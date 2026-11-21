경기도 파주시청 앞 길거리에 농민들이 40㎏짜리 쌀 300포대를 쌓았다. 수능일인 19일 오후 파주 농민 80여 명이 트럭에 쌀 포대를 싣고 모였다.
지난 10월 23일 '파주쌀 농민생존권사수비상대책위원회'를 구성하고 기자회견을 열어 '조곡(도정 전 벼) 1등급 기준 40㎏ 8만 5천 원을 보장하고 쌀값 결정에 농민단체 대표의 참여를 보장하라'고 요구했다.(관련 기사 : "파주쌀 품질은 전국 최고인데 가격은 전국 꼴찌"
https://omn.kr/2k8xg)
하지만 파주시쌀조합공동사업법인(파주통합RPC)은 이를 무시하고 수매가를 7만 5천 원에 확정 통보했다. 이날 집회에서 있었던 김상기 파주농민회 사무국장의 경과보고에 따르면, 파주시가 나서서 농민단체 의견을 반영해 가격을 결정하자고 중재했지만 파주통합RPC는 농민 대표들과 대화를 하는 것도, 쌀값을 올리는 것도 거부한다고 최종 통보했다.
생산자인 농민대표는 한 명도 참여하지 못한 파주통합RPC 이사회는 이제까지 전국 꼴등 쌀값을 매기기 일쑤였지만 농민단체들은 변변한 항의도 못 했다. 참아왔던 농민들의 분노가 모여 파주에서는 처음으로 비상대책위원회를 구성하고 쌀 포대를 거리에 쌓아놓고 농성을 시작했다.
"우리는 오늘 벼 가마 몇 개를 쌓기 위해 이 자리에 선 것이 아니다. 오늘 우리가 야적한 벼 가마 하나하나에는 농민들의 피땀과 분노, 그리고 더 이상 물러설 수 없는 생존의 절박함이 담겨 있다."
비대위는 야적 농성을 시작하며 김용덕 파주시후계농업경영인연합회 회장이 낭독한 기자회견문을 통해 ▲ 2026년산 참드림 조곡 40㎏ 8만 5천 원 보장 ▲ 농민과 협의 없는 일방적인 수매가격 결정 철회와 재협상 ▲ 수매가격 결정 근거와 수매, 도정, 가공, 유통비용 공개 ▲ 참드림벼 수율(도정한 쌀의 양) 검증을 위해 농민 참여하는 공동도정 실시 ▲ 농민과 농민단체가 참여하는 수매가격 협의기구 구성 ▲ 파주통합RPC 이사회와 대의원에 농민참여보장을 요구했다.
"우리가 요구하는 것은 단순히 쌀값 몇천 원, 몇만 원 더 올려달라는 것이 아니다. 농민이 자신들이 생산한 농산물 가격 결정에 당당하게 참여할 수 있는 농민 중심의 파주농업을 만들어 달라는 것이다."
농민은 알지 못한 채 통보만 받아
이날 기자회견 전에 쌀 포대를 쌓는 동안, 이해할 수 없는 파주통합RPC의 쌀 등급 결정을 파주농민회 김순옥 농민이 적나라하게 드러냈다.
"열받아서 한마디하려고 합니다. 나는 친환경과 관행 농사를 같이 하는데 친환경이 등급외 판정을 받았어요. 그러니까 관행하고 쌀값 차이가 나질 않았어요. 너무 화가 나서 농협에다 내가 납품한 친환경 쌀 몽땅 돌려달라. 내가 불태워 버리겠다 그랬더니 2등급으로 올려준다는 거예요. 등급외였다가 보지도 않고 2등급으로 뛴답니까?"
도정한 뒤 쌀의 양이 얼마나 되는지 납품한 쌀이 왜 등급외인지 농민은 알지 못한 채 통보만 받고 있었다. 김상기 파주농민회 사무국장은 친환경은 모두 특등급 혹은 1등급을 줬는데 등급을 파주통합RPC가 맘대로 정한다고 설명했다.
이날 기자회견 마지막에 파주시와 파주통합RPC에 요구서를 전달하려 했지만 파주통합RPC에서는 요구서를 받으러도 나오지 않았다. 파주시에서는 시장 비서실장이 요구서를 받은 것과 비교됐다. 파주통합RPC에 수차례 사전 연락을 한 김진제 파주쌀전업농연합회장은 농민들이 인내심을 갖고 대화를 통한 해결을 요구해 왔으나 철저히 무시당했다고 했다.
"오늘 쌓아 올린 벼 가마 하나하나에는 농민들의 분노와 생존의 절박함이 담겨 있습니다. 파주시와 조공법인이 오늘 우리의 요구를 끝내 외면한다면 오늘 야적 투쟁을 시작으로 무기한 거점 농성에 돌입하고, 경기 지역과 전국 농민들과 연대해 강력한 투쟁을 할 것입니다. 끝까지 투쟁할 것입니다."
진행을 한 파주농민회 김상기 사무국장의 말이다.
"여태까지 청와대도 요구서는 받으러 나왔습니다. 요구서를 받으러 나오지도 않은 것은 처음 보는데 파주통합RPC가 농민들을 얼마나 하찮게 여기는지 보여주고 있습니다."
그는 한국친환경농업인협회장이기도 하여 수없이 많은 농민들의 요구를 관련기관에 전하고 협상해 온 사람인데 처음 보는 일이라고 했다. 여느 농민 집회보다 여성 농민들이 유달리 많이 나온 이날 야적 투쟁 기자회견에서 마정리 이윤석 농민 부인이라고 자신을 밝힌 농민도 농협에 대한 분노를 표현했다.
"오늘 집회에 열 받아서 나왔습니다. 농협이 이렇게 농민들을 개무시하는 걸 근본적으로 해결하는 방법은 내년 조합장 선거에서 현 조합장들을 몽땅 떨어뜨리는 것입니다. 조공조합장 하나 막지 못하는 단위 조합장들 뭐 하는 겁니까? 놔둬서는 안 됩니다. 우리가 투표를 잘해야 합니다."
그는 발언에서 '열 받아서 농사 못 짓겠다'며 아들도 농사를 짓는데 배울 만치 배운 아들 농민들이 무시당하며 살지 않도록 하려면 자신들이 잘 싸워서 바꿔야 한다며 같이 참여한 남편에게도 잘 싸우자고 독려했다.
"생물다양성과 두루미 보전을 위한 투자"
야적 투쟁을 시작한 날 오전 국립경상대 이수동 조경학과 교수 연구팀은 민통선 논에 두루미류 조사를 했다. 이수동 교수는 '토지피복도에 따른 두루미류 서식 현황'을 연구하느라 연구실 제자들과 강화, 김포, 파주, 연천, 철원 일대 두루미 조사를 십수 년째 하고 있다.
논, 율무밭, 갯벌 등 서식지 변화에 따라 두루미류 서식은 어떤 변화가 있는지 조사한다. 10월 중순 추수가 시작되면서 두루미들은 파주 접경지역 일대 논에서 먹이를 보충하고 더 남쪽으로 가거나 이곳에서 겨울을 난다. 기러기들도 추수가 시작되면 온다. 남쪽으로 더 가지 않고 철원, 연천, 파주, 김포, 강화까지 DMZ 일원 임진강과 주변 논이나 율무밭, 갯벌에서 겨울을 나는 두루미는 더 늦게 오는데 파주에도 두루미가 오기 시작했다.
파주 민통선 논마다 재두루미와 두루미 가족들이 낙곡을 먹고 있었다. 두루미들은 기후에너지환경부지정 멸종위기종 1급이며 다른 두루미들은 모두 멸종위기종 2급이다. 역시 멸종위기종들인 말똥가리, 잿빛개구리매, 새매도 논 위를 낮게 날면서 낙곡을 먹는 작은 새나 쥐를 찾고 있었다. 임진강 위에서는 흰꼬리수리와 독수리들이 떴고 강뻘에는 재두루미들이 콩게 따위의 뻘 생명들을 먹고 있다. 모두들 농부가 차린 밥상에서 밥을 먹고 있었다.
파주 일대 논에서는 겨울마다 500마리 가까운 두루미들과 수십마리의 기러기들이 파주일대 논에서 농민들이 차린 밥상에 의지해 겨울을 난다. 이수동 국립경상대 교수는 '한반도 생태평화협력, DMZ에서 시베리아까지'라는 제목으로 열린 국제세미나에서 발제를 하며 말했다.
"농민에 대한 지원은 단순한 지원이 아니라 생물다양성과 두루미 보전을 위한 투자이다."
그러나 파주 단위농협, 파주 통합RPC의 푸대접과 파주시의 무관심 때문에 우리들의 밥이 되고 두루미들 밥인 쌀들이 차가운 길바닥에 앉아 노숙 농성을 시작했다.
덧붙이는 글 | 임진강이 있어 농사를 짓고 농민들이 농사를 짓기에 두루미가 삽니다.