가습기살균제참사 간질성폐질환 피해 유족과 피해자 단체(대표 김미란, 아래 단체)는 21일 성명을 내고, 20일 <오마이뉴스>에 실린 류이 다큐멘터리 감독의 기사 <소신공양, 제 안의 불로 제 폐를 태운 사람
>(https://omn.kr/2jvd4)을 정면으로 반박했다. 이 기사는 고 서영철 가습기살균제 대참사 피해자연대 회장의 100일 탈상을 맞아 쓴 추도사다.
기사는 "피해자 운동의 가장 큰 적은 밖이 아니라 안에 있었습니다", "이 분열이야말로 참사 해결을 14년이나 지연시킨 원인"이라고 썼고, "고인의 죽음 앞에서 피해자 운동이 다시 분열한다면, 그것이야말로 고인을 두 번 죽이는 일입니다"라며 "분파를 만들지 않을 것"을 맹세하자고 했다.
단체는 성명에서 "본 단체는 고인을 추모하는 마음을 존중한다. 그러나 고인을 추모한다는 이 글은 다른 희생자 유가족들과 피해자들을 '안에 있는 적'으로, '분파'로 몰았다"고 밝혔다.
"흩어져서가 아니다, 국회와 정부가 듣고도 이행하지 않았다"
단체는 참사 해결이 늦어진 원인을 피해자 단체의 분열로 돌린 데 대해 "정부와 국회의 책임을 피해자들에게 떠넘기고, 책임져야 할 자와 피해자를 뒤바꾼 것"이라고 비판했다. 기사 스스로 "정부가 세운 제도의 문턱이 피해자들을 갈라놓았고"라고 썼고, 정부가 "독가스를 확인하고도 그것을 숨겨" 피해를 키웠다고도 썼다.
단체는 "원인은 정부와 가해 대기업들이라고 스스로 밝혀 놓고, 적은 피해자 안에 있다고 한 것"이라며 "정부와 가해 대기업들이라는 두 가해자를 놔두고 피해자 안에서 적을 찾는 것, 그것이야말로 분열을 자초하는 것"이라고 지적했다. 단체는 "희생자 유가족들과 피해자들의 목소리가 닿지 않은 것은 흩어져서가 아니다. 국회와 정부가 듣고도 이행을 하지 않았기 때문이다"라고 밝혔다.
이어 "단체마다 의견과 요구가 다르다면, 정부와 국회가 할 일은 희생자 유가족들과 피해자들 전체에게 의견을 묻고, 그 가운데 전체에 이롭고 가장 정의로운 요구를 제대로 실행하는 것이었다. 그것을 하지 않은 것은 국가 정부와 국회다"라고 했다.
단체는 "사참위 권고는 법에 따라 '특별한 사유가 없으면' 이행해야 하는 국가의 의무다. 희생자 유가족들과 피해자들이 하나로 뭉쳐야 이행한다는 조건은 어디에도 없다"며 "국가 정부가 만들어 놓은 가해자들 중심의 잘못된 판정 등급, 구제 급여와 구제 계정의 구분, 폐 이식을 받으면 등급을 낮추는 기준이 피해자들의 처지를 갈라놓았다. 분열이 있었다 해도 그것은 원인이 아니라 가해자들에게 이득이 되는 국가 정부의 제도가 만든 결과"라고 했다.
단체는 2025년 4월부터 <오마이뉴스>에 <가습기살균제 참사 14년, 여전히 묻힌 진실과 책임 회피>(2025. 4. 10.), <사회적 참사 특조위 권고 불이행 논란, 법적 조치로 해결해야>(2025. 4. 11.) 등 기사 10건을 내며 국가 정부와 국회의 책임을 물어 왔다.
단체는 국민신문고에도 수백 건의 민원을 넣었지만 국가 정부는 반복 민원이라며 종결하거나 다른 기관으로 넘기거나 답을 피했다고 했다. 단체는 "목소리가 없었던 것이 아니다. 듣고도 이행하지 않은 것이다"라고 했다.
"고인의 죽음은 '소신공양'이 아니다"
기사는 고인이 "격정적인 연설로 폐를 태워 소신공양을 한 것"이라고, "15년 동안 그 안에서 불을 지피던 억울함이 마침내 그의 폐를 다 태웠"다고 썼다. 단체는 "고인의 폐를 19퍼센트만 남게 만든 것은 억울함도, 연설도 아니다. 가해 대기업들이 만들어 판 가습기살균제이고, 그것을 막지 않은 국가 정부다"라고 반박했다.
이어 "고인의 죽음을 스스로 바친 희생으로 그려 의인으로 만들면, 고인을 그렇게 만든 가해의 책임은 지워진다"고 했다. 단체는 기사가 고인이 폐이식을 포기한 이유로 '환경부가 폐이식을 받은 피해자의 초고도 등급을 고도 등급으로 낮추기 때문'이라고 직접 쓴 점도 짚었다. 단체는 "고인을 죽음으로 몬 것은 피해자들 사이의 갈등이 아니라 국가 정부의 악행이 만든 이런 제도다. 고인은 의인이 되려고 스스로를 태운 것이 아니다. 가습기살균제 참사의 희생자다"라고 했다.
기사에 따르면 고인은 19퍼센트만 남은 폐에 생긴 세 번째 기흉으로 지난 8월 11일 세상을 떠났다.
"추모하는 글이 피해자들의 입을 막는 압박으로 쓰였다"
기사는 "피해자들 사이에서 갈등이 극도로 커지자, 그는 19층 창문 밖으로 뛰어내리려고 했답니다"라고 썼다. 단체는 "전해 들은 말 하나로 고인을 극단의 고통으로 몬 원인을 다른 피해자들에게 돌렸다"며 "고인을 추모하는 글이 다른 희생자 유가족들과 피해자들의 입을 막는 압박으로 쓰였다. 이것은 명백한 2차 가해다"라고 했다.
단체는 또 기사가 다른 피해자 단체들을 "갈등과 은원(恩怨)으로 얼룩진 단체들"이라고 하면서도 그 단체들의 입장은 한 줄도 싣지 않았고, 기사 끝에 필자가 제작하는 다큐 <조사관>의 텀블벅 후원 링크와 책 판매 안내를 붙였다고 지적했다. 기사의 '덧붙이는 글' 제목은 "고 서영철 추모 다큐 <조사관>을 제작하기 위해서"다. 필자는 기사에서 자신을 "가습기살균제 대참사 피해자연대 상임고문"이라고 밝혔다.
"재단은 감추고 '8천여 피해자의 요구'로 포장"
기사는 고인이 "8천여 피해자의 요구를 대통령에게 전해 달라고 호소했고"라고 썼다. 단체는 2026년 8월 31일 기후에너지환경부 장관이 받아 간 '피해자연대 요구문'에 재단 설치가 들어 있었지만, 피해 신청자 8,106명(가습기살균제 피해지원 종합포털, 11월 21일 기준)에게 이를 알리거나 찬반 의견을 모은 절차는 없었다고 밝혔다.
기후에너지환경부는 9월 10일 "<가습기살균제피해구제법>에 피해자지원재단 설립·운영·지원 근거는 없으며"라고 답했다. 단체는 "재단은 전체 희생자 유가족들과 피해자들의 의사를 한 번도 묻지 않은 채, 대표와 공동대표의 동의조차 검증되지 않은 '피해자연대' 명의의 요구문 하나로 추진되었다"며 "재단에 들어갈 재원은 희생자들과 피해자들, 그 가족들의 목숨값이자 피눈물이다. 그 재원이 전체 당사자의 뜻을 확인하지 않은 채 특정 단체의 문서 하나로 좌우되어서는 결코 안 된다"고 했다.
단체는 정부가 이미 2022년 민간 사적조정 금액의 30%를 의견 수렴 없이 정부 예산에 편입한 전례가 있다며 재단에 반대해 왔다. 단체는 "분열이 '참사 해결을 14년이나 지연시킨 원인'이라고 해 놓고, 정작 자신들은 전체 희생자 유가족들과 피해자들의 의견을 묻지도 않은 채 '우리의 목표'를 정하고, 따로 목소리를 내는 사람들은 '분파'로 몰았다. 분열을 탓하는 그 글이 분열을 만들고 있다"고 했다.
류이 감독 기사는 끝에서 "우리의 목표는 하나입니다"라며 대통령 조문과 사과, 2기 특조위 설치, 특별법 재개정을 목표로 내세웠다. 단체는 "대통령의 사과와 특별법 재개정은 피해자연대가 처음 꺼낸 요구가 아니다. 본 단체를 비롯한 희생자 유가족들과 피해자들이 오래전부터 요구해 온 것"이라며 "희생자 유가족들과 피해자들이 오래전부터 함께 외쳐 온 요구를 피해자연대만의 '우리의 목표'인 것처럼 내세우면서, 정작 그 요구를 먼저 해 온 본 단체를 비롯한 희생자 유가족들과 피해자들을 '분파'로 모는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"고 했다.
단체는 2025년 4월 기사에 실린 손팻말로 "유명무실 특별법 전면 재개정", "사참위 권고 즉각 이행"을 요구했고, 2026년 8월 31일 간담회에서 장관에게 직접 전달한 질의·요구서에서도 국가 책임 인정과 대통령의 공식 사과, 공소시효 폐지 또는 연장, 가해자 중심 특별법의 전면 재설계를 요구했다.
단체는 또 기사가 "피해자연대 20개 단체"와 "20여 개 피해자단체"를 섞어 썼지만, 그 명단은 지금까지 공개되지 않았다고 했다. 단체는 9월 1일 기후에너지환경부에 30개 단체 하나하나에 대해 피해자연대 포함 여부, 대표와 공동대표 모두의 동의 여부, 대표·공동대표 가운데 사망자가 있는지를 확인해 달라고 요청했다. 대표 한 사람만 동의하고 공동대표는 동의하지 않았거나 확인되지 않은 경우도 구분해 달라고 했지만, 정부는 그 핵심에 답하지 않았다.
단체는 "그 연대에 어느 단체가 들어 있는지, 단체마다 대표와 공동대표 모두가 연대 가입과 재단 설치 요구에 동의했는지, 대표·공동대표 가운데 이미 세상을 떠난 사람의 이름이 그대로 동의 없이 올라 있지는 않은지 밝히지 못하는 연대가 '8천여 피해자'를 대신해 말할 수는 없다"고 했다.
"대통령은 다른 참사 유가족만 불러 사죄"
단체는 기사가 "2기 특조위 설치"를 내세우면서도, 이미 나온 사참위 권고가 제대로 이행되지 않은 문제는 다루지 않았다고 비판했다. 사회적참사특별조사위원회는 2022년 9월 가습기살균제참사 분야에 권고 26건을 남겼다. 권고 1은 대통령에게 국가 책임을 인정하고 공식 사과할 것을 권고했다. 단체는 2025년 7월 3일 대통령실에 공문을 보내 7월 16일 참사 유가족 면담에 가습기살균제참사 피해자들을 포함해 달라고 공식 요청했다. 그러나 대통령은 7월 16일 세월호참사, 이태원참사, 제주항공 여객기참사, 오송 지하차도참사 유가족들만 청와대 영빈관에 불러 "공식적으로 정부를 대표해 사죄의 말씀을 드린다"고 했다. 가습기살균제참사에 대해서는 2025년 12월 24일 페이스북 글로 애도와 위로를 전했을 뿐, 희생자 유가족들과 피해자들 앞에서 공식 사과는 하지 않았다고 단체는 지적했다.
"2기 특조위보다 먼저, 지금 당장의 온전한 배상"
단체는 "1기 사참위가 남긴 권고조차 이행하지 않는 국가 정부와 국회가, 2기 특조위를 만든다고 달라지겠는가"라며 "2기 특조위를 '하나의 목표'로 내세우기 전에, 이미 나온 권고의 이행과 공소시효 폐지 또는 연장 그리고 지금 당장의 온전한 배상부터 이루어져야 한다"고 했다.
단체는 "사죄도 하지 않고, 그 위에 희생자들의 목숨과 피해자들의 고통을 싼값으로 처리하려는 것은 또 다른 모욕이자 국가폭력"이라며, 대통령이 2016년 성남시장 시절 "악의적 기업행위로 인해 피해를 입히면 실손해를 넘어서 '징벌적 배상'까지 시켜야합니다"라고 한 말대로 하라고 했다.
단체는 위자료는 2016년 옥시 배상안의 성인 3억 5천만 원·영유아 10억 원에 물가상승률, 연령별 상향, 새로운 영리적 불법행위 위자료 기준, 가중 위자료를 모두 더한 금액이 출발점이며, 이를 최저선으로 세부 배상기준에 못 박아야 한다고 밝혔다.
단체는 "같은 참사의 배상 선례가 있는데 다른 사회적 참사나 석면 피해의 배상으로 기준을 낮추는 것은 말이 되지 않는다. 10년 전 1억 원과 2026년 1억 원은 가치가 다르다"며 "국가 정부와 가해대기업들이 공동정범인 이 참사에는 사실상 징벌적 손해배상이 적용되어야 한다"고 했다.
초기 미성년기에 노출된 피해자들에게는 성장기 전체를 빼앗긴 손해에 대한 가중 위자료를 따로 인정하라고 했다. 또 구제 급여와 특별 유족 조위금을 배상금 어느 항목에서도 공제하지 말고, 특별법 이전 희생자가 받지 못한 생전 치료비와 요양생활수당, 간병비, 가족간병비를 따로 산정하라고 요구했다.
단체는 "이름만 배상으로 바꾸고 신청 기한과 기존 급여 공제로 권리를 잘라내는 것은 배상이 아니라 종결 절차"라고 했다. 단체는 정부출연금에 대해서도, 정부가 2026년 8월 31일 간담회에서 "정부 출연금을 과거에 22년도 사적 조정 때 기준 금액을 가지고 30% 편성을 했고요", "배상 총액을 아직까지 추계를 못하고 있기 때문에" 기존 자료로 2447억 원을 편성했다고 밝힌 점을 들어 "국가배상책임과 무관한 민간 사적조정 금액을 국가 배상 예산의 근거로 끌어다 썼다"고 비판했다.
단체는 2019년 사참위 실태 조사가 이미 1조 8,821억 원의 배상이 필요하다고 밝혔다며 배상 총액부터 산정해 공개하라고 요구했다.