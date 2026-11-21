러시아가 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 폴란드 영토에 미사일을 떨어뜨리고 일본 영공까지 침범하는 등 미국 동맹국을 겨냥한 군사적 도발을 이어가자, 미 의회에서 도널드 트럼프 대통령의 유화적인 대러 태도를 비판하는 목소리가 커지고 있다.
20일(현지시간) 미 정치전문매체 <더힐>에 따르면 상원 외교위원회 민주당 간사인 진 섀힌(뉴햄프셔) 의원과 크리스 쿤스(델라웨어) 의원은 이날 공동 성명을 내고 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나토 회원국 등 우리 파트너국을 상대로 벌이는 위험한 하이브리드 공격은 우리의 결의를 시험하고 우크라이나 지원을 분열시키려는 시도"라며 미국의 즉각적인 대응을 촉구했다.
두 의원은 "트럼프 대통령이 푸틴에게 따뜻한 포옹을 건네는 동안에도 러시아는 용납할 수 없는 방식으로 미국 동맹국의 영공을 계속 침범하고 있다"고 꼬집었다.
이는 트럼프 대통령이 최근 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 대통령과 3자 회동을 하면서 푸틴 대통령을 "친구"라고 부르는 등 우호적인 태도를 보인 것을 겨냥한 비판이다.
섀힌 의원은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "대통령은 우크라이나 전쟁으로 수천 명의 우크라이나인과 자국민을 숨지게 한 전쟁범죄자 푸틴을 흠모하고 있다"며 "미국 국가안보를 위한 최선은 푸틴이 우크라이나에서 패배하도록 하는 것"이라고 강조했다.
쿤스 의원 역시 "트럼프 대통령이 푸틴에게 나토의 집단안보 한계를 시험해도 괜찮다는 신호를 준 데 따른 예견되고 위험한 결과"라고 직격했다.
미 의회의 반발은 러시아의 동맹국 영공 침범이 잇따르는 가운데 나왔다.
<AP통신>과 <CBS뉴스> 등에 따르면 이날 새벽 폴란드 동부 우크라이나 국경 인근 영토에 러시아제 순항미사일 2발과 제트추진 드론으로 추정되는 비행체 1대가 떨어졌다.
폴란드 당국에 따르면 국경에서 약 48~96㎞(30~60마일) 떨어진 노비 리포비에츠 마을 인근 농지에 순항미사일(Kh-101) 1발이 추락해 폭발했고, 루드니크 나드 사넴과 모워디치 등 다른 2곳에서도 미사일과 드론 잔해가 발견됐다. <뉴욕타임스>(NYT)에 따르면 이 매체가 검증한 보안 카메라 영상에도 노비 리포비에츠 인근에 발사체가 떨어져 섬광과 함께 폭발이 일어나는 장면이 담겼다. 영공 침범이 탐지되자 폴란드군 F-16 전투기와 스웨덴의 그리펜(JAS 39) 전투기, 네덜란드 공중급유기(A330 MRTT) 등 나토 동맹국 항공기가 긴급 발진했으며 남동부 지역의 패트리엇 방공미사일 포대도 가동됐다. 인명이나 주요 기반시설 피해는 보고되지 않았으나, 사건 직후 인근 도시 루블린에 공습경보 사이렌이 울리고 주변 학교에 휴교령이 내려졌다.
도날트 투스크 폴란드 총리는 기자회견에서 "폴란드 영토에 떨어진 물체는 러시아에서 날아온 것이며 이는 나토 파트너국들의 공통된 평가"라면서 "우연으로 보이지 않으며 명백하고 의도적인 도발"이라고 규탄했다. 브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 부총리 겸 국방장관 역시 미사일 낙하 지점에서 약 75㎞ 떨어진 남동부 노바 뎅바 훈련장에서 우크라이나 지원국 모임인 '의지의 연합' 소속 유럽 11개국 병력 수천 명이 참가한 전후 안정화 대비 연합훈련('코알리치아 26.2')이 진행 중인 점을 거론하며 "영공 침범의 시기와 장소가 연합훈련과 겹친 것을 우연으로 보기 어렵다"고 지적했다.
마르크 뤼터 나토 사무총장은 이번 사건을 폴란드 영공에 대한 "중대한 침범"으로 규정하고 주말 중 폴란드를 방문해 대응책을 논의하기로 했다. 알렉서스 그린케위치 나토 유럽연합군 최고사령관(미 공군 대장)도 폴란드 국방부·합참 수뇌부와 긴밀히 접촉하며 조사를 지원하고 있다고 <CBS뉴스>는 전했다.
이번 폴란드 영공 침범은 우크라이나가 러시아 본토와 크림반도를 잇는 핵심 보급로인 케르치 대교를 타격하자 푸틴 대통령이 보복을 공언한 지 몇 시간 만에 단행된 대규모 우크라이나 본토 공습 과정에서 발생했다. 푸틴 대통령은 미·중·러 3자 회동 직후 "우크라이나가 다리에 한 짓보다 훨씬 더 고통스러운 보복을 가할 것"이라며 직접 대화를 거부했다.
밤사이 러시아가 발사한 집속탄두 탑재 탄도미사일 27발을 포함한 미사일 110여 발과 드론 400여 대에 우크라이나 민간인 최소 8명이 숨지고 20여 명이 다쳤으며 원자력발전소 3곳의 발전량이 감축되는 등 피해가 속출했다. 특히 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "화재 진압과 잔해 수습, 복구 작업을 방해하기 위해 20~30분 간격을 두고 여러 차례 파상 공습을 가하는 비열한 전술을 썼다"며 "미사일 110발 중 79발을 요격했으나 요격미사일 부족으로 탄도미사일 27발은 단 한 발도 막지 못했다"고 미 국방부(펜타곤)의 조속한 방공무기 지원을 호소했다.
이 과정에서 러시아 미사일이 우크라이나 수도 키이우 주재 오스트리아 대사관을 타격하고 네덜란드 대사관 인근에도 떨어지자, 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 "러시아는 이에 대한 책임을 져야 한다"며 유엔 안전보장이사회(안보리) 긴급회의 소집을 요구했다.
동아시아에서도 러시아의 도발이 이어졌다. 일본 정부는 푸틴 대통령의 중국 도착 직전인 지난 17일 러시아 군용기 2대가 후쿠오카현 오키노시마 인근 자국 영공을 침범했다며 강하게 항의했고, 대만 국방부 역시 같은 날 러시아 군용기 2대가 동부 방공식별구역(ADIZ)에 진입했다고 <로이터통신> 등이 전했다.
여야를 막론하고 트럼프 대통령의 대러 유화책에 대한 회의론이 확산하는 모양새다. 여당인 공화당의 톰 틸리스(노스캐롤라이나) 상원의원조차 전날 "그의 친구(푸틴)는 주권국가를 침공해 수십만 명을 숨지게 한 장본인으로 내가 가까이할 상대가 아니다"라고 선을 그었다.
하지만 트럼프 대통령은 기자회견에서 "가장 강력한 나라들의 정상들과 좋은 관계를 맺고 있는 사람이 있다는 것은 미국에 매우 다행한 일"이라며 자신의 외교 노선을 거듭 옹호했다. 앞서 그는 전날 <폭스뉴스> 전화 인터뷰에서도 과거 러시아의 폴란드 영공 침범 사례들을 언급하며 푸틴 대통령이 "실수로 드론과 작은 미사일 몇 발을 떨어뜨린 것"이라고 말해 러시아를 두둔한다는 비판을 받았다.
섀힌 의원과 쿤스 의원은 성명에서 "푸틴은 미·중·러 3자 회동 이후 평화에 나서기는커녕 오히려 자신감을 얻은 것이 분명하다"며 "의회는 동맹국을 굳건히 지지하고 러시아의 침략에 맞서는 우크라이나를 계속 지원할 것"이라고 밝혔다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 knewstv.kr에도 실립니다.