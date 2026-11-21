큰사진보기 ▲21일 오전 태안군 근흥면 신진도 재난안전대책본부를 방문한 황종우 해수부 장관, 박수현 충남도지사가 해광호 실종 선원 수색 상황과 가족들의 애로사항을 청취하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲21일 해광호 수색 현장을 해군ㆍ해경이 수중 수색장비로 수중탐색에 나설 준비를 하고 있다. ⓒ 태안해경 관련사진보기

충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 선원 7명이 승선한 어선 해광호(7.93톤)가 실종된 지 나흘째를 맞은 가운데, 정부와 충남도, 태안군이 수색 현장을 찾아 구조 상황을 점검하고 실종자 가족 지원에 총력을 기울이기로 했다.21일 오전 10시경 황종우 해양수산부 장관과 박수현 충남도지사, 윤희신 태안군수 등은 태안군 근흥면 신진도에 마련된 재난안전대책본부를 방문해 해양경찰 관계자들로부터 수색 진행 상황을 보고받고 실종자 가족들의 애로사항을 청취했다.이날 현장에서는 해광호의 것으로 추정되는 부이가 발견된 상황과 수중수색 진행 상황, 추가 수색 장비 및 민간 어선 투입 방안 등이 논의됐다.박수현 충남도지사는 실종자 가족들의 고통에 깊은 안타까움을 표하며 "작은 단서 하나가 기적의 시작이 되기를 간절히 바란다"고 밝혔다. 이어 "필요하다면 예비비까지 동원해서라도 민간 어선 투입과 수색에 필요한 모든 지원을 아끼지 않겠다"며 "실종 선원 7명 모두가 사랑하는 가족의 품으로 돌아올 때까지 끝까지 함께하겠다"고 강조했다.윤희신 태안군수도 수색 장기화에 따른 가족들의 고통을 살피며 충남도와 함께 가용한 행정력을 동원해 수색과 가족 지원에 적극 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.한편, 태안해양경찰서는 기상 여건이 호전됨에 따라 지난 20일 오후 6시 42분경 해광호 추정 위치에 대한 수중수색에 착수했다.해경 3019함의 멀티빔소나를 비롯해 중앙해양특수구조단 잠수지원함, 해경 구조대의 사이드스캔소나, 해군 소해함과 구조함, 한국해양과학기술원 탐사선 등이 순차적으로 투입돼 해저 정밀 탐색에 나설 예정이다.해상과 항공 수색도 계속되고 있다. 해경은 함정 25척과 항공기 8대를 동원해 부유물과 기름띠, 선체 잔해 등을 찾는 한편 발견된 부이와 실종 선박의 연관성도 확인하고 있다.하태영 태안해양경찰서장은 "기상이 호전되고 있는 만큼 수중 탐색 장비를 투입해 추정 위치를 정밀하게 수색하겠다"며 "기다리는 가족들이 하루빨리 소식을 들을 수 있도록 수색에 전력을 다하겠다"고 말했다.실종 나흘째를 맞았지만 선원들의 생사는 여전히 확인되지 않고 있다. 수색이 장기화하면서 가족들의 애타는 기다림도 깊어지는 가운데, 해저 정밀 탐색을 통해 실종 선박의 행방을 확인할 수 있을지 주목된다.