시설을 설치하는 방안도 고려해 볼 만하다고 제안했다.아울러 기업들이 재생에너지를 적극적으로 사용하도록 정부가 제도적·정책적 여건을 마련해야 한다고 강조했다. 개별적인 에너지 절약 실천도 중요하지만, 재생에너지의 생산과 보급을 확대하는 것이 에너지 전환을 위한 우선 과제라는 것이다.