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낯선 단어들이 일상을 가득 채우고 있다. 인공지능(AI), 범용인공지능(AGI), 생성형 AI, 프롬프트, 알고리즘, 빅데이터…. 불과 몇 년 전만 해도 전문가의 영역에 머물던 용어들이 이제는 식탁 위 대화에 오르내린다. 시대가 변하면 언어도 변하기 마련이다.
새로운 언어를 이해해야 세상의 변화를 따라잡을 수 있다. 다만 유행어를 많이 안다고 시대를 읽는 것은 아니다. 그 단어가 품은 의미를 헤아리고, 내 삶에 어떤 변화를 가져올지 가늠해 보아야 한다.
그래서 나는 요즘 인공지능 관련 책을 부지런히 읽고 서평을 쓴다. 거대한 변화의 물결을 제대로 이해하고 싶어서다.
최근에 쓴 서평을 날짜 순으로 나열 하면 다음과 같다.
·2026년 11월 18일, 한소원 지음 <지능 파산> (https://omn.kr/2kkl7
)
·2026년 11월 7일, 김형석 교수의 <AI시대에 인문학은 무엇인가> (https://omn.kr/2kfov
)
·2026년 7월 17일, <김미경의 플러스 휴먼> (https://omn.kr/2j3ok)
그 중 한소원 작가의 <지능 파산>을 읽으면서도 깊은 생각에 잠겼다. 기계가 인간의 지적 활동을 대신하는 시대, 우리는 무엇을 익히고 어떤 역량을 키워야 할까. 그 해답으로 나는 '비판적 문해력'을 꼽고 싶다.
비판적 문해력이란 글의 겉뜻만 이해하는 데 그치지 않고, 정보의 출처와 믿을 만한 근거를 따져보며 그 이면의 의도와 맥락까지 짚어내는 힘이다. 인공지능이 내놓은 답을 무조건 믿기보다 사실 여부를 확인하고 다른 시각도 살펴보는 태도, 곧 정보를 스스로 되새기고 성찰하는 역량이다.
인공지능은 엄청난 양의 정보를 눈 깜짝할 사이에 처리한다. 매끄러운 글을, 복잡한 자료를 요약하며, 어려운 개념도 쉽게 풀어낸다. 하지만 그럴듯해 보이는 문장이 언제나 진실을 보장하지는 않는다. 사실과 다른 내용을 태연히 내놓기도 하고, 한쪽으로 치우친 시각을 드러내기도 한다.
무엇보다 비판적 사고를 디지털의 편리함과 맞바꿔서는 안 된다. 쉽게 얻은 정보에 기대어 스스로 생각하기를 멈춘다면, 자칫 교묘하게 퍼지는 가짜 뉴스의 희생양이 될지도 모르기 때문이다. 결국 마지막에 옳고 그름을 가리는 판단은 오롯이 인간의 몫이다.
노년층 역시 이 거대한 변화의 한가운데에 서 있다. 디지털 기기가 낯설다는 이유로 기술을 멀리하면 정보 격차는 더 벌어질 수밖에 없다. 그렇다고 모든 최신 기술을 완벽히 익히려고 무리할 필요는 없다.
중요한 것은 배우려는 마음가짐이다. 모르는 단어를 만나면 바로 찾아보고, 의문이 생기면 질문하며, 얻은 답을 한 번 더 확인하는 작은 습관부터 들이면 충분하다. 기사를 읽을 때도 자극적인 제목에만 이끌리지 말고 본문을 차분히 살펴야 한다. 인터넷 정보 역시 누가, 어떤 근거로 쓴 글인지 출처를 확인하고 여러 자료를 비교해 보는 자세가 필요하다.
인공지능을 활용할 때도 이 원칙은 그대로 적용된다. 날카로운 질문을 하는 것만큼이나 AI가 내놓은 답변을 의심하고 확인하는 과정이 중요하다. 인공지능을 정답만 떠먹여 주는 스승이 아니라, 내 생각의 폭을 넓혀주는 유능한 조력자로 곁에 두어야 한다.
나이가 들수록 배움 앞에서 망설이기 쉽다. 새 지식을 받아들이기엔 너무 늦었다고 자책하거나, 젊은 세대의 속도를 따라가기 벅차다고 느끼기도 한다. 하지만 배움에는 정년이 없다. 오히려 우리가 오랜 세월 살아오며 쌓아 온 경험과 지혜는 옥석을 가려내는 단단한 기준이 되어 준다.
평생 몸으로 익힌 삶의 연륜은 기계가 결코 대체할 수 없는 우리만의 소중한 자산이다. 물론 과거의 경험만 앞세워 시대의 변화를 외면해서는 안 된다. 오랜 지혜 위에 오늘의 새로운 지식을 덧입힐 때 비로소 균형 잡힌 안목이 완성된다.
인공지능 시대를 건너는 우리에게 필요한 것은 거창한 기술 습득만이 아니다. 낯선 언어를 탐구하는 호기심, 정보를 다시 확인하는 신중함, 그리고 다른 사람의 말을 경청하는 열린 마음이다. 시대의 언어를 익힌다는 것은 단순히 단어를 외우은 일을 넘어, 세상의 흐름을 바르게 읽고 그 안에서 나만의 삶의 방식을 주체적으로 꾸려가는 일이다.
기계가 인간보다 훨씬 빠르게 정보를 처리하는 시대다. 하지만 무엇을 믿고, 어떤 가치를 선택하며, 어떻게 살아갈 것인지는 오직 인간만이 결정할 수 있다. 기술이 아무리 발전해도 내 삶의 주인은 여전히 나 자신이다.
오늘도 낯선 단어 하나를 사전에서 찾아보고, 새로운 책 한 권을 펼쳐 들자. 작은 호기심이 잠든 생각을 깨우고, 스스로 질문하고 생각하는 힘이 결국 우리의 삶을 단단하게 지켜줄 것이다.