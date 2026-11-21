큰사진보기 ▲캄보디아 콤볼고등학교 빗물 활동팀(BiTS) 학생이 휴대용 수질측정기로 빗물의 pH(산성·알칼리성의 정도)를 재고 있다. 학생은 pH를 비롯해 총용존고형물(TDS), 전기전도도(EC), 수온까지 네 항목을 직접 측정하고, 그 값을 스카이보트(SKYBOT) 앱에 기록한다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲캄보디아 콤볼고등학교의 BiTS 학생이 빗물 저장조의 수위가 2.8m라고 설명하고 있다. 학생들이 수위를 꾸준히 기록하면 물이 얼마나 빨리 줄어드는지 살필 수 있다. 저장조의 크기와 하루 사용량을 함께 알면 다음 비가 올 때까지 남은 물로 며칠을 지낼 수 있을지도 가늠할 수 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 올해로 서른한 번째를 맞은 기후총회를 보며 궁금했다. 해마다 각국의 정상과 장관들이 모여 기후위기의 심각성을 이야기하는데, 회의가 끝나고 나면 우리 동네에는 무엇이 남을까. 이번 총회에서 내 마음에 오래 남은 것은 개최도시 시민들의 활동이었다. 대표단은 폐막 뒤 각자의 나라로 돌아가지만, 그곳 시민들은 이듬해에도 같은 자리에서 가뭄과 폭우를 겪으며 살아갈 사람들이기 때문이다.



앞으로 기후총회가 열릴 때마다 개최도시 시민들이 직접 고른 기후 과제 하나를 각국 대표들과 함께 풀어 보면 어떨까. 물이 귀한 도시라면 학교 지붕에 내리는 비를 모아 식수로 쓰는 일부터 시작할 수 있다. 시민과 학교가 계획을 세우고, 정부와 전문가가 비용과 기술을 보태고, 이듬해 총회에서는 그 일을 맡았던 시민이 직접 결과를 들려주는 것이다. 학생 몇 명이 물을 마셨는지, 건기에는 물이 얼마나 남았는지, 운영하면서 무엇이 어려웠는지까지 들을 수 있다면 다음 개최도시도 자기 형편에 맞는 시도를 해 볼 수 있을 것이다.



우리나라에서도 환경단체와 학교, 지방자치단체가 동네에 내리는 비로 무엇을 할 수 있을지 함께 궁리해 보면 좋겠다. 학교에서 학생들이 빗물을 관리하는 법을 배우고 이웃 주민들도 물을 받아 가는 작은 실천이, 모두에게 안전한 식수를 공급하자는 유엔 지속가능발전목표(SDG) 6.1을 이루는 데 보탬이 되기를 바란다. 다음 기후총회에서는 지난해 개최도시의 학생 한 명이 “우리 학교에서는 이렇게 해 봤습니다”라며 이야기를 시작하는 모습을 보고 싶다. 기후총회가 마주한 더 큰 문제를 풀어 갈 실마리가 그 학생의 경험 속에 있을지도 모른다.

지난 20일, 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 예정된 폐막일을 넘겼다. 합의문 초안에서 '화석연료'라는 말이 빠진 데 일부 국가와 시민단체가 반발했고, 협상은 이튿날로 이어졌다. 세계 각국의 대표들이 서른한 번째로 모였는데도 합의문 한 줄을 쓰기가 이토록 어려운 까닭은 무엇일까.화석연료 사용을 줄이자는 말에는 발전소를 어떻게 바꿀지, 그곳에서 일하는 사람은 어디로 가야 할지, 비용은 누가 부담할지라는 질문이 따라붙는다. 기후총회에서는 산업과 농업, 산림과 물 문제까지 다룬다. 저마다 사정이 절실하고, 내놓는 해법마다 돈이 든다. 어쩌면 우리가 풀기 어려운 식을 만들어 놓고 한 회의장에서 모든 답을 구하려는 것은 아닐까.그 소식을 들으며 나는 캄보디아 프놈펜 콤볼고등학교의 학생 두 명을 떠올렸다. 한 학생은 빗물을 담은 컵에 휴대용 수질측정기를 넣었다. 다른 학생은 학교 빗물 저장조의 수위를 확인하고 "2.8미터"라고 말했다. '우리 학교에서 마시는 물은 지금 어떤 상태인가. 다음 비가 올 때까지 쓸 물은 얼마나 남았는가.' 학생들은 자기 손으로 확인할 수 있는 것부터 시작했다.학창 시절 연립방정식을 어떻게 풀었는지 떠올려 보자. 두 식에 x와 y가 함께 있으면 식을 정리해 x 하나만 남긴다. 거기서 구한 x값을 원래 식에 대입하면 y도 구할 수 있다. 기후위기에도 이런 풀이 순서를 적용해 보면 어떨까. 여러 분야 가운데 내가 평생 연구해 온 것은 물이다. 물 문제에도 홍수와 가뭄, 농업용수와 식수가 있다. 그중 식수로 범위를 좁히고, 다시 학교 한 곳으로 좁혔다.질문은 이랬다. '이 학교 지붕에 내리는 비를 모아 학생들이 마실 물을 마련할 수 있을까?' 이렇게 물으니 무엇부터 알아봐야 할지 보였다. 지붕에서 받을 수 있는 빗물의 양과 학생들이 하루에 마시는 양, 비가 오지 않는 기간을 따져보면 필요한 저장조의 크기를 구할 수 있다. 2022년 12월, 우리는 한·메콩협력기금(MKCF)의 지원으로 콤볼고등학교에 빗물식수화 시설을 설치했다. 학교는 지금도 이 시설을 운영하고 있다.학생이 읽은 '2.8미터'라는 숫자가 내게 반가운 까닭이 있다. 저장조의 모양과 크기를 알면 그 높이에서 남은 물의 양을 계산할 수 있다. 그 양을 하루 평균 사용량으로 나누면 비가 더 오지 않아도 며칠을 지낼 수 있을지 가늠할 수 있다. 가령 건기가 한 달 남았는데 보름 쓸 물밖에 없다면, 물이 바닥나기 전에 대책을 세울 수 있다. 먼저 구한 값 하나가 다음 문제를 푸는 데 쓰이는 셈이다.콤볼고 한 곳에서 시작한 캄보디아 레인스쿨은 10곳으로 늘어났다. 그러자 한 학교만 운영할 때와는 다른 질문이 생겼다. 학교마다 시설이 잘 작동하는지 누가 점검할까. 학생들이 평소와 다른 측정값을 발견하면 어디에 문의할까. 캄보디아 왕립학술원(RAC)에 빗물교육연구센터(RTRC)를 설립해서 여러 학교의 운영을 점검하고 인증하는 일을 맡겼다. 학생과 교사는 매일 쓰는 물의 변화를 살피고, 센터는 여러 학교의 기록을 보며 도움이 필요한 곳을 찾아갈 수 있다.캄보디아 교육부는 여기서 한 걸음 더 나아가 '1000개 레인스쿨 만들기'를 정책으로 발표했다. 정책에 적힌 숫자는 1000이지만, 내가 이해한 그 의미는 더 크다. 궁극적으로 캄보디아의 모든 학교에서 학생들이 빗물을 배우고 활용할 수 있는 길을 열자는 것이다. 처음부터 전국 학교의 시설비를 계산해 제시했다면 교육부와 어떤 이야기를 나눌 수 있었을까. 콤볼고가 있었기에 교육부에는 찾아갈 학교가 있었고, 그곳에는 운영 경험을 들려줄 교사와 학생이 있었다.정부가 전국 확대를 앞두고 걱정하는 것은 유지관리다. 어느 날 학교에서 물이 나오지 않으면 교장 선생님은 누구에게 전화해야 할까. 나는 우리 가정에서 정수기를 빌려 쓰는 방식을 떠올린다. 수도요금을 내면서 별도로 매달 정수기 서비스료를 낸다. 때로는 서비스료가 물값보다 더 크다. 그래도 기꺼이 내는 까닭은 약속한 때에 기사가 찾아와 점검하고, 고장이 나면 고쳐 주기 때문이다. 학교도 지역 업체의 식수 관리 서비스를 구독하면 어떨까.여기서 먼저 구할 값은 학교 한 곳을 한 달 동안 관리하는 데 드는 비용이다. 이미 운영 중인 학교에서 기술자가 몇 번 방문했는지, 오가는 데 얼마나 걸렸는지, 부품과 수질 검사에 얼마를 썼는지 조사하면 된다. 학교가 부담하는 수도요금과 가정이 부담하는 병물값도 각각 살펴야 한다. 그래야 누구의 지출이 얼마나 줄어들고, 어느 예산에서 구독료를 낼 수 있을지 판단할 수 있다.기업이 참여할 방법도 구체적으로 보인다. 가까운 학교 10곳이 몇 년간 서비스를 구독한다면, 지역의 작은 업체는 기술자 1명이 맡을 수 있는 학교 수와 출장비, 수리비를 계산해 견적을 낼 수 있다. 매달 구독료를 받아 적정한 이윤을 남길 수 있다면 지역에 일자리도 생길 수 있다.설치비를 후원한 기업은 스카이보트에 공개된 사용량과 잔량을 확인하고, 자신이 지원한 학교가 건기에 빗물을 어떻게 이용했는지 ESG 활동의 성과로 제시할 수 있다. 한 학교에서 기술이 작동하는 모습을 확인했듯이, 재정 문제도 몇몇 학교의 장부를 펴놓고 하나씩 풀어볼 수 있다.지금 나는 캄보디아 보건부에 보건소 한 곳에서 빗물 식수 시범사업을 시작하자고 제안하고 있다. 환자와 직원에게 하루에 필요한 물은 얼마인지, 누가 시설을 점검하고 수리비는 어디서 낼지 첫 보건소에서 확인해 보자는 것이다. 아직은 그 첫걸음을 의논하는 단계다. 한 곳에서 답을 찾으면 그 경험을 바탕으로 전체 보건소로 확장해 갈 수 있다.캄보디아 레인스쿨은 누구나 안전한 식수를 감당할 수 있는 비용으로 이용할 수 있도록 하자는 유엔 지속가능발전목표(SDG) 6.1을 향한 작지만 확실한 한 걸음이다. 한 학교에서 해본 일을 식수가 부족한 다른 학교와 마을의 형편에 맞게 넓혀 가면 된다.기후총회에서 해법을 찾고 있는 세계의 학자와 전문가들에게 이 방법을 제안하고 싶다. 각자 가장 잘 아는 분야에서 현지 사람들과 함께 풀 수 있는 문제 하나를 골라 보자. 그리고 다음 회의에는 무엇이 작동했고, 얼마가 들었으며, 지금은 누가 그 일을 맡고 있는지 들고 모이자.콤볼고 학생이 건기 동안 기록한 물 사용량을 보여준다면, 정부와 기업도 그 자리에서 답할 수 있는 질문을 받게 될 것이다. "다음 건기에는 이웃 학교 아이들도 빗물을 마실 수 있도록, 우리가 어떤 역할을 맡으면 되겠습니까?"