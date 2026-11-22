큰사진보기 ▲매산로 길가의 구 수원문화원국가등록문화유산 구 수원문화원, 수원 매산로 길가에 있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲붉은 벽돌의 구 수원문화원 건물붉은 벽돌의 구 수원문화원 건물, 빨간 건물이 특이하다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲용담 안정순 기억의 방구 수원문화원 1층에 있는 용담 안정순 기억의 방 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원광교복지관뉴스에도 실립니다.

늦가을의 바스락거리는 낙엽이 붉은 벽돌담을 어루만지는 21일, 수원시 팔달구 매산로에 자리한 국가등록문화유산 '구 수원문화원'을 찾았다. 유네스코 세계문화유산인 수원화성의 웅장한 성곽에서 조금 벗어나 교동과 매산로 일대 근대 거리를 걷다 보면 마주하게 되는 이 지상 2층 규모의 빨간 벽돌 건물은, 격변하는 한국 근현대사의 풍파를 온몸으로 견뎌낸 수원의 살아있는 역사책이다.구 수원문화원의 역사는 일제강점기로 거슬러 올라간다. 1920년대 후반 건립되어 당대 서민 금융기관인 '조선중앙무진회사' 사옥으로 사용되며 식민지 근대 도시 수원의 상권과 금융의 중심에 서 있었다.1905년, 경부선 수원역 개통 이후 형성된 신작로로 불리었던 현재 향교로 일대 상권의 핵심 거점 중 하나였던 이곳은 당시 일제의 경제적 침투와 근대 도시화의 명암을 동시에 간직하고 있다.해방과 한국전쟁이라는 민족사의 비극 속에서도 이 붉은 벽돌 건물은 꿋꿋이 살아남아 시민들의 곁을 지켰다. 6·25 전쟁의 포화 속에서 기존 수원시청사가 파괴되자, 1953년부터 1956년까지 '수원시청 임시 청사'로 쓰이며 폐허가 된 도시의 전후 복구와 시정의 기틀을 다지는 치열한 현장이 되었다.이후 시청 별관으로 사용되다 1959년부터 2007년까지 무려 48년, 반세기 가까이 '수원문화원'으로 쓰이며 지역 향토 문화를 보존하고 예술인들을 길러내는 수원 문화예술의 요람 역할을 톡톡히 해냈다. 수원화성문화제의 기틀을 다지고 지역의 역사와 자료를 수집하던 이들의 숨결이 배어 있다.건축학적으로도 구 수원문화원은 근대 건축의 귀중한 자산이다. 정방형에 가까운 안정적인 평면을 바탕으로 붉은 벽돌을 쌓아 올린 조적조 건물로, 건물의 무게감과 단아함이 조화를 이룬다. 특히 수직성을 강조한 길쭉한 창호와 창가 주변의 섬세한 돌출 몰딩, 그리고 건물 외벽 곳곳에 새겨진 꽃봉오리 모양의 부조 장식은 벽돌 건축물에 생동감과 예술적 품격을 불어넣는다.이러한 역사적·건축적 가치를 인정받아 구 수원문화원 옆에 서 있는 '구 수원시청사(현 수원시가족여성회관 본관)'와 함께 지난 2014년 국가등록문화유산으로 지정되었다. 2018년과 2020년 두 차례에 걸친 보수 공사를 통해 건립 당시의 고풍스러운 자태를 되찾았다.구 수원문화원은 수원시가족여성회관 문화관이라는 간판과 함께 울림을 주는 공간으로 시민들을 맞이하고 있다. 건물 1층에 정성스럽게 마련된 '용담 안점순 기억의 방' 때문이다.이곳은 열네 살의 꽃다운 나이에 일본군 '위안부'로 끌려가는 끔찍한 아픔을 겪었으나, 해방 후 수원에 정착해 평화와 인권 운동가로 거듭나며 마지막 순간까지 당당하게 목소리를 냈던 고(故) 용담 안점순 할머니(1928~2018)의 삶과 용기를 기리는 추모 전시관이다.전시실 내부로 들어서면 차분한 조명 아래 생전 안 할머니의 생생한 사진과 증언, 할머니의 유품들이 관람객을 맞이한다. 또한 400여 명의 피해 할머니들을 기리는 예술 작품과 수원 시민들의 성금으로 세워진 작은 평화의 소녀상이 놓여 있어 발걸음을 멈추게 한다.일제강점기 식민지 경제 수탈의 상징이었던 금융기관 건물이, 100여 년의 세월을 돌아 일제의 만행을 고발하고 평화의 소중함을 일깨우는 인권 교육의 장으로 탈바꿈한 것은 역사가 남긴 극복의 기록이다.이날 현장을 같이 찾은 박천일 근대거리해설사는 "수원역에서 화성행궁으로 걸어가는 길에 이렇게 깊은 사연을 품은 근대 건축물이 서 있다는 사실을 사람들에게 알리는 일을 하고 있다"며, "붉은 벽돌 외벽의 아름다움과 더불어 안점순 할머니의 기록과 함께 살아있는 근현대사를 시민들에게 들려주고 싶다"고 결의를 전했다.박 해설사는 계속해서, "구 수원문화원은 일제강점기와 한국전쟁, 산업화와 민주화를 거친 수원 시민들의 애환과 자부심이 켜켜이 쌓인 공간"이라며, "바로 옆 구 수원시청사, 인근의 구 부국원과 수원향교, 인쇄골목 등과 연계해 걸으면 수원의 근현대사를 입체적으로 이해하는 최고의 역사 기행이 될 것"이라고 강조했다.깊어 가는 11월, 화려한 단풍 명소도 아름답지만, 차분한 붉은 벽돌담이 들려주는 100년의 이야기에 귀를 기울여 보는 것은 어떨까. 구 수원문화원은 과거의 상처를 잊지 않고 더 나은 미래와 평화를 다짐하며 그 자리를 묵묵히 지키고 있다.