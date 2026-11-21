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덧붙이는 글 | 필자는 한국언스쿨링연구소 대표이자 전 총신대학교 교직과 교수로, <양자 교육의 탄생: 뉴턴 아이에서 양자 아이로>(박영스토리, 2026)를 썼습니다. 법률가가 아닌 교육학자의 자리에서, 우리가 세상을 '쪼개어 보는 눈'과 '이어서 보는 눈'에 대해 생각해 보았습니다.

쇠를 달구면 처음에는 어두운 빨강으로 빛나다가, 더 달구면 주황과 노랑을 거쳐 마침내 흰빛이 됩니다. 19세기 말 물리학자들은 이 색의 변화를 고전 물리학으로 계산하려 했습니다. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 파장이 짧은 자외선 쪽으로 갈수록 에너지가 끝없이 커져 무한대로 발산해 버린 것입니다. 달군 쇠가 무한한 에너지를 뿜어낼 리는 없으니, 계산과 현실이 근본적으로 어긋난 셈이었습니다.1900년, 막스 플랑크는 에너지가 연속적으로 흐르는 것이 아니라 '덩어리(양자)' 단위로만 주고받아진다고 가정해 이 모순을 풀었습니다. 양자역학은 그렇게 달궈진 쇠붙이의 빛에서 시작되었습니다. 그리고 30여 년 뒤, 이 새로운 물리학은 더 기이한 얼굴을 드러냅니다. 고전 물리학이 세상을 독립된 알갱이들의 집합으로 보고 하나씩 쪼개어 계산하려 했다면, 양자역학은 쪼개어서는 결코 설명되지 않는 세계가 있음을 보여주었습니다. 그 중심에 '양자 얽힘(entanglement)'이 있습니다.두 입자가 특정한 방식으로 상호작용하면 '얽힘'이라는 상태에 놓일 수 있습니다. 얽힘은 두 입자가 물리적으로 한 덩어리로 뭉친다는 뜻이 아닙니다. 아무리 멀리 떨어져 있어도 두 입자의 상태가 하나의 운명으로 묶여 있다는 뜻입니다.흔히 이를 '신발 한 켤레'에 빗대어 설명합니다. 상자 두 개에 왼쪽 신발과 오른쪽 신발을 하나씩 넣어 밀봉한 뒤, 하나는 서울에 두고 다른 하나는 우주 끝으로 보냅니다. 서울에서 상자를 열어 왼쪽 신발을 확인하는 순간, 우주 끝 상자에는 오른쪽 신발이 들어 있다는 것을 열어보지 않고도 알게 됩니다.그런데 사실 이 비유는 얽힘을 절반만 보여줍니다. 더 정확히 말하면, 얽힘이 아닌 것을 보여줍니다. 신발은 상자에 넣는 순간부터 이미 왼쪽 또는 오른쪽으로 정해져 있었습니다. 상자를 여는 일은 원래 있던 사실을 확인하는 것에 불과합니다. 각 상자의 내용물을 따로따로 설명할 수 있으니, 이것은 여전히 고전 물리학의 세계입니다. 물리학자 존 벨은 비슷한 비유('버틀만의 양말')를 들어 바로 이 점을 짚었고, 이후의 실험들은 양자 세계가 신발 상자처럼 작동하지 않는다는 것을 거듭 확인했습니다.양자 얽힘에서는 측정하기 전까지 각 입자에 정해진 답이 따로 들어 있지 않습니다. 정해져 있는 것은 오직 '둘의 관계'뿐입니다. 얽힘이란 멀리 떨어진 두 입자가 보이지 않는 신호를 주고받는다는 뜻이 아니라, 애초에 두 입자를 따로 떼어서는 설명할 수 없는 하나의 상태가 되었다는 뜻입니다. 부분을 잘라내어 개별적으로 이해하려 하면 본질을 놓치게 되는 '비분리성'의 세계입니다.이 양자역학의 시선이 문득 최근 우리 사회를 뜨겁게 달군 한 판결과 겹쳐 보입니다. 지난 19일, 대법원 전원합의체는 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 사건에서 혐의 일부를 무죄 취지로 판단해 사건을 원심으로 돌려보냈습니다.핵심 쟁점 중 하나는 일련의 행위를 시간순으로 나누어 평가할 수 있는가였습니다. 비상계엄 선포 전의 국무회의 소집 건의와, 선포 후, 뒤늦게 작성된 계엄 선포문에 서명하고 그 폐기를 요구한 행위 등을 별개의 사건으로 떼어 볼 것인지, 하나의 연속된 흐름으로 볼 것인지를 두고 대법관들의 시선이 갈렸습니다.대법관 9명의 다수의견은 시간의 흐름에 따라 행위를 나누었습니다. 계엄 선포 전과 후에 피고인이 처한 상황과 인식, 의도가 다를 수 있다고 본 것입니다. 그래서 선포 후 계엄 선포문에 서명하고 폐기를 요구한 행위는 유죄로 인정하면서도, 선포 전의 국무회의 소집 건의에 대해서는 국헌문란의 목적이 충분히 증명되지 않았다고 판단했습니다.다수의견에는 가볍지 않은 우려도 담겨 있었습니다. 국무회의 소집 건의에 쉽게 형사책임을 물으면, 앞으로 비슷한 상황에 놓인 고위 공직자들이 필요한 헌법적 절차조차 건의하기를 꺼릴 수 있다는 것입니다. 대상을 최소 단위로 나누어 각각의 의도와 인과를 엄격히 따져 묻는 이 방식은, 상자마다 내용물을 따로 확인하는 신발 상자의 세계, 곧 고전 물리학의 분석적 시선과 닮아 있습니다.반면 대법관 3명의 반대의견은 전혀 다른 렌즈를 택했습니다. 국무회의 소집 건의부터 계엄 선포, 사후 조치까지가 같은 목적 아래 짧은 시간 안에 맞물려 돌아간 하나의 연속된 과정이라고 본 것입니다. 이들은 계엄 선포 전 초반의 행위만 따로 떼어내는 것은 피고인에게 면죄부를 주는 논리라고 강하게 비판했습니다. 앞선 행위와 뒤따른 행위가 하나의 맥락으로 얽혀 있어 따로 떼어서는 설명되지 않는다는, '양자 얽힘'의 시선입니다.우리는 세상을 이해할 때 늘 이 두 렌즈 사이에서 고민합니다. 법정에서 한 개인의 책임을 엄격하고 공정하게 묻기 위해서는, 복잡한 사건을 시간과 행위 단위로 잘게 나누어 검증하는 분석적 시선이 필요합니다. 섣부른 예단으로 책임을 덧씌우지 않기 위한 최소한의 안전장치이기 때문입니다.그러나 한 시대의 사건과 그 이면의 맥락을 온전히 이해하려면, 각 조각이 어떻게 서로 맞물려 하나의 흐름을 만들었는지 바라보는 통합적 시선 역시 놓칠 수 없습니다. 쪼개어 보는 시선만으로는 숲 전체의 방향을 잃을 수 있기 때문입니다.흥미로운 것은 물리학조차 고전 물리학을 버리지 않았다는 사실입니다. 양자역학이 등장한 지 100년이 넘었지만, 다리를 놓고 인공위성을 쏘아 올릴 때 우리는 여전히 뉴턴의 방정식을 씁니다. 고전 물리학은 폐기된 것이 아니라, 우리가 사는 일상의 크기에서는 지금도 충분히 정확한 답을 내놓습니다. 다만 아주 작은 원자의 세계로 내려가면 그 답이 맞지 않게 될 뿐입니다. 그러니 물어야 할 것은 어느 렌즈가 옳으냐가 아니라, 지금 보려는 대상에 어느 렌즈가 맞느냐일지도 모릅니다.달궈진 쇠붙이의 빛 앞에서 물리학이 '부분의 계산'만으로는 세계를 다 설명할 수 없음을 깨달았듯, 우리 사회의 굵직한 사건을 바라보는 시선도 쪼개어 보는 정교함과 얽힘을 읽어내는 통찰 사이에서 끊임없이 균형을 찾아가야 합니다.이번 판결에서 저울은 한쪽으로 기울었지만, 판결문의 절반 넘게 채워진 반대의견은 그 저울 곁에 또 하나의 시선이 있었음을 기록으로 남겼습니다. 성숙한 사회란 두 렌즈 중 하나만 고집하는 곳이 아니라, 법의 엄격한 저울과 역사의 입체적인 맥락이 치열하게 대화하며 공존하는 곳일 것입니다.