큰사진보기 ▲해발 999m 희양산 전경백두대간의 명산이자 봉암사를 품고 있는 해발 999m 희양산의 전경이다. 하얀 화강암 암봉이 사방을 병풍처럼 감싸 안아 속세와 떨어진 천혜의 수행 도량을 이루고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲희양산을 등진 봉암사 선원우뚝 솟은 희양산 암봉을 배경으로 자리 잡은 봉암사 선원(태고선원)의 모습이다. 오는 23일 동안거 결제가 시작되면 수많은 납자들이 이곳에서 산문 밖 출입을 끊고 치열한 용맹정진에 들어간다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉암사 대웅전 영역암사의 중심 가람인 대웅보전과 그 앞마당 전경이다. 군더더기 없이 넓고 정갈하게 정돈된 마당과 단정한 전각 배치에서 한국 불교 대표 수행 도량의 엄숙한 기품이 느껴진다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲늦가을 봉암사 경내 전경봉암사 경내의 전경이다. 희양산 깊은 산자락에 안긴 전각들이 고즈넉하게 어우러져, 천 년 동안 이어져 온 선풍의 깊이를 고스란히 보여준다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 천 년 넘게 사철 수행의 맥을 이어온 문경 희양산 봉암사의 동안거 결제를 앞두고 쓴 글입니다. 갈라치기와 AI 시대 등 어지럽고 고단한 현실 속에서, 이번 겨울 정진을 마치고 산문이 열리는 날 세상에 따뜻한 희망의 메시지가 전해지기를 바라는 마음을 담았습니다.

첫눈이 내린다는 절기 소설(小雪)을 지나, 23일(음력 10월 15일) 전국 선원이 일제히 겨울 수행에 들어간다. 이른바 '동안거(冬安居) 결제'다. 스님들은 내년 정월대보름(2월 21일) 해제일까지 석 달 동안 산문 밖 출입을 끊고 오직 화두를 붙든 채 치열한 정진에 매진한다.문경 희양산 아래 자리한 봉암사는 우리나라에서 가장 깊은 선풍(禪風)이 서려 있는 도량이다. 신라 말 지증대사 도헌이 연 구산선문(희양산문) 사찰 가운데 가장 오랫동안 그 법맥을 온전히 유지해 온 곳이다. 출가자가 줄어 사찰마다 스님 보기가 예전 같지 않고 안거를 열기도 쉽지 않은 시절이지만, 봉암사만큼은 천 년이 넘는 선맥을 묵묵히 이어오고 있다.특히 봉암사는 겨울의 동안거와 여름의 하안거에만 머무르지 않는다. 봄 안거와 가을 안거까지 이어져 일 년 열두 달 수행의 불꽃이 꺼지지 않는 사찰이다. 1년 365일 중 부처님오신날 단 하루만 산문을 여는 조계종 종립특별선원이자, 전국에서 유일하게 원로선원이 상설 운영되는 한국 불교 수행의 총본산다운 면모다.결제를 앞둔 문턱에서 얼마 전 봉암사 원근 주지스님과 나눈 다담(茶談)이 자꾸만 맴돈다. 인도에서 가져온 다르질링 홍차를 건네며 스님이 들려준 이야기는 거창한 경전 구절이 아니라, 지금 우리가 발 딛고 선 이 시대를 향한 뼈아픈 진단이었다.스님은 요즘 세태를 두고 깊은 안타까움을 표했다. 부산 사람이든 의정부 사람이든 모두 같은 우리나라 사람인데, 언제부턴가 서로 '다르다'를 넘어 '틀리다'고 손가락질하며 나라 전체가 편을 가르고 있다는 것이다. 예전에는 낮에 치열하게 싸우던 정치인들도 저녁이면 술 한잔 기울이는 여유가 있었는데, 이제는 그마저 사라졌다고 했다.스님은 불교의 물음은 딱 두 가지뿐이라고 정리했다. "어떻게 살 것인가, 어떻게 하면 괴롭지 않게 살 것인가." 죽어서 어디로 가느냐가 아니라 지금 당장의 삶이 문제라는 얘기다. 몸이 아프면 1년 뒤에 치료할 일이 아니라 당장 고쳐야 하듯, 막연히 미래가 좋아질 것이라 기대지 말고 지금의 문제를 지금 풀어야 한다는 말씀이 묵직하게 다가왔다.그러면서 스님은 '물처럼 사는 삶'을 이야기했다. 물은 웅덩이를 만나면 잠시 머물고, 뒤에서 밀면 다시 흐르며, 큰 바위를 만나면 굳이 부수려 들지 않고 돌아간다. 바위를 깨뜨리려 들면 싸움이 되지만, 돌아가면 길이 열린다. 잘난 척하지 않고 함께 밥을 먹으며 남의 이야기를 들어주는 것, 빌딩이나 강남 아파트보다 '부모가 어떻게 살았는지'를 자식에게 물려주는 것이 가장 큰 유산이라는 당부도 오래 남았다. 바른 어른과 지도자가 있어야 젊은이들이 삶의 기준점을 가질 수 있다는 말씀 앞에서는 고개가 절로 숙여졌다.원근 주지스님의 이 담백하고도 단단한 말씀은 봉암사가 지켜온 역사와 그대로 맞닿아 있다. 봉암사는 1947년 성철·청담·자운·우봉 스님 등이 모여 "부처님 법대로 살자"며 일으킨 '봉암결사'의 산실이다. 일제강점기를 거치며 흐트러진 불교의 본분을 되찾기 위해, 스님들은 일하지 않으면 먹지 않겠다는 청규를 세우고 목숨을 걸듯 수행에 매달렸다. 1982년에는 계곡을 점령한 행락객과 상가들의 반발을 무릅쓰고, 당시 조실 서암 스님의 결단으로 문화재 관람료마저 포기한 채 스스로 산문을 걸어 잠갔다. 세속의 이익과 타협하지 않고 오직 수행이라는 본질 하나만 지켜낸 결기였다.지금 우리 사회와 개인의 삶은 참으로 어지럽고 고단하다. 끝없는 갈라치기와 혐오가 일상이 된 세상 속에서, 개인의 삶 역시 흔들리고 있다. 주식이나 코인 같은 투자 시장의 출렁임에 마음을 졸이다 삶이 무너지는 이들이 적지 않고, 눈부신 속도로 밀려오는 인공지능(AI) 시대를 마주하며 '앞으로 인간은 무엇을 하며 어떻게 살아야 하는가'라는 막막한 물음 앞에 선 이들도 많다.그래서 이번 봉암사 동안거에 거는 기대가 남다르다. 천 년의 선맥과 봉암결사의 정신이 살아 숨 쉬는 태고선원과 원로선원에서, 수많은 납자들이 이번 겨울에도 치열한 용맹정진에 들어갈 것이다.부디 이 깊은 수행처에서 시대의 어둠을 밝힐 큰 스님이 나오기를 간절히 바란다. 불안과 갈등이 짙어지는 시대에 우리가 어떤 마음으로 중심을 잡고 살아가야 할지, 그 막막한 물음에 맑은 지혜가 영글기를 기대한다. 추운 겨울 정진이 무사히 회향되어 안거가 끝나고 산문이 열리는 날, 봉암사의 맑은 산바람을 타고 지친 세상에 따뜻한 희망의 메시지가 널리 전해지기를 두 손 모아 기원해 본다.