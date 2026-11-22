큰사진보기 ▲ 한국 최초의 사제인 김대건 안드레아 신부가 첫발을 내딛은 축복의 땅, 나바위 성지. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 노랗게 물든 나바위 성지의 가을 풍경 속으로. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 익산 나바위성지성당에서. ⓒ 김연옥 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 남녀 자리를 구분하기 위해 가림막을 쳤던 칸막이 기둥들이 그대로 남아 있어 예전의 생활상을 엿볼 수 있었다. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 제대가 참 아름다웠다. 말로만 듣던 '벽을 향해 있는 제대'도 볼 수 있어 미사 내내 감동이 일었다. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲또 다른 '벽을 향해 있는 제대'를 보며. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 나바위 치유의 경당에서. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 한국 천주교 첫 순교터에 자리잡은 전주 전동성당. ⓒ 김연옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 두 차례의 순교를 지켜보았을 은행나무 아래 보두네 신부상이 있다. 보두네 신부는 전동성당을 지은 초대 주임신부이다. 보두네 신부상 옆에 앉아 사진을 찍는 사람들의 얼굴이 행복하게 보였다. ⓒ 김연옥 관련사진보기

가톨릭교회는 11월 한 달을 세상을 떠난 이들을 기억하며 기도하는 위령 성월로 지낸다. 그런 의미에서 이 시기를 거룩하게 보낼 수 있는 방법은 성지 순례일 것이다. 성지를 방문하는 것은 믿음을 지키기 위해 목숨을 바쳤던 순교자들의 영혼을 만나고, 또 그들의 죽음이 던지는 의미도 되새길 수 있는 시간이기 때문이다.마침 운 좋게도 지난 8일에 본당 신자분들과 함께 익산 나바위성지성당과 전주 전동성당을 방문할 수 있는 기회가 생겼다. 오전 8시에 창원서 출발해 나바위성지성당(전북특별자치도 익산시 망성면) 주차장에 도착한 시간은 11시께. 얼마 걷지 않아 이내 은행잎들이 노랗게 물든 성지의 화려한 가을 풍경 속으로 빠져들었다. 어느새 내 마음에도 가을빛이 눈부시게 내려앉았다.나바위 성지는 우리나라 최초의 사제인 김대건 안드레아 신부가 첫 발을 내디딘 축복의 땅이다. 1845년 8월 17일 상하이 김가항성당서 사제 서품을 받은 그는 제3대 조선대목구장 페레올 주교, 다블뤼 신부, 그리고 11명의 교우들과 함께 라파엘호라고 이름 붙인 작은 어선을 타고 조선을 향했다.거센 풍랑을 만나기도 했던 고된 항해 끝에 그해 10월 12일 이곳에 닿았으니 바닷길로 상하이를 떠난 지 42일 만이었다. 벅차오르는 감격을 가눌 수 없던 그들이 가장 먼저 한 일은 과연 무엇이었을까? 이 땅으로 불러 주신 하느님께 모두 감사 기도를 바쳤다고 한다.우리 일행은 미사에 참석하기 위해 성당 안으로 들어갔다. 성당 내부에는 남녀 자리를 구분하기 위해 가림막을 쳤던 칸막이 기둥들이 그대로 남아 있어 전통 관습에 따른 예전의 생활상을 엿볼 수 있었다. 나바위성당 강승훈 사도요한 신부님과 마산교구 상남동성당 이현우 요한 신부님이 집전하는 미사가 시작되었는데, 제대가 참으로 아름다웠다.더군다나 말로만 듣던 '벽을 향해 있는 제대'도 볼 수 있어 미사 내내 감동이 일었다. 오래전에는 등뒤에 신자들을 두고 사제는 제대가 있는 벽을 향해 서서 미사를 봉헌했다고 전해진다. 여기 나바위성당에는 성인, 성녀나 순교자의 유해를 모신 돌판인 성석을 포함해 제대가 무려 여섯 개나 있다 해서 신기하기만 했다.그러고 보니 성전에서 눈에 띄는 제대만 해도 네 개였다. 옛 사제들은 이동식 제대라 할 수 있는 성석을 가지고 다니면서 그 위에 성반과 성작을 놓고 미사를 드리기도 했다 한다. 미사 후에 성석 앞에서 잠시나마 기도하는 시간도 가질 수 있었다.'첫 마음의 성지'인 나바위 성지에서 우리나라 천주교 역사의 흔적들을 마주할 수 있어 감사함이 컸다. 맛있는 점심을 먹고 치유의 경당에서 평화로운 시간을 가지기도 했다.치유의 경당은 1956년에 건축된 건물로 그 당시에는 성 바오로회 수녀들이 운영하는 진료소와 성당의 강당으로 사용되었다. 가난한 지역 주민들에게 의료 혜택을 주고, 복음을 전하면서 마음의 치유 또한 도왔던 곳이었다.오후 2시 10분께 아름다운 나바위 성지의 가을을 뒤로하고 전동성당(전북특별자치도 전주시 완산구)을 향해 출발했다.오후 3시 남짓 되어 한국 천주교 첫 순교터에 자리잡은 전동성당에 이르렀다. 전주한옥마을에 위치해 있어 많은 사람들로 북적댔다. 전동성당의 터는 우리나라 최초의 순교자인 윤지충 바오로와 권상연 야고보가 처형된 곳이다.두 분은 정조 15년(1791)에 조상의 제사 문제로 발생한 신해박해 때 믿음을 증거하며 순교하였다. 그리고 순조 1년(1801)에는 대규모로 천주교를 탄압했던 신유박해로 인해 유항검 아우구스티노와 윤지충의 동생인 윤지헌 프란치스코 등이 이곳에서 순교하였다.파리외방전교회 소속으로 초대 주임신부였던 보두네 신부가 이들의 순교 정신을 기리어 여기에 성당터를 마련해서 1908년에 성당을 짓기 시작했다. 순교자들이 처형되었던 풍남문 성벽의 돌을 성당의 주춧돌로 삼았다. 1914년에 성당을 완공하고서 그 이듬해에 선종하였다.전동성당 제대 또한 너무도 아름다웠는데, 사진 촬영이 금지되어 있어 못내 아쉬웠다. 두 차례의 순교를 지켜보았을 은행나무 아래에는 보두네 신부상이 있다. 자신이 지은 성당을 바라보며 묵주기도를 바치고 있는 모습이다. 노란 은행잎들이 주는 낭만에 가을이 무르익어 가고, 친근한 보두네 신부상 옆에 앉아 사진을 찍는 사람들의 얼굴도 마냥 행복하게 보였다.축복처럼 받은 선물인 하루를 '첫 마음의 성지'인 나바위 성지, 그리고 '이 땅의 첫 순교터'인 전동성당에서 보낸 셈이다. 내 삶의 자리로 돌아와서도 순교자들의 굳건한 믿음을 잊지 말자고 다짐해 보았다.