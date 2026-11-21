큰사진보기 ▲김지련 작가2026인천아트쇼 퍼포먼스 부스에서 김지련 작가에게 한 관람객이 물감을 뿌리며 작품 활동에 참여하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026인천아트쇼 퍼포먼스 참여 관람객2026인천아트쇼 퍼포먼스 부스에서 관람객들이 붓으로 그림을 그리며 김지련 작가의 작품 활동에 참여하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

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큰사진보기 ▲퍼포먼스에 참여한 고교 1학년 여학생 2명의 손2026인천아트쇼 퍼포먼스 부스에 참가한 고교 1학년 여학생 2명이 손을 이용한 작품 체험 활동 후 손을 보여주고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린정책뉴스 외교문화뉴스 워크인투코리아 쓰담미디어에도 실립니다.

인천의 대표적인 아트페어인 2026인천아트쇼에서 김지련 작가의 퍼포먼스 전시 부스가 북새통을 이루었다. 이번 페어에서 유일하게 마련된 퍼포먼스 부스에서는 붓 대신 작가의 생머리카락으로 그림을 그리는 모련화(毛連畵)로 유명한 김지련 작가가 참여했다.김지련 작가는 하얀 방수포로 감싼 전시 부스에서 관람객과 함께 작품을 만들어가는 과정을 선보였다. 첫날에는 관람객들이 투명 플라스틱 컵에 준비된 물감을 선택해 김 작가의 몸에 뿌리면, 김 작가는 그것을 재료 삼아 행위 예술을 펼쳤다.처음에 물감을 투척하는 행위에 머뭇거리던 관람객들도 김 작가의 작품 활동이 무르익을수록 더 적극적으로 참여하게 되었다.둘째날에는 관람객이 선택한 물감을 직접 붓에 묻혀서 자유 형식의 그림을 방수포에 그리는 행사를 진행했다. 관람객들은 종이나 캔버스에 그리던 형식에서 벗어나 대형 방수천에 그리는 김 작가의 작업에 동참한다는 생각에 들뜬 마음으로 참여하게 되었다.특히, 인천 송도 인근에 사는 고교 1학년 여학생 2명의 참여는 이색적이었다. 붓 대신 직접 손에 물감을 묻히고 퍼포먼스에 참여하여 행위 예술을 몸으로 체험했다.그들은 "직접 작가님의 작업에 동참하여 작품을 완성하는 데 참여했다는 점이 기쁘다"라면서 "관람객이 작가와 소통하며 작품을 만드는 과정 자체가 예술의 일부분인 것 같다"라고 말했다.파키스탄 출신으로 송도 내 국가연구소에 근무하는 A씨는 딸과 아내와 함께 전시 부스를 방문하여 유쾌한 체험의 시간을 가졌다. 그는 "딸이 종이에만 그림을 그리다 직접 큰 캔버스에 그림을 그리니 신이 난 것 같다. 지금 집에 가기 싫어한다"면서 "작가님의 퍼포먼스는 그 자체가 예술이다. 정적인 아트페어에 활기를 불어 넣는 것 같다"고 전했다.김지련 작가는 "작가와 관람객이 소통하며 일체가 되는 행위 예술은 포스트모더니즘의 한 부류이다. 과정 자체가 예술이며, 참여가 예술인 퍼포먼스는 작가가 관람객과 만나는 창구인 동시에, 관람객이 작가의 세계를 이해하는 도구인 것 같다"라고 강조했다.한편, 2026인천아트쇼는 오는 22일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린다.