큰사진보기 ▲서울 서초구 서울중앙지법과 서울고등법원 건물. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲환호11월 18일 서울고등법원 판결 후 법원 앞에서 시민들이 승소를 환영하는 모임을 했다. ⓒ 새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기도회새만금신공항 계획 철회를 위하여 군산시민과 환경단체 회원들이 신공항 예정지인 수라갯벌 앞에서 ,판결전까지 9일동안 아침 7시에 기도를 했다. ⓒ 새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

- 공항 운영에 따른 조류 충돌 위험을 제대로 조사하지 않았다.

- 정부가 제시한 조류 충돌 저감 대책과 대체 서식지는 실효성이 부족하다.

- 세계자연유산인 서천 갯벌과 법정보호종 조류에 미치는 영향을 충분히 조사하지 않았다.

- 항공 수요를 과다하게 예측했으며 경제성도 낮다. 비용편익비(B/C)는 0.479에 불과하다.

- 수라갯벌의 탄소흡수 기능과 생물다양성 가치를 제대로 평가하지 않았다.

큰사진보기 ▲멸종위기 조류새만금에 오는 대표적인 멸종위기 조류 사진 ⓒ 김교진 관련사진보기

큰사진보기 ▲조류충돌군산 새만금신공항예정지에서 미군 전투기와 새떼가 부딪치는 장면 ⓒ 오동필 관련사진보기

큰사진보기 ▲서천갯벌세계자연유산으로 지정된 서천갯벌의 유부도에서 새가 날고 있다. 새만금신공항이 생기면 이 새들에게도 영향을 미칠 것이다 ⓒ 김교진 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금 주변지도새만금신공항 예정지인 군산공항 옆과 철새가 많이 오는 유부도와 금강호까지 거리. 유부도와는 6.7km로 아주 가깝다. 금강호까지는 26km로 가까운 거리에 있다 ⓒ 네이버지도 관련사진보기

큰사진보기 ▲수라갯벌홍성군 장곡초등학생들과 학부모들이 신공항 예정지인 수라갯벌에서 자연학습을 했다. 미래세대에게 자연을 물려주는 것이 어른들의 임무아닐까? ⓒ 김교진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 sns에도 실립니다.

"피고의 항소를 모두 기각한다"재판장의 이 한마디에 방청객석에서 박수와 환호성이 터져 나왔다. 이겼다! 새만금신공항 기본계획 취소소송 항소심에서 재판부는 시민들의 손을 들어주었다. 시민들은 2025년 9월 1심에 이어 2026년 11월 18일 서울고등법원의 항소심에서도 승리했다.정부를 상대로 한 환경소송에서 시민들이 이처럼 잇달아 승리한 사례가 얼마나 있을까? 국책사업이라는 명목으로 각종 개발 사업을 추진하는 정부의 손을 들어주었던 법원이 이제야 환경 문제의 심각성을 제대로 들여다보기 시작한 것일까. 시민들은 기쁨을 감추지 못했다.지난 1년여 동안 항소심을 준비하고 재판에 임하느라 새만금신공항백지화공동행동 대책위원들과 변호사, 시민들이 고생했다. 소송이 제기된 이후 시민들은 새만금신공항 부동의 촉구를 위해 국토교통부와 전북도청 앞에서 1750일 이상 천막농성을 이어왔고, 기도회와 문화제, 기자회견도 셀 수 없이 많이 했다. 이번 판결로 이제 이 고생을 끝내고 편하게 쉴 수 있을까?그러나 아직 끝난 것은 아니다. 국토교통부가 대법원에 상고하면 다시 법정 싸움을 해야 한다.1심에 이어 항소심에서도 패한 국토부가 대법원에 상고한다면 또다시 시간과 세금을 들여 재판을 이어가야 한다. 법원이 두 차례나 기본 계획의 위법성을 인정했는데도 결과를 받아들이지 않고 소송을 연장하는 것이 과연 국민을 위한 일일까?그렇다면 서울고등법원은 어떤 이유로 정부의 주장을 받아들이지 않았을까?언론에는 판결 직후 여러 속보가 나왔지만 판결문을 직접 읽고 그 내용을 자세히 분석한 기사는 많지 않았다. 나는 변호인을 통해 판결문을 구해 읽어보았다. 역시 어려운 법률용어와 한 문장이 끝없이 이어지는 판결문은 한 번 읽어서는 이해하기 어려웠다. 인내심을 갖고 몇 번을 읽고 나니 재판부가 무슨 말을 하려는 것인지 조금씩 알 수 있었다.재판부는 왜 정부 패소 판결을 내렸을까? 원고인 시민단체가 예뻐서가 아니다. 정부가 내놓은 계획과 대책에 법적으로 그냥 넘어갈 수 없는 문제가 있었기 때문이다.시민들이 제기한 문제는 무엇이었나? 재판부가 살펴본 원고 측의 주요 주장은 다음과 같이 정리할 수 있다.이 가운데 재판부가 특히 중요하게 판단한 것은 조류 충돌 위험과 항공 안전 문제 그리고 공항 건설로 인한 생태계 훼손 문제였다.2024년 12월 29일 무안국제공항에서 조류와 충돌한 제주항공 여객기가 추락하는 참사가 일어났다. 179명이 목숨을 잃었다. 이 사고는 공항에서 조류 충돌을 얼마나 심각하게 다뤄야 하는지 온 국민에게 보여주었다. 새가 비행기와 충돌하는 것은 단순한 항공기 손상 문제가 아니다. 엔진에 새가 빨려 들어가면 엔진이 멈출 수 있고, 한 번의 사고로 많은 사람의 생명이 위험해질 수 있다.그렇다면 새가 많이 찾아오는 수라갯벌에 공항을 짓겠다는 계획은 처음부터 문제가 있었던 것이다.판결문을 보면 새만금신공항 예정지 주변에서 현장 조사로 확인한 법정보호종 조류는 저어새, 황새 등을 포함해 31종 이상이다. 문헌조사에서도 법정보호종 43종이 확인됐으며, 중복을 제외한 법정보호종은 46종으로 정리됐다.또한 사업부지 주변에는 금강하구, 유부도, 서천갯벌, 만경강·동진강 하구 등 중요한 철새 서식지가 있다. 이곳을 오가는 새들이 공항과 항공기 운항 경로를 통과할 가능성이 크다. 공항을 짓겠다는 곳이 바로 새들의 이동과 먹이 활동이 활발한 지역인 것이다.재판부는 정부가 조류 충돌 위험을 제대로 평가하지 않은 상태에서 공항 입지를 선정했다고 판단했다.판결문에서, 국토교통부는 2019년 공항 후보지 13곳을 대상으로 입지 타당성을 평가했다고 나와 있다. 그런데 국제민간항공기구(ICAO)의 평가 기준을 활용했다고 하면서도 정작 중요한 조류 충돌 위험은 후보지 선정 과정에서 비교·검토하지 않았다는 것이다. 공항을 지을 장소를 먼저 정하고 나중에 조류 충돌 위험을 조사한 것이다.정부는 이후 전략 환경영향평가 과정에서 조류 충돌 위험을 조사했다. 그러나 그때는 이미 입지가 정해진 뒤였다. 재판부는 이런 방식으로는 조류 충돌 위험이 입지 선정에 실질적으로 반영됐다고 볼 수 없다고 판단했다.더욱이 정부가 처음에는 공항 예정지 주변 반경 13km를 기준으로 조사했던 위험을 나중에는 5km 범위로 좁혀 다시 평가했다는 점도 문제가 됐다. 국제적으로 조류 충돌 사고의 약 99%가 비행고도 2000피트(약 610미터) 이하에서 발생한다는 통계가 있다. 항공기가 이착륙할 때 새와 충돌할 가능성이 높은 고도다. 공항 주변 반경 13km가 중요한 조류 충돌 위험 관리 범위로 다뤄지는 이유도 여기에 있다.더욱이 국토교통부가 작성한 전략 환경영향평가 자료 자체에도 조류 충돌 위험이 높다는 결과가 나와 있었다. 판결문에 나와 있는 국토교통부의 평가 자료에 따르면 신규공항 입지 검토 모델을 적용했을 때 새만금공항 예정지의 연간 예상 피해 유발 조류 충돌 횟수는 최소 10.45회에서 최대 45.93회였다. 그렇다면 국내 다른 공항은 어떨까?같은 평가 자료에 나타난 국내 다른 공항의 수치는 약 0.0066회에서 2.9971회 수준이었다. 특히 무안공항의 예상치는 약 0.0722회였다. 새만금공항의 최대 추정치 45.93회와 비교하면 약배 차이가 난다. 최소 추정치도 무안공항보다 약 145배 높다. 물론 이것은 실제로 발생한 사고 횟수가 아니라 조류 충돌 위험을 모델로 계산한 예상 치다. 하지만 정부 스스로 실시한 평가에서 이런 결과가 나왔다는 사실이 중요하다.공항을 건설하려는 장소에서 이 정도의 위험이 예상된다면 정부는 그 위험을 무시할 것이 아니라 왜 그런 결과가 나왔는지 면밀하게 검토하고 대책을 입증했어야 한다. 특히 무안공항에서조차 실제로 대형 참사가 발생했다는 사실을 생각하면 항공 안전 문제를 가볍게 볼 수 없다.새만금공항 예정지에는 저어새, 황새, 큰뒷부리도요 등 법정보호종뿐 아니라 계절마다 수많은 도요새와 오리, 기러기가 찾아온다. 특히 흰뺨검둥오리 등 오리류는 충돌 가능성과 충돌 시 사고 심각성이 모두 높은 위험 군으로 평가됐다. 이런 곳에 공항을 건설하면서 안전하다고 말하려면 그에 걸맞은 근거가 있어야 한다.정부는 새들이 공항 주변에 접근하지 못하도록 조류 퇴치 장비와 레이더 등을 설치하고 서식 환경을 관리하겠다고 했다. 그런데 여기에는 해결하기 어려운 모순이 있다.항공 안전을 위해서는 새들이 공항 주변에 접근하지 못하도록 해야 한다. 그러려면 새를 쫓아내고, 습지를 없애고, 먹이원을 차단하는 등의 조치가 필요하다. 반면 생태계를 보호하려면 새들이 살아갈 수 있는 서식지와 먹이 터를 보전해야 한다. 새를 쫓아내면서 새를 보호하겠다는 것이다.한국환경연구원도 재판부에 제출한 의견서에서 생태계 보호를 위해서는 새들의 서식지와 먹이 터를 보전해야 하는데, 정부의 대책은 새만금 조류의 종 다양성을 악화시킬 수 있다고 봤다.대체 서식지도 마찬가지다. 단순히 다른 곳에 땅을 마련한다고 새들이 그곳으로 옮겨가는 것이 아니다. 먹이, 수심, 식생, 휴식 공간 등 새들이 살아가는 데 필요한 생태 조건이 갖춰져야 한다. 사람이 새들에게 "너희들은 이곳에 오지 말고 저쪽에서만 살아라"라고 한다고 해서 새들이 오랫동안 살아온 익숙한 서식지를 버리고 다른 곳으로 옮겨가지는 않을 것이다.재판부는 정부가 제시한 대책만으로 조류의 서식 환경을 보호하면서 항공기 충돌 위험까지 충분히 줄일 수 있다고 보기 어렵다고 판단했다. 결국 정부가 내놓은 대책이 항공 안전과 생태계 보호라는 두 가지 목적을 동시에 달성할 수 있는지 입증하지 못한 것이다.재판부는 새만금공항 건설의 영향이 공항 사업부지 안에서만 끝나는 것이 아니라고 보았다. 수라갯벌과 가까운 서천갯벌은 새들이 먹이를 찾고 쉬어가는 중요한 장소다. 두 지역은 철새의 이동과 서식이라는 측면에서 서로 연결되어 있다.서천갯벌은 유네스코 세계자연유산이자 습지보호지역이다. 공항 건설로 수라갯벌의 서식공간이 줄어들면 그곳을 이용하던 새들의 이동과 먹이활동에도 변화가 생길 수 있다. 그 결과 서천갯벌을 비롯한 주변 서식지에도 부담이 커질 수 있다는 것이다. 세계적으로 인정받은 자연유산을 보호해야 할 정부가 그 가치와 생태적 영향을 충분히 검토하지 않고 공항부터 짓겠다는 계획을 세운 것이다.새만금신공항의 비용편익비(B/C)는였다. B/C는 사업에 들어가는 비용과 사업으로 얻을 것으로 예상되는 편익을 비교하는 지표다. 0.479라는 것은 편익이 비용의 47.9% 수준이라는 뜻이다. 경제성만 놓고 보면 투입하는 비용에 비해 얻는 편익이 크게 부족하다는 말이다.국민에게 필요한 공공사업이라면 경제성이 낮더라도 국가가 추진할 수 있다. 전기, 수도, 철도 등은 국민 생활에 꼭 필요한 기반시설이기 때문이다. 그러나 공항은 항공수요가 있어야 운영할 수 있고, 이용객이 충분하지 않으면 지속적인 적자가 발생할 수밖에 없다. 우리나라에는 이미 적자를 면치 못하는 지방공항들이 있다. 새만금의 배후 도시는 규모가 작아 항공수요가 충분히 확보될 수 있을지 의문이다.판결문은 항공 수요가 과다하게 예측됐고, 이를 대체할 수 있는 철도와 도로, 항만 등 다른 교통수단이 존재하며, 경제성 분석 결과 B/C도 0.479에 불과하다고 지적했다. 따라서 새만금공항 사업으로 얻을 수 있는 공익이 정부가 주장하는 정도로 크다고 보기 어렵다는 것이다.재판부는 헌법 제35조 제1항에 규정된 환경권과 국가의 환경보전 의무를 언급했다. 자연환경은 현세대만의 것이 아니다. 한번 훼손되면 회복하기 어려운 자연환경은 미래세대도 함께 누려야 할 자산이다.그런데 정부는 공항을 건설하면서 생명과 신체의 안전, 환경보전이라는 공익을 그 중요성에 걸맞게 검토하고 평가하지 않았다. 특히 조류 충돌 위험을 줄이기 위해서는 새를 쫓아내야 한다는데, 이는 법정보호종의 서식과 이동을 방해할 수 있다. 정부는 이 두 가지 문제를 동시에 해결할 수 있는 실효성 있는 대책을 충분히 제시하지 못했다.재판부는 정부가 항공 안전과 환경 보전의 중요성을 제대로 평가하지 않은 채 개발 편익에 더 큰 비중을 두었다고 판단했다. 결국 관련 공익 사이의 비교와 판단이 정당성과 객관성을 갖추지 못했다는 것이다. 그래서 새만금국제공항 개발사업 기본 계획은 위법하므로 취소되어야 한다는 결론을 내렸다.이번 판결은 국책사업이라는 이유만으로 환경과 안전에 관한 검토를 소홀히 해도 되는 것은 아니라는 사실을 확인한 판결이다.정부가 사업을 추진하려면 그 사업으로 얻는 이익뿐 아니라 잃게 되는 자연 환경의 가치와 국민의 안전도 제대로 따져야 한다. 특히 새만금처럼 수많은 철새가 오가는 갯벌을 없애고 공항을 건설하려면 그만큼 충분한 검토와 설득력 있는 근거가 있어야 한다.그런데 정부는 처음부터 조류 충돌 위험을 제대로 비교하지 않았고, 나중에 위험성이 드러나자 새를 쫓아내는 대책을 내놓았다. 새를 쫓아내면서 새를 보호하겠다는 앞뒤가 맞지 않는 계획이었다. 이번 판결은 이런 정부의 사업 추진 방식에 법원이 제동을 건 것이다.수라갯벌은 공항을 짓기 위해 존재하는 땅이 아니다. 멸종위기 생물인 저어새와 황새, 참수리, 큰뒷부리도요, 수달, 삵, 대모잠자리를 비롯한 수많은 생명들이 살아가는 곳이고 후손에게 물려줄 소중한 자연유산이다.새만금뿐만 아니라 전국 여러 곳에서 신공항 건설이 추진되고 있다. 제주 제2공항, 가덕도신공항 건설로 환경 파괴 문제와 비행 안전 문제가 제기되는 것은 똑같다. 새만금신공항 기본계획 취소 소송의 승소로 제주 제2공항과 가덕도신공항 반대 여론도 활기를 띠게 되었다. 더 이상 막무가내 개발은 없어야 한다. 미래세대를 위해 무엇을 남기고 무엇을 포기해야 하는지 이제는 진지하게 생각해야 한다.