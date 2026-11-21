큰사진보기 ▲미국 백악관 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국 백악관이 최근 잇따른 IT 서비스 장애로 불안이 커지는 가운데 숀 케언크로스 국가사이버국장을 교체했다. 후임에는 커스틴 데이비스 국방부 최고정보책임자(CIO)가 직무대행으로 임명됐다고 <로이터통신>, <워싱턴포스트> 등이 보도했다.국가사이버국장은 상원 인준이 필요한 직책으로, 대통령에게 사이버보안을 자문하고 연방정부 전반의 사이버 전략을 조율한다. 상원 인준이 필요해 데이비스 CIO는 일단 직무대행으로 업무를 맡는다.케언크로스 국장의 퇴진은 19일(현지시간) <악시오스>가 가장 먼저 보도했고, 이후 백악관 관계자가 이를 확인했다.교체 배경을 두고는 설명이 엇갈린다. <악시오스>는 백악관 관계자 2명을 인용해 스티븐 밀러 백악관 비서실장이 교체를 추진했고, 이들 중 한 명은 케언크로스 국장의 사이버 분야 경력이 부족했다고 말했다고 전했다. <폭스뉴스>도 도널드 트럼프 대통령이 같은 이유로 교체를 지지했다고 보도했다.반면 <악시오스>는 퇴진이 원만하게 이뤄졌다는 설명도 함께 전했다. 케언크로스 국장이 2년 더 일할 생각이 없었고, 내년 1월 민주당이 의회 다수당이 되기 전에 후임 인준 시간을 벌려고 지금 물러난다는 것이다. <폭스뉴스>는 행정부 관계자를 인용해 케언크로스 국장이 재임을 더 이어갈 뜻이 없었다고 전했다.<워싱턴포스트>는 이번 교체가 지난 5일 사임한 수전 와일스 전 비서실장과 가까운 인사들이 잇따라 물러나는 흐름의 연장선이라고 짚었다. 밀러 비서실장은 와일스 전 실장의 후임이다.데이비스 CIO는 유니레버, 에스티로더, 바클레이스 아프리카그룹, HPE, 지멘스 등 대기업에서 사이버보안 책임자를 지냈다. <폭스뉴스>에 따르면 그는 상원 인준을 거친 인사로, 제이 클레이턴 국가정보국(DNI) 국장, 마코 루비오 국무장관 등과 함께 행정부 안보·사이버 지도부에 합류한다.루비오 장관과 클레이턴 국장은 엑스(X)에 환영 글을 올렸다. 피트 헤그세스 국방장관도 공식 계정에 글을 올려 데이비스 CIO가 "애국자이자 전문가임을 입증해 왔다"며 트럼프 대통령의 '미국 우선주의' 의제를 사이버 분야에서 진전시킬 것으로 기대했다. 다만 케언크로스 국장은 언급하지 않았다. 헤그세스 장관은 국방부를 현 행정부가 선호하는 명칭인 '전쟁부'로 표기했다.데이비스 CIO는 엑스에서 트럼프 대통령과 밀러 비서실장에게 감사를 전하며, 핵심 인프라 현대화와 회복탄력성 강화, 사이버 인재 육성에 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.이번 인사는 최근 미국에서 항공과 은행, 마이크로소프트 서비스 등이 잇따라 마비된 직후 나왔다. 지난 13일에는 연방항공청(FAA) 시스템 장애로 약 5시간 동안 전국 항공편 운항이 중단되고 수천 편이 결항했다. 불안을 느낀 일부 시민이 코스트코 등에서 생수를 사재기하는 모습도 보였다.행정부는 해킹이나 외국 세력 개입설을 부인하고 있다. <폭스뉴스>는 루비오 장관이 장애들 사이의 연관성이나 악의적 행위자의 개입을 뒷받침할 증거가 "전혀 없다"고 말했고, 클레이턴 국장은 소프트웨어 패치와 시스템 업그레이드가 원인으로 보인다고 밝혔다고 전했다. 트럼프 대통령은 이번 주 아시아 순방 중 "그런 일은 일어나기 마련"이라며 대수롭지 않다는 반응을 보였다.케언크로스 국장은 공화당 전국위원회(RNC) 최고운영책임자(COO)를 지낸 변호사 출신이다.2024년 대선에서 트럼프 캠프와 긴밀히 협력했고 2025년 8월 상원에서 59대 35로 인준됐다. <워싱턴포스트>는 그가 정부에 들어오기 전까지 사이버보안 분야 경력이 없었다고 전했다.