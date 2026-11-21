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큰사진보기 ▲스마트 안경을 이용한 시험 부정 행위로 전국이 시끌시끌하다. 다행히 내 안경은 평범한 안경이다. 하지만 이제 누가 믿을 수 있을까? ⓒ 우현주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

수능 전날이었다. 친구를 만나러 가기 전 지하철역에서 휴게 공간에서 물건을 정리하고 있는데 수험생들로 보이는 학생들이 옆에 모여 앉아 이야기를 나누고 있었다. 아무래도 시험 전날 고사장 확인차 나온 것 같았다. 시험장 반입 금지 물품, 반입 가능한 것을 확인하고 있었는데 나도 모르게 귀가 쫑긋 세워졌다. 마침 세무사 시험 수석 합격자의 AI 커닝이 밝혀져 한창 시끌시끌하던 때였다. 다들 곧 닥쳐올 수능을 걱정하던 때라 정부에서는 어떻게 대처하는 지도 궁금했다.이것도 안 되고, 저것도 안 되고 하던 학생이 갑자기 말했다."어, 그런데 돋보기는 돼!""돋보기?""그게 왜 있지?"학생들이 고개를 갸우뚱거리는데 나는 자꾸 웃음이 나왔다. 이유를 알 것 같았기 때문이다. 스마트 글라스 때문에 안경을 못 쓰니, 그 대신에 눈 나쁜 학생들은 돋보기라도 사용하라는 말인 것 같았다. 하지만 그 경우 각자 시력이 틀릴 텐데 그건 어쩌나?어쩌면 이미 예견되었던 일인지도 모른다. 몇 년 전 챗 GPT가 나왔을 때 이미 대학가에서는 난리가 났다고 했다. 학생들이 과제를 AI로 하는 통에 교수님들이 그걸 가려내기 위해 골머리를 앓고 있다는 거였다. 그러더니 어지간한 자소서, 각종 기획 초안 등은 AI를 쓰는 게 상식처럼 되었다. 주민센터에서 하는 주민 정보화 교실에도 어느새 AI 다루기는 기본으로 들어가 있다. 심지어 시니어를 위한 프로그램에도 AI 다루기는 빠지지 않는다. 이런 상황에서 국가 중대 시험만은 청정 지역으로 남으리라 기대했던 게 오히려 순진했던 것처럼 느껴진다. 아니면 예상은 하고 있었지만 애써 그런 가능성을 모른 척하고 있었던 걸까?어느새 AI가 숨 쉬듯 우리 생활에 스며들었다. 몇 주 전 외신에서는 유럽 슈퍼마켓 냉장고들이 해킹당했다는 보도가 대문짝만 하게 실렸다. 이란 테러리스트의 소행이라고 했다. 처음 그 기사를 접했을 때는 우리와 상관도 없는 먼 유럽에서 일어난 일이려니 여겼다.하지만 다시 생각해 보니 그렇지 않았다. 저 멀리 이란에서 유럽의 냉장고까지 조작하다니. 지금은 고작 슈퍼마켓의 냉장고이지만, 그 손끝이 우리 집 스마트 냉장고에까지 닿을지 모른다. 게다가 요즘 신축 아파트는 스마트 홈 제어 시스템을 기본으로 장착하고 있는 곳이 많다. 집에 들어가기도 전에 에어컨과 조명 등을 조절할 수 있으니 편리하다. 냉장고와 세탁기에도 인공 지능이 탑재되어 있어 앱 하나면 외출한 중에도 냉장고 문이 열렸는지 닫혔는지, 빨래가 다 되었는지 다 알 수 있다.하지만 모든 일에는 대가가 따른다. 냉장고 안을 들여보고 집을 관리해야 할 스마트 시스템의 렌즈가 식품과 거실 대신 나를 쳐다보고 감시한다는 기사가 종종 올라온다. 편리하게 정보를 모으고 요약해 주는 AI 덕에 인간은 점점 뇌를 쓰는 데 게을러지고, 이제는 긴 글조차 읽기가 버겁다. 게다가 종종 일어나는 해킹 문제는 이렇게 기술이 발전해도 안전하지 않다는 불안감까지 준다. 어떨 때는 아무리 AI가 똑똑해져도 그것을 다시 해킹하는 사람들이 있으니 아직 인간의 뇌를 믿을 수 있는 건가 하는 웃지 못할 생각조차 든다.하지만 제일 큰 문제는 이제 무엇이 진실인지 알 수 없게 되었다는 데 있다. 이번 수능과 관련한 AI 커닝 사태를 보며 가장 궁금했던 것은 앞으로 시험은 어떻게 바뀌게 될 것인가 하는 거였다. 하지만 어떻게 바뀌던 그 시험의 결과에 대해 100% 믿을 수 없을 것 같다. 이것은 심각한 문제다. AI가 시험의 신뢰를 완전히 흔들어 버린 마당에 시험을 잘 친 사람, 못 친 사람 모두 결과에 의심을 품을 수밖에 없다. 그들을 바라보는 우리도 그렇다.이제 무엇으로 '실력'을 검증할 수 있을까? '시험'이란 제도는 오랫동안 그 실력을 가려내는 도구로 사용되었다. 조선 시대의 과거부터 지금의 수능까지, 형태가 바뀌긴 했어도 정형화된 틀로 다수 중에서 특정 대상자를 골라낸다는 사실은 같았다. 비록 언제나 문제가 많긴 했지만 그것이 그 '시험'이란 제도에 대해 의문을 품을 정도까지는 아니었다. 그러나 이번의 AI 커닝 사태는 시험이란 제도를 근본부터 뒤흔들었다. 시험에서 가장 중요한 신뢰성이 흔들린다면 시험은 특정 대상자를 가려내는 공정한 기준으로서의 역할을 더 이상 하지 못한다.수능이 끝난 후 교육부의 대책을 들으니 부정 행위 감시와 처벌을 강화하는 선에서 마무리짓는 듯하다. 그러니까 적어도 앞으로 한동안은 기존 '수능' 형태에 대한 이렇다 할 변화가 있을 것 같진 않다. 한편으론 안심이 되면서도 한편으론 불안하다. 과연 이대로 임시방편 조치만 취하며 버티는 것이 나은 것일까? 내년 수능 때는 또 다른 기상천외한 부정행위 방법이 등장하는 것은 아닐까? 아니, 계속 이렇게 땜방식 처리보다는 어쩌면 이제 이 일을 계기로 '시험'이란 제도에 대해 근본적인 변화를 생각해야 할 때일 수도 있다. AI 시대에 맞는 새로운 방식 말이다.다행히 내 생활은 아직 전반적으로 AI나 스마트 시스템과는 거리가 멀다. 우리 집은 오래된 아파트인 데다가 가전제품도 대부분 낡아 인공지능 따위는 탑재하고 있지 않다. 평소 지인들의 신축 아파트와 새 가전제품이 부러웠지만 이럴 때만은 아직 아날로그적으로 살고 있는 게 감사하다. 하지만 이 감사함을 얼마나 오래 누릴 수 있을까? AI가 우리 삶에서 당연하고 익숙하다고 여긴 모든 것들을 근본부터 흔들고 있는 지금, 나의 이 안온한 아날로그적 평화도 언제 부서질지 알 수 없다. 부디 인간의 뇌를 짜내어 AI와 평화롭게 공존할 수 있는 방법을 하루빨리 찾길 바라본다.