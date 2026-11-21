가습기살균제 참사는 국가와 대기업의 명백한 책임입니다. 본질을 외면 하지 마십시오!‘사회적 합의’ '협상'으로 눈가림 하려는 시도는 본질을 외면하는 비상식적 행태입니다. 국가와 국회는 공식 사과, 정부 책임 인정, 모든 중대 사안을 무조건 수용하여 배보상지원법 전면 재개정으로 해결