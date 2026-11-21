▲이기형 김포시장, 김포FC 특별조사 결과 발표 기자회견 로컬라이프

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큰사진보기 ▲이기형 김포시장이 기자회견을 통해 '김포FC 특별조사' 결과를 발표하고 있다. ⓒ 김포시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

이기형 김포시장이 20일 김포FC 특별조사 결과보고 기자회견을 열고, 지난 3개월간의 특별조사 결과와 향후 조치계획에 대해 발표했다.그는 이번 특별조사를 통해 사건의 규모와 경위뿐 아니라 기관 운영상의 구조적 문제까지 확인했다며, 잘못된 부분을 분명히 바로잡고 책임져야 할 부분은 책임을 묻는 한편 개선해야 할 부분은 반드시 개선하겠다고 강조했다.이번 김포시의회에서 지적한 사항과 혁신안을 적극 반영하는 한편, 김포FC의 정상 운영 및 존립 여부는 시민과 시의회, 관련 기관과 관계자, 김포FC 팬들과 지속적인 소통을 통해 결정하겠다고 밝혔다.김포시는 지난 7월 김포FC 소속 직원의 58억원 법인자금을 횡령한 사실을 확인하고 경찰에 고소한 바 있다. 이 시장은 사건의 중대성을 고려해 지난 7월 14일 감사관에 특별조사를 직접 지시했고, 이에 법인계좌 거래내역 약 1만 2000건과 회계시스템 지출 자료 약 8200건 등 총 2만여 건의 자료를 분석하는 등 김포FC의 재무·회계 및 자금관리 실태 전반에 대한 조사가 진행됐다.특별조사는 대규모 횡령의 발생 근본 원인과 내부 시스템 문제에 초점을 맞춰 이행됐으며, 기관 운영 전반의 문제를 규명하는데 역량이 집중됐다. 특별조사 과정에서 당초 확인된 2026년 약 58억 원 외에도 2023년 약 1억 9000만 원, 2025년 약 23억 1000만 원 등 약 25억 원의 추가 자금 유출 사실을 확인했으며, 2023년부터 2026년까지 총 52차례에 걸쳐 총 83억 1000만 원의 법인자금이 유출됐음이 확인됐다.돌려막기식 자금 운용과 허위 보고로 자금 유출 등이 이뤄진 것으로 파악됐으며, 시는 지난 8월 10일 추가로 확인된 자금유출내역 및 범행수법에 대해 수사의뢰했고 현재 구속 상태에서 횡령 관련 형사재판이 진행중이다. 시는 적극적인 협조로 사건의 실체가 명확히 규명되고 그에 상응하는 법적 책임이 엄정히 다뤄질 수 있도록 노력하겠다는 입장이다.조사 과정에서 대규모 횡령을 조기에 발견하거나 차단하지 못한 구조적 내부통제 부실도 확인됐다. 사실상 한 사람에게 예산과 결산, 수입과 지출 및 법인계좌 관리 등 자금관리 업무가 과도하게 집중되어 있었고, 회계업무를 총괄하는 경영지원팀장 직위가 장기간 공석으로 사실상 검증업무체계가 작동하지 못했던 것으로 파악됐다.회계관직 지정과 재정보증보험 가입, 자금집행 권한 관리 등 기본적 통제절차에서도 문제가 확인됐다. 내부통제 부실 속에 2024년 말 현금 및 현금성 자산 약 9억 8000만 원에서 2025년 말 약 200만 원 수준으로 급감하고 미지급금은 약 5300만 원에서 약 4억 8000만 원으로 증가했으며, 2026년 7월 중순경에는 가용재원이 사실상 소진된 상태였던 것으로 파악됐다.횡령사건 외에도 기관 운영 전반에서 다수의 부적정 사례가 확인되기도 했다. 예산편성과 집행, 계약업무, 법인카드 및 업무추진비, 결산과 외계회부감사, 위탁사업비 정산, 선수단 운영경비 등 김포FC의 회계 및 재정운영 전반을 점검한 결과, 이사회 의결사항의 이행과 예산편성 및 변경 절차의 부적정 사례를 확인했다.동시에 법인카드 발급 사용 및 관리체계 미흡, 업무추진비의 집행 관리 절차 미준수, 재무지표의 확인 및 검증 불이행, 기관 자체적 검증 미실시, 사업비 정산 부실 등이 확인됐으며, 기관 운영 전반에서 다양한 부적정 사례도 확인됐다.이에 김포시는 예산편성부터 지출, 계약, 결산, 감독 계약이 이르기까지 기관 재정운영 전반에 걸친 구조적 관리 부실 및 방만 경영이었다고 판단하고, 기관경고 1건, 수사의뢰 1건, 시정 11건, 주의 14건, 통보 4건, 개선 34건, 권고 1건 등 행정상 조치를 취했다고 밝혔다. 아울러, 회계담당자와 사무국장, 선수단장에 대해서는 중징계를 요구하고 기관장은 해임을 김포FC에 통보할 계획이다.김포시는 이번 특별조사에서 확인된 구조적 문제를 개선하고 동일한 사례의 재발을 방지하기 위해 다중 내부통제체계 구축 및 분야별 개선대책을 수립한 상태다. 회계와 자금관리권한을 분리하고, 지출 단계별 확인과 승인, 상호검증 절차를 강화하는 한편, 금융거래내역을 실시간으로 확인할 수 있는 통제체계 구축방안을 마련했다. 김포시 주무·감독부서의 점검 기능도 강화됐다. 자금운용 현황에 대해 월별 점검, 분기별 점검체계를 마련하고 이사회와 감사의 실질적 감독 기능도 강화했다.김포시는 이번 조사가 단순 지적이나 권고에 그치지 않고 확정된 조치사항의 이행 여부를 지속적으로 점검하는 한편, 관계자의 책임에 상응하는 후속조치가 이뤄질 수 있게 노력해 나가겠다는 방침이다.