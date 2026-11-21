큰사진보기 ▲빨간 사각형이 쿠팡 물류센터가 들어서는 거북섬 입구 ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲거북섬 주민들이 거리에 내건 안전 대책을 묻는 현수막 ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

도시의 입구는 그 도시의 얼굴이자 지향하는 가치와 정체성을 드러내는 공간이다. 그런데 수도권을 대표하는 해양레저 관광도시를 만들겠다던 시흥 거북섬의 관문에 대규모 쿠팡 물류센터가 들어서고 있다. 지하 1층~지상 5층, 연면적 15만 2천여㎡. 축구장 21개에 맞먹는 연면적이다. 2027년 준공을 목표로 거대한 골조가 모습을 드러내면서 주민들의 우려가 커지고 있다.시흥시는 수년간 거북섬을 해양레저 관광도시로 만들겠다며 막대한 행정력과 재정을 쏟아부었다. 2018년 인공서핑파크 투자유치, 2019년 해양레저관광 거점 조성사업 선정, 2020년 웨이브파크 개장에 이어 2024년에는 수상·레저스포츠특구 지정까지 받아냈다. 지난 11월 20일에는 대관람차 등 관광·레저시설 조성을 위한 민간사업 우선협상대상자 선정 소식도 발표했다.그렇게 공들여 만드는 관광도시의 관문에 정작 거대한 물류센터라니 상식적으로 납득가지 않는다. 물류센터 자체를 부정하는 것이 아니다. 문제는 입지와 정책의 일관성이다. 가뜩이나 높은 상가 공실률로 전국에 악명을 떨치고 있는 거북섬이다. 관광객 한 사람이라도 더 유치해야 할 마당에 관광도시의 첫인상마저 물류센터에 내줄 판이다.교통 문제는 더욱 심각하다. 주말이면 극심한 정체를 빚는 시화방조제는 우회할 길조차 마땅치 않다. 이와 연결된 교통망에 대형 화물차와 배송차량, 근로자들의 출퇴근 차량까지 더해진다면 교통정체는 불을 보듯 뻔하다.이에 시흥시는 2022년 건축허가가 이뤄졌고, 법상 기속행위에 해당해 막기 어려웠다는 입장이다. 그러나 기속행위라는 것이 공익적 판단마저 배제해야 한다는 단순한 의미는 아니라고 본다.대법원은 법령상 건축허가 요건을 충족했더라도 '중대한 공익상 필요'가 인정되는 경우 예외적으로 허가를 거부할 수 있다는 기속·재량의 법리를 유지하고 있다. 또한 교통영향평가 심의 결과의 이행과 실현 가능성 역시 건축허가 당시 검토해야 한다고 강조한다.이미 취약한 교통망에 대규모 물류시설의 교통수요가 더해져 시민의 통행권과 긴급차량의 이동마저 위협받는다면 이를 단순한 불편으로 치부할 수 있겠는가. 창고시설은 건축법령상 규모에 따른 도지사 사전승인 대상에서도 제외된다. 그만큼 허가권자인 시흥시의 책임은 가볍지 않다.시흥시에 묻고 싶다. 시흥시는 이러한 공익 침해 가능성을 충분히 검토했는가. 불허가가 어려웠다면 조건부 허가나 실효성 있는 교통개선대책을 요구하는 등 행정적 수단을 충분히 동원했는가. 당초 유통시설 용지였다는 설명도 행정의 책임을 면하게 해주지는 않는다. 시화MTV의 특성상 시흥시가 독자적으로 용도를 변경하기 어려웠겠지만, 2018년부터 관광도시 개발을 본격화한 시는 관계 기관과 기존 토지이용계획의 변경을 협의하기는 했는가.건축허가는 기속행위라지만, 도시계획까지 기속행위였던 것은 아니다. 시흥시정연구원은 지난해 9월부터 물류센터 입주에 따른 교통영향을 재분석하고 기존 평가의 타당성을 검토했다. 올해 5월 연구가 끝났지만 보고서는 비공개 상태다. 허가 이후 교통영향을 다시 검토한 이유는 무엇이며, 그 결과는 왜 공개하지 않는가.앞에서는 대관람차를 추진하며 관광객을 불러들이겠다 하고, 뒤에서는 관광도시의 관문에 거대한 물류센터를 허가한다. 그리고 논란이 불거지자 기속행위라는 법리를 앞세운다. 이보다 더 표리부동(表裏不同)한 행정이 어디 있는가. 행정은 허가 도장이나 찍는 기관이 아니다. 도시의 미래를 예측하고, 상충하는 정책을 조정하며, 시민의 피해를 예방하는 것이 행정의 책무다.이제 시흥시는 답해야 한다. 예상되는 교통혼잡과 경관 훼손 등을 막을 비책은 무엇이며, 거북섬을 해양레저 관광도시로 만들겠다는 약속은 여전히 유효한가. 법은 허가의 근거가 될 수는 있어도, 행정의 무책임을 정당화하는 면죄부가 될 수는 없다.