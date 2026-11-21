큰사진보기 ▲경부선 소정리역 화물열차 탈선 사고로 천안∼대전 구간 일반열차 운행이 중지된 가운데 21일 오전 대전역 승강장에 무궁화호 열차가 멈춰 있다. 2026.11.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(전남광주=연합뉴스) 민현기 기자 = 주말인 21일 경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 탈선 사고로 광주와 용산을 잇는 일반열차 운행에도 차질이 빚어졌다.한국철도공사(코레일)에 따르면 화물열차 탈선으로 천안~전의 구간의 전력 공급이 끊기면서 이날 오후 1시 32분 광주역에서 용산역으로 출발할 예정이던 ITX-새마을 1426호 열차의 운행이 중단됐다.앞서 이날 오전 5시 37분께 세종시 소정면 경부선 소정리역으로 진입하던 제3810호 화물열차는 자동 비상제동 장치가 작동한 뒤 궤도를 이탈했다.화물열차 21량 중 앞부분 2량과 뒷부분 3량 등 5량이 탈선했으며, 인명피해는 없다.탈선한 열차가 전차선을 지탱하는 철제 빔을 들이받으면서 전차선이 끊어져 천안~전의 구간의 전력 공급이 중단됐다.고속선을 이용하는 KTX와 충북선 열차는 사고 영향을 받지 않아 정상 운행하고 있다.코레일 관계자는 "복구 작업을 위해 열차 운행을 추가로 조정할 수 있다"며 "열차 이용 전 모바일 앱과 안내방송, 철도고객센터 등을 통해 운행 상황을 확인해달라"고 당부했다.mhk0226@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>