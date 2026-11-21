"오기와 광기로 점철된 이러한 엉터리 탄핵 소추는 헌정 사상 최악의 저질 탄핵으로 남게 될 것이다."
정점식 국민의힘 원내대표가 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 맹비난했다. 민주당을 '탄핵냥이 집단'이라고 조롱하고, 이번 탄핵을 '보복성 집단린치'이자 '역사적 반역'이라고 몰아붙였다.
'탄핵냥이'는 최근 세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 자백한 수석 합격자의 별명 '세무냥이'에서 파생된 유행어를 차용한 표현이다. 이후 부정행위 의혹이 제기된 다른 시험의 고득점자들을 '리트냥이', '편입냥이' 등으로 조롱하는 표현이 확산하자, 정 원내대표가 이를 민주당의 탄핵 추진에 빗댄 것으로 풀이된다.
국민의힘은 탄핵이 헌법재판소에서 기각되면 추진에 앞장선 민주당 의원들이 의원직을 사퇴해야 한다고까지 주장했다. 민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택해 공식화하자, 연일 반발하며 여론전에 불을 붙이는 그림이다.
정점식 "탄핵냥이 집단"... 박성훈 "기각되면 의원직 사퇴해야"
정 원내대표는 21일 페이스북에 "순도 100% 엉터리 탄핵이다"라며 "민주당은 권력을 부정하게 오·남용하는 정당이며, 탄핵밖에 모르는 '탄핵냥이 집단'이다"라고 썼다. 전날 민주당이 의원총회를 통해 조 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택하고 내세웠던 사유를 조목조목 반박하면서 비꼰 것이다.
그는 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송을 탄핵 사유로 거론한 데 대해 "2025년 5월 1일 이재명 당시 대선후보의 공직선거법 유죄 확정 판결에 대한 '정치보복성 탄핵'"이자 "유죄가 확정된 사건에 대한 '재판 뒤집기 시도'"라고 주장했다. 당시 대법원이 유죄 취지로 파기환송했을 뿐, 유죄를 확정한 것은 아니었지만 이를 정치적 공세에 적극 끌어다 썼다.
또 민주당이 12·3 비상계엄 당시 조 대법원장의 대응 문제를 추가 보강하겠다고 한 것을 두고 "혐의가 있어서 탄핵을 하는 것이 아니라, 탄핵을 하기 위해 혐의를 찾겠다는 완벽한 모순"이라고 비판했다. 대법관 후보자 재제청 문제를 탄핵 사유에 포함한 데 대해서도 "대법원장에게 대통령 명령불복죄를 묻겠다는 것"이라며 "오히려 이재명 대통령의 탄핵 사유가 될 것"이라고 주장했다.
한덕수 전 국무총리 사건 판결을 탄핵 사유에서 제외했다는 민주당의 설명에는 "탄핵을 결심한 동기와 탄핵의 사유가 불일치하는 표리부동"이라고 공격했다. 양부남 민주당 탄핵소추 추진단장은 20일 오후 첫 회의를 마친 뒤 한 전 총리 사건 판결을 탄핵 사유에 넣는 방안도 검토하겠다고 밝혔다(관련 기사: '속전속결' 민주당, 조희대 탄핵추진단 구성 https://omn.kr/2klun
).
정 원내대표는 "이러한 엉터리 탄핵소추안은 국회를 통과해도 결코 헌법재판소에서 인용될 수 없다"라며 "헌재에서 기각되면 '탄핵냥이' 민주당은 헌재 재판관 탄핵까지 추진할 것"이라고 비꼬았다. 이어 "민주당의 대법원장 탄핵은 '알량한 권력을 가졌을 때 이재명 대통령처럼 행동하라'는 행위 규범을 전국의 모든 범죄자들과 피고인들에게 가르치는 역사적 반역"이라고 주장했다. 김민석 민주당 대표가 사용한 표현을 그대로 재활용해 꼬집은 것이다(관련 기사: 민주당 '조희대 탄핵' 추진 결론... 김민석 "이 판결은 역사적 반역" https://omn.kr/2klo5
).
장동혁 "대법원장 탄핵은 역사적 반역... 남은 건 정권 파멸"
당 대변인단도 화력을 보탰다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 "국민을 상대로 한 정치적 광기에는 반드시 국민적 심판이 뒤따라야 한다"라며 "헌재에서 탄핵이 기각된다면 이번 탄핵 발의에 앞장선 민주당 의원들은 국민 앞에 정치적 책임을 지고 사퇴해야 한다"라고 요구했다. 김민석 민주당 대표를 향해서도 "당내 싸움의 돌파구로 대한민국 사법 체계를 제물로 바치는 헌정사상 유례없는 국헌 문란 행태"라고 비난했다.
김태규 원내수석대변인도 "판결 하나에 사법부 수장을 갈아 치우는 나라에서 어느 판사가 권력의 눈치를 보지 않고 재판할 수 있겠나"라고 반문했다. 조용술 대변인은 민주당이 탄핵을 밀어붙이는 이유를 두고 "사법부가 자신들의 하수인 역할을 제대로 하지 않았다는 것이 탄핵 추진의 본심 아닌가"라고 주장했다.
한편, 장동혁 국민의힘 대표도 앞서 19일 밤 민주당이 조 대법원장 탄핵 추진 방침을 결정하자 페이스북을 통해 강하게 반발했다. 그는 "민주당의 '의회 폭동'이 국헌문란이다. '이재명 탈옥법'이야말로 국헌문란이자 '입법 내란'이다"라며 "기어코 대법원장 탄핵이라는 '자살폭탄'의 버튼을 눌렀다. 남은 것은 정권의 파멸뿐"이라고 썼다(관련 기사: 장동혁 "대법원장 탄핵은 의회 폭동"... 보수 야권 일제히 반발 https://omn.kr/2klov
).