▲친환경 쌀이 등급외 판정을 받아 "내 손으로 쌀을 태워버리겠다며 돌려달라고 했더니 그 자리에서 2등으로 뛰었다"며 파주농협통합법인의 이해할 수 없는 가격결정에 분노하는 농민 ⓒ 노현기 관련사진보기