큰사진보기 ▲폴란드 군인들이 폴란드 노바데바의 노바데바 훈련장에서 열린 의지 연합군 군사 훈련 '코알리차 26.2' 중 모래주머니 요새 뒤에서 경계를 서고 있다. 2026.11. 20 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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