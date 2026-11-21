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기러기 울어 예는 하늘 구만리

바람은 싸늘 불어 가을은 깊었네.

아아! 너도 가고 나도 가야지.

- 이별의 노래(박목월 작사 김성태 작곡)

큰사진보기 ▲친구와 필자중동고교 시절 종묘 공원에서 이건규(좌) 친구와 필자(우) ⓒ 박도 관련사진보기

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어머니 어찌 그 시절을 잊겠습니까

"아아, 한 많은 이 세상!

너도 가고 나도 가야지."

덧붙이는 글 | 이 기사는 박도 페북에도 실립니다.

오늘 아침, 모처럼 친구 생각이 났다. 그 친구는 올봄, 자기 어머니 산소를 이장해야겠다고 나에게 어디 적당한 장지를 알아봐 달라고 부탁했다. 이제는 나도 갈 때가 되었기에 미리 장지를 알아보던 중 그 친구 부탁이 생각이 났다. 그리하여 내가 염두에 두고 있던 월정사 수목장 '해탈의 숲'을 알아본 뒤 그 결과를 알려주고자 그 친구에게 전화를 했다.그런데 친구 부인이 반가운 목소리로 미처 경황이 없어 부고를 알리지 못했다는 정중한 사과의 말과 함께 그 친구가 나흘 전(11. 17.)에 운명하고 이미 장례까지 치렀다고 전했다. 전화가 끊어진 순간, 내 입에서는 "아아! 너도 가고 나도 가야지"라는 노랫말이 흘러나왔다.그는 나의 고교 시절 같은 반 단짝 친구였다. 나는 1961년 3월 2일, 고향인 경북 구미중학교를 졸업하고, 이튿날인 3월 3일, 서울 시내 고교 입학 원서 4장을 모두 다 쓴 뒤 서울 행 완행 열차를 탔다. 그리하여 전기 고교에서는 실력 부족으로 낙방하고, 후기 중동고교에 입학하였다. 하지만 가정 사정과 그해 5·16 군사 쿠데타 여파로 곧 휴학을 했다. 그런 뒤, 날마다 죽을 생각만 하며 지냈다.그러던 어느 날, 종로 탑골 공원에서 두 발이 절단된 한 장애인이 두 손으로 기어 다니며 걸식을 하는 걸 보았다. 그 순간, 사지가 멀쩡한 10대 소년이 죽음을 생각하는 건 참으로 못난 사람이라는 생각이 번쩍 들었다. 그래서 주머니 속 자살 용으로 준비한 알약을 모두 탑골공원 화장실 변기에 쏟았다. 그런 뒤, 그 이튿날부터 신문 배달원이 되었다.그 이듬해인 1962년 복학한 바, 바로 뒷자리에 앉은 친구가 며칠 전에 작고한 이건규 친구였다. 그는 개성이 강한 친구로 '예스' 와 '노'가 아주 분명했고, 한 번 그의 눈에 벗어나면 두 번 다시 상대하지 않는 성격이 모난 친구였다. 그는 한겨울에도 꼭 찬물만 마셨다.나는 고교(중동)에 복학은 했지만, 곧 거처 때문에 무척 곤란을 겪었다. 그가 그런 낌새를 알아차리고 주저 없이 자기 집으로 가서 같이 지내자고 해서 따라갔다. 그의 집은 내 생각과는 달리, 어머니(전쟁 미망인)가 동대문 광장시장 노점에서 좌판을 벌이고 떡 장사를 하고 있었다. 그때 나는 매우 다급했고, 우선 그의 호의가 고마워, 그 친구 집으로 거처를 옮겼다(https://omn.kr/4u02).그 후 그의 집을 떠난 뒤에도 서울 생활 중 잠자리가 불편하면 아무 때나그 집 대문을 두드렸다. 그는 대학 졸업 후 현대건설에서 오래 일하다가 퇴직했다. 그 뒤 어머니의 터전이었던 동대문 광장시장에서 비단 장사를 하다가 은퇴했고 며칠 전 운명했다.나는 80여 년을 살아오면서 많은 사람을 만났다. 그 가운데 참으로 고마웠던 이가 가난할 때 밥과 잠자리를 제공해 준 이일 것이다. 그는 나의 목숨을 줘도 아깝지 않은 문경지우(刎頸之友)다.어이 친구! 저승에서 기다리시게.나도 곧 자네 뒤를 따를 테니까!