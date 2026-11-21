큰사진보기 ▲태안해양경찰서가 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 두절된 해광호의 것으로 추정되는 부이(부표)를 발견했다. ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

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충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 두절된 어선 '해광호'의 것으로 추정되는 부이(부표)가 발견됐다. 이에 따라 당국의 수색 작업이 한층 강화된다.태안해양경찰서 관계자는 21일 "사고 추정 위치에서 어선 해광호의 것으로 추정되는 부이(부표)가 발견됐다"라며 "해광호의 것인지는 아직 특정하기 어려지만 부이 발견 지점을 중심으로 수색구역을 대폭 확대하고, 사고 원인과 실종 선박의 행방을 찾기 위한 총력전에 나섰다"고 밝혔다.현재 해경은 함정 25척과 항공기 8대를 현장에 집중 투입해 추가 부유물과 기름띠, 선체 잔해 등 결정적 단서를 찾는 데 주력하고 있다.바닷속 수중수색도 본격 추진된다. 해경은 해양영역인식(MDA) 플랫폼과 인근 화물선 레이더 영상, 해수 유동 예측, 해광호의 최종 항적 등을 종합 분석해 사고 추정 위치를 특정했다. 이에 따라 해군, 해양수산부 등 유관기관과 협력해 해당 해역의 해저를 정밀 탐색할 계획이다.하태영 태안해양경찰서장은 "부이가 발견된 만큼 인근 해역 수색을 강화하고 확인되는 내용은 투명하게 공유하겠다"며 "애타게 기다리는 가족을 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.한편, 7.93톤급 어선 해광호는 지난 18일 오전 1시 9분쯤 태안군 근흥면 서격렬비도 북서방 약 22해리 해상에서 위치 신호가 끊긴 뒤 실종됐다. 당시 배에는 한국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명 등 총 7명이 타고 있었다.