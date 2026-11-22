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큰사진보기 ▲데이케어센터의 식습관에 대한 대화가 어르신들의 건강정보로 활용되기도 한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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우리 집은 주말 아침 조금 서두르는 편이다. 아버지(97)를 데리러 오는 데이케어센터 차량이 주말에는 평일보다 한 시간 빠른 오전 8시경 도착하기 때문이다. 아버지는 벌써 나설 채비를 마치고 차량을 기다린다.아버지 돌봄이 집에서 센터로 바뀐 요즘 우리 가족도 새로운 환경에 점차 적응하고 있다. 가장 큰 변화는 오전 식사 외에는 아버지와 식사하는 기회가 거의 없고 자연 대화하는 시간도 줄어든 것이다. 대신 시간 나는 대로 아버지와 대화를 시도하고 센터에서의 아버지 돌봄에 관심을 기울이고 있다.오늘같이 일찍 센터에 가는 경우 아버지는 오전의 간단한 운동 프로그램과 점심을 드시고 오후 3시경 귀가한다. 이러한 운영시스템은 주야간 보호시설이 거의 비슷하다. 센터 일과가 유치원 프로그램과 비슷해 업계는 센터를 '노치원'이라 부른다.아버지가 노치원에서 돌아오면 이때부터 우리 부자의 밀린 대화가 시작된다. 우선 센터 프로그램과 분위기를 살피는 것이다. 여기에 꼭 빠지지 않는 질문이 하나 있다. 그날 드신 음식 메뉴 이야기다.내가 식사 메뉴를 묻는 것은 아버지의 기억과 인지 상태를 점검하는 차원이다. 전문가들은 몇 시간 전에 먹은 음식을 제대로 기억해 내는 것은 인지능력의 기본이라 한다. 아버지께 거의 매일 묻는데 학습효과 덕분에 아버지는 메뉴를 술술 기억해 낸다.나는 이미 그날 제공하는 음식메뉴를 센터가 고지한 알려준 통신문으로 알고 있지만 아버지의 기억은 대부분 일치한다. 기억이 희미할 때는 그날 메뉴는 그저 평범했다는 의미다.대화는 계속 이어진다. 이번에는 맛을 구체적으로 물어보는 것이다. 평소 먹지 않는 특이한 음식은 거의 반응이 없는 편이다. 익숙하지 않기 때문이다. 나는 주로 맛있게 먹은 음식을 묻는다. 특히 맘에 든 음식과 반찬이 있으면 집에서 한번 더 만들어 먹기도 한다. 이런 정보들은 아버지의 센터 생활 적응과 건강상태를 판단하는데 적잖이 도움을 준다.센터가 가장 신경 쓰는 프로그램도 역시 식사 시간이다. 때가 되면 각자 테이블에 도시락이 올려지고 요양보호사 선생님들이 돌아다니면서 식사량을 체크하고 부족한 음식을 채워주는 등 식사를 돕는다. 센터장은 어르신들의 반응을 듣기 위해 함께 식사를 자주 한다고 한다. 센터의 식사 시간은 휴식을 포함해 1시간 30분 정도로 긴 편이다.여기서 보호자들이 모르는 건강정보를 알 수 있다. 입맛이 없다든지 소화가 안 돼 어디 속이 불편하든지, 그리고 잔반에 따라 싫어하는 음식을 알 수 있고 이러한 정보는 다음 식사메뉴에 반영된다는 것이다. 나는 이러한 정보를 매일 아버지와 대화를 통해 파악하고 있다.물론 센터에서 제공하는 음식이 모두 입에 맞을 수 없다. 연로하신 분들이기에 입맛이 까다롭고 대부분 딱딱한 음식을 싫어한다. 나는 아버지께 맵거나 질기거나 소화가 안 되는 음식의 경우 반드시 이야기해 달라고 부탁한다.센터에 돌봄을 의뢰한 보호자에게 어르신들과 수시로 센터에서 드신 음식에 관해 대화를 나누어 볼 것을 조언한다. 센터에 직접 어르신의 식습관을 물어보는 것도 중요하다. 음식에 대한 맛과 기억은 인지상태와 연결되고 건강과도 직결되기 때문이다.나는 실제 아버지가 다닐 데이케어센터를 검토할 때 점심시간을 이용해 센터를 방문했다. 관계자들은 사전 예고 없이 이런 방문을 원치 않지만 계약서 상 센터에서 제공하는 음식과 메뉴로는 구체적인 서비스를 확인할 수 없었다.나는 아버지가 전해주는 식사 평가를 센터장에게 정기적으로 전달하고 있다. 특히 반응이 좋은 식사메뉴를 덕담 삼아 이야기하면 매우 반가워한다. 센터도 자체 모니터링을 수시로 하지만 보호자가 전하는 의견을 더 존중하고 반영하려고 노력한단다.혹시 연로하거나 몸이 불편한 부모님을 위한 데이케어센터를 고려할 때 현장에 가볼 계획이라면 식사 시간을 이용해 방문할 것을 권유하고 싶다. 식사 체험과 견학을 개방하고 배려하는 센터라면 보호자 방문을 반길 것이다.오늘 귀가하신 아버지는 센터에서 간식으로 천마차와 팬케이크를, 식사는 잔치국수와 제육볶음을 맛있게 드셨다고 자랑했다. 이에 우리 가족도 저녁에 제육볶음을 오랜만에 만들어 먹기로 했다.