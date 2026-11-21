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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 부패방지위원회 사무관, 팀장, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했다.

지난 20일 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추 추진을 당론으로 채택했다. 민주당은 12·3 비상계엄 당시 사법부의 대응, 이재명 당시 대통령 후보의 공직선거법 사건 파기환송 과정, 대법관 후보 재제청 문제와 업무추진비 집행 의혹 등을 탄핵 사유로 제시했다. 내란 관련 재판을 둘러싼 논란까지 이어지면서 사법부의 독립과 책임 문제가 다시 우리 사회의 중심 쟁점으로 떠올랐다.이번 논란을 단순히 정치권의 사법부 공격과 사법부의 독립 수호라는 대립 구도로 바라봐서는 안 된다. 중요한 것은 대법원장을 비롯한 사법부가 헌법과 법률에 따라 권한을 행사했는지, 국민이 납득할 수 있는 절차와 기준을 지켰는지 따지는 일이다.헌법은 법관의 독립을 보장하지만, 직무집행에서 헌법이나 법률을 위반한 법관에 대한 탄핵소추도 허용한다. 사법부의 독립이 책임을 면제하는 특권은 아니라는 뜻이다. 제기된 의혹은 충분한 사실 확인과 법적 검증을 거쳐야 한다. 탄핵 추진이 곧 위법행위의 입증을 의미하지는 않지만, 탄핵을 논의한다는 이유만으로 사법부의 독립 침해라고 단정할 수도 없다.이제 질문을 더 넓혀야 한다. 민주화 이후 우리 사법제도는 얼마나 달라졌는가. 국민은 누구나 공정한 재판을 받고 있는가. 사법부의 독립은 과연 누구를 위해 존재하는가.우리 사회에서는 정치적 갈등이 발생할 때마다 고소와 고발이 이어진다. 국회에서 해결해야 할 문제는 법원으로 넘어가고, 정책을 둘러싼 갈등도 소송으로 확대된다. 정치가 대화와 타협으로 해결하지 못한 문제를 사법부가 판단하는 일이 일상화되고 있다.물론 정치인과 고위공직자의 위법행위는 엄정하게 처벌해야 한다. 법 앞에 예외가 있어서는 안 된다. 그러나 모든 정치적 갈등을 유죄와 무죄, 적법과 위법으로 해결할 수는 없다. 법적으로 문제가 없다는 판단이 정치적 책임까지 없애주는 것은 아니며, 법원의 판결이 사회적 갈등을 끝내주는 것도 아니다.더욱 중요한 것은 정당한 사법적 책임 추궁과 정치적 책임의 회피를 구분하는 일이다. 사법 권력의 행사에 문제가 있었다면 그 책임을 묻는 것은 민주주의의 정상적인 작동이다. 반면 정치가 스스로 해결해야 할 갈등까지 법원에 떠넘긴다면 법원은 정치적 논쟁의 중심에서 벗어나기 어렵다.법원은 법적 분쟁을 해결하는 기관이지 정치와 사회의 모든 갈등을 해결하는 기관은 아니다. 정치의 사법화가 심화될수록 사법부의 영향력은 커지지만, 그 권한에 대한 민주적 책임의 요구도 함께 높아질 수밖에 없다.1987년 민주화 이후 대통령 직선제가 부활하고 지방자치와 시민의 정치 참여가 확대되었다. 여러 국가기관도 민주적 통제와 책임성을 강화하는 방향으로 변화해 왔다. 사법부 역시 개혁을 거쳤지만, 권력구조와 조직문화에 대한 근본적인 문제 제기는 여전히 계속되고 있다.대법원장을 중심으로 집중된 인사와 사법행정 권한, 법원행정처 중심의 조직 운영, 법조계 내부의 폐쇄적인 인적 관계는 오랫동안 개혁 대상으로 지적되어 왔다. 전문성과 독립성을 강조하는 과정에서 관료주의와 엘리트주의가 강화되고, 국민의 참여와 외부 검증은 상대적으로 취약했다는 비판이다.사법부의 독립은 반드시 지켜야 한다. 대통령이나 국회, 정당이 개별 재판에 개입한다면 국민의 기본권을 보호할 수 없기 때문이다. 그러나 재판의 독립과 법원 조직 운영에 대한 책임은 구분해야 한다. 법관의 인사와 사건 배당, 예산과 조직 운영까지 외부의 검증에서 벗어나야 한다는 뜻은 아니다.사법부도 국민으로부터 권한을 위임받은 국가기관이다. 권한이 집중되어 있다면 그 행사 과정은 더욱 투명해야 하고, 잘못된 권한 행사에는 책임을 물을 수 있어야 한다. 이번 대법원장 탄핵 논란 역시 개인의 거취 문제로만 끝나서는 안 된다. 제기된 의혹에 대한 책임은 구체적으로 따지되, 그동안 누적된 사법 권력의 집중과 폐쇄적인 조직 운영을 함께 개혁하는 계기가 되어야 한다. 사람을 바꾸는 것과 제도를 바꾸는 것은 서로 다른 문제다.사법부에 대한 국민의 불신은 정치적 사건에서만 비롯되는 것이 아니다. 평범한 시민에게 재판은 여전히 어렵고 비용이 많이 드는 과정이다. 대기업이나 경제적 여유가 있는 사람은 대형 로펌과 전문 변호인단을 활용할 수 있다. 반면 일반 국민은 변호사 선임 비용부터 부담스럽다. 소송이 길어질수록 생계와 일상생활에도 영향을 받는다. 증거를 수집하고 전문가의 도움을 받는 능력에서도 차이가 발생한다.우리 사회에서 '유전무죄 무전유죄'라는 말이 오랫동안 사라지지 않는 이유를 생각해 볼 필요가 있다. 경제력이 재판 결과를 직접 결정한다고 단정할 수는 없다. 그러나 경제력에 따라 자신의 권리를 주장하고 방어할 기회가 달라진다면 법 앞의 평등은 형식적인 선언에 머물 수 있다.전관 변호사와 법조계 내부의 인적 관계를 둘러싼 논란도 마찬가지다. 특정 경력이나 인맥이 재판에 영향을 미칠 수 있다는 의심이 계속된다면 사법부에 대한 신뢰는 약화된다. 사법부는 정치권력뿐 아니라 경제권력과 조직 내부의 기득권으로부터도 자유로워야 한다. 국민이 기대하는 공정한 재판은 법정의 문을 누구에게나 열어두는 데 그치지 않는다. 돈과 권력이 없어도 자신의 권리를 충분히 주장하고 보호받을 수 있어야 한다.올해 대법관 증원과 재판소원제, 법왜곡죄 도입을 위한 법률 개정이 이루어졌다. 대법관은 2028년부터 단계적으로 늘어나 2030년에는 26명이 된다. 그러나 법률을 바꾸고 대법관 수를 늘린다고 해서 국민의 신뢰가 저절로 회복되는 것은 아니다.개혁의 성과는 실제 재판이 얼마나 공정하고 신속해졌는지, 국민의 권리구제가 얼마나 개선되었는지로 판단해야 한다. 새로 도입된 제도가 기본권 보호에 기여하는지, 재판 지연이나 불필요한 소송 부담을 늘리지는 않는지도 지속적으로 점검해야 한다.보다 근본적인 개혁도 필요하다. 우선 대법원장을 중심으로 집중된 인사와 사법행정 권한을 합리적으로 분산해야 한다. 법관 인사와 사건 배당, 예산과 조직 운영의 기준을 투명하게 공개하고, 독립적인 합의제 사법행정체계를 검토할 필요가 있다. 시민과 외부 전문가의 참여도 확대하되 개별 재판의 독립성은 철저히 보장해야 한다.법관과 대법관의 구성도 다양해져야 한다. 법률 전문성은 기본이지만 특정 경력과 인적 관계에 지나치게 의존하는 구조를 개선하고, 다양한 사회적 경험과 시각이 반영되도록 해야 한다.경제적 약자를 위한 법률구조와 국선변호를 강화하는 일도 중요하다. 소송비용 부담을 줄이고, 전관 경력과 이해충돌에 대한 관리체계를 보다 투명하게 운영해야 한다. 돈이 없어서 정당한 권리를 포기하는 국민이 없도록 해야 한다.사법제도의 성과를 평가하는 기준도 달라져야 한다. 사건을 몇 건 처리했는지뿐 아니라 재판이 얼마나 충실하게 이루어졌는지, 판결 이유를 국민이 이해할 수 있는지, 법률서비스를 이용하는 데 어떤 어려움이 있는지 살펴야 한다. 사법개혁의 최종 수혜자는 법관이나 변호사가 아니라 국민이어야 한다.사법제도를 개혁한다고 해서 우리 사회의 모든 갈등이 해결되는 것은 아니다. 국회는 입법과 타협을 통해 갈등을 조정하고, 정부는 정책을 결정하기 전에 국민과 이해당사자의 의견을 충분히 들어야 한다.노동과 기업, 세대와 지역 사이의 갈등은 어느 한쪽이 법정에서 승리했다고 끝나는 문제가 아니다. 판결 이후에도 이해관계는 남고 갈등은 계속될 수 있다. 사회적 대화와 조정, 중재를 통해 문제를 해결하는 역량을 함께 키워야 한다.정치가 제 역할을 하지 못할수록 법원에 대한 의존은 커진다. 법원에 모든 갈등의 해결을 맡기는 사회는 건강한 민주주의라고 보기 어렵다. 사법부의 책임성을 높이는 개혁과 함께 정치와 행정의 책임도 강화해야 한다.대한민국 헌법 제1조는 대한민국이 민주공화국이며 모든 권력이 국민으로부터 나온다고 선언한다. 제103조는 법관이 헌법과 법률에 따라 양심에 의해 독립하여 심판하도록 규정한다.두 원칙은 서로 충돌하지 않는다. 법관의 독립은 국민주권과 민주공화국의 헌법질서를 지키기 위한 제도적 보장이다. 정치권력이 재판에 개입하지 못하도록 하는 이유도 국민의 자유와 권리를 보호하기 위해서다.사법부의 독립은 정치권력과 부당한 외부 압력으로부터의 독립이지, 민주주의와 국가공동체, 국민에 대한 책임으로부터의 독립이 아니다. 사법부는 국가권력의 한 축이지 국가와 국민 위에 존재하는 별도의 권력이 아니다.그렇다고 국민주권을 이유로 정치적 다수나 여론이 개별 재판의 결론을 좌우해서도 안 된다. 사법부는 정치권력의 남용을 견제하고 소수자의 권리까지 보호해야 한다. 동시에 그 권한이 헌법과 법률에 따라 행사되었는지 국민 앞에서 설명하고 책임질 수 있어야 한다.이제 사법개혁은 특정 정치세력이 사법부를 장악하거나 기존 법조 엘리트의 권한을 유지하는 문제로 접근해서는 안 된다. 정권이 바뀌고 여야의 입장이 뒤바뀌어도 흔들리지 않을 제도를 만들어야 한다.사법개혁의 성패는 누가 대법원장이 되고 몇 명의 대법관이 임명되는가가 아니라, 평범한 국민이 얼마나 공정하고 신속하게 자신의 권리를 보호받을 수 있는가에 달려 있다.민주공화국에서 사법부의 독립은 국민으로부터 멀어지기 위한 권리가 아니라 국민의 자유와 권리를 지키기 위한 책임이다. 정치권력으로부터는 독립하되 민주주의의 원칙과 국민에 대한 책임에서는 벗어날 수 없다. 독립하되 책임지고, 전문성을 갖추되 국민에게 열려 있으며, 권력을 행사하되 헌법과 국민의 권리를 위해 봉사하는 사법부. 이것이 민주화 이후 우리가 완성해야 할 사법개혁의 방향이다.