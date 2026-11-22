큰사진보기 ▲구례 화엄사 사사자삼층석탑과 노고단 설경 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲사사자삼층석탑과 노고단 설경 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲노고단 설경 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

지리산 자락의 천년고찰 화엄사에 오르면 특별한 풍경이 펼쳐집니다. 국보인 화엄사 사사자삼층석탑 주변에는 아직 늦가을의 정취가 남아 있는데, 석탑 너머로 보이는 지리산 노고단 능선에는 하얀 눈이 내려앉았습니다.푸른 하늘 아래 우뚝 선 석탑과 눈 덮인 지리산이 한 폭의 그림처럼 어우러집니다.화엄사 사사자삼층석탑은 통일신라시대에 조성된 석탑으로, 네 마리 사자가 상층부를 떠받치는 독특한 구조를 지니고 있습니다. 천년이 넘는 세월을 견뎌온 석탑은 오늘도 변함없이 그 자리를 지키고 있습니다. 석탑 주변의 나무들은 가을의 마지막 빛깔을 간직하고 있습니다. 그러나 시선을 조금만 멀리 돌리면 노고단의 하얀 설경이 펼쳐집니다.석탑 앞에는 가을이 머물고, 노고단에는 겨울이 먼저 찾아온 것입니다. 하나는 인간이 남긴 소중한 문화유산이고, 다른 하나는 자연이 빚어낸 아름다운 풍경입니다. 천년의 역사와 계절의 변화가 한 장의 사진 속에서 만났습니다. 구례에서 살아가며 수없이 화엄사를 찾았지만, 계절이 바뀔 때마다 새로운 감동을 느낍니다.가을이 떠나는 아쉬움과 겨울을 맞이하는 설렘이 함께하는 지금, 화엄사는 그 어느 때보다 아름답습니다. 계절은 바뀌어도 천년의 아름다움은 그 자리에 남습니다. 늦가을과 초겨울이 만나는 11월 22일, 구례 화엄사에서 만난 특별한 풍경입니다.