큰사진보기 ▲대구시의회는 20일 달서구 두류공원 테니스장에서 '대구 돔구당 선정 촉구 건의안'을 발표했다. ⓒ 대구시의회 관련사진보기

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정부가 추진하는 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업을 놓고 전국 지방자치단체의 유치 경쟁이 치열해지는 가운데 대구시의회가 정부에 공정하고 투명한 후보지 선정을 촉구하고 나섰다. 앞서 추경호 대구시장이 두류공원 일대 돔구장 건립 계획을 발표한 데 이어 시의회도 유치전에 힘을 보태면서 대구시가 연말 후보지 선정을 앞두고 총력전에 나서는 모습이다.대구시의회는 20일 오전 제330회 정례회 본회의에서 하중환 의원(국민의힘, 달성군1)이 대표 발의한 '국가균형발전을 위한 대구 돔구장 선정 촉구 건의안'을 채택했다. 시의회는 건의문을 통해 정부가 국가균형발전의 가치와 공정한 기준에 따라 대구 두류공원 일원을 돔구장 건립 후보지로 선정해야 한다고 주장했다.이어 본회의를 마치고 돔구장 건립 예정지인 두류공원 유니버시아드 테니스장 일원을 방문한 의원들은 입지 여건과 사업 추진 현황을 살펴보고 유치 건의문을 발표했다. 시의회는 건의안을 대통령비서실과 국무총리실, 국회 문화체육관광위원회, 문화체육관광부 등에 전달할 예정이다.대구시의회는 두류공원 일대가 경쟁 지역보다 사업 추진에 유리한 조건을 갖췄다고 주장했다. 예정 부지 5만6000㎡ 전체가 시유지여서 별도의 토지 매입비가 들지 않고 보상 갈등 없이 사업을 추진할 수 있다는 것이다.도시철도 1·2호선과 KTX 동대구역·서대구역, 고속도로망 등 광역교통 접근성이 우수하고 이월드와 대구문화예술회관, 코오롱야외음악당 등 주변 문화시설과의 연계 효과도 기대할 수 있다고 강조했다.여기에 삼성 라이온즈가 지난해 164만 명의 관중을 동원하고 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)은 아시아 최초의 뮤지컬 축제로 20년간 이어져 온 점, 범시민운동에서 드러난 시민들의 열망과 결집력 등의 강점을 내세웠다.시의회는 대구의 부족한 문화·체육 기반시설을 확충해야 한다는 점도 내세우고 있다. 인구 240만 명의 대도시지만 5000석 이상 규모의 실내체육관이 한 곳도 없고, 대구체육관은 수용인원이 3800여 명에 불과한 데다 준공된 지 50년이 넘어 대규모 공연이나 국제 스포츠대회를 유치하기 어렵다는 것이다.특히 지난해 전국 공연 티켓 판매액의 82.7%가 수도권에 집중됐고 올해 상반기 전국 공연 티켓 판매액이 8.9% 증가하는 동안 대구는 오히려 4.2% 감소했다며 수도권에 집중된 문화·체육 기반을 분산하기 위해서라도 대구에 복합 돔구장이 필요하다는 주장했다.시의회는 건의문을 통해 ▲공정하고 투명한 후보지 선정 ▲국가균형발전을 구호가 아닌 국책사업의 공정한 배분으로 증명 ▲대구 두류공원 일원 후보지 선정 등 3개 사항을 정부에 요구했다.임인환 대구시의회 의장은 "국가균형발전은 선언만으로 이루어지지 않으며 국책사업을 공정하게 배분하는 것에서부터 시작된다"며 "최적의 입지 조건을 갖춘 대구가 240만 대구시민의 염원을 담아 돔구장 유치라는 결실을 맺을 수 있도록 정부와 국회, 관계 기관을 대상으로 유치 활동을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 말했다.대구시의 돔구장 유치는 추경호 시장이 지난 9월 건립 계획을 공식 발표하면서 본격화됐다. 당시 추 시장은 두류공원 유니버시아드 테니스장 일원에 2만 석 규모의 스포츠·공연 복합 돔구장을 조성하겠다고 밝혔다.대구시는 관람석 2만 석에 최대 3만 명을 수용할 수 있는 시설을 구상하고 있으며 지난 10월 26일 정부에 유치의향서를 제출한데 이어 오는 12월 8일까지 최종 사업제안서를 제출할 계획이다.대구시는 지난 10월 15일 두류공원에서 범시민 유치 결의대회를 열기도 했다. 당시 행사에는 추 시장과 임인환 대구시의회 의장, 시민 등 500여 명이 참석했다. 돔구장 유치를 위한 범시민 서명운동에는 20일 만에 1만9710명이 참여한 것으로 집계됐다.정부가 추진하는 돔구장 건립사업은 국정과제인 '모두가 즐기는 스포츠'의 하나로 문화체육관광부는 지난달 14일 전국 광역자치단체와 공공기관을 대상으로 후보지 공모를 시작했다. 대규모(4만 석 이상)와 중규모(2만 석 이상 4만 석 미만) 돔구장 후보지를 각각 한 곳씩 선정할 예정이다.정부는 12월 8일 공모 접수를 마감하고 서면평가와 현장실사, 발표평가를 거쳐 12월 말 후보지를 선정할 계획이다. 평가에서는 시설 활용계획 타당성과 입지 적정성, 사업 실현성 및 기대효과 등을 종합적으로 검토한다. 후보지 선정 이후에도 기초조사와 기본계획 수립, 예비타당성조사 등의 절차를 거쳐 오는 2034년 준공을 목표로 하고 있다.하지만 유치 경쟁은 만만치 않다. 지난 10월 말까지 부산과 인천, 세종, 광주, 충남 천안·아산, 경북 영천, 여수 등 전국 여러 지역이 정부 공모에 유치의향서를 제출한 것으로 확인됐다. 경기도에서도 광명과 평택, 화성 등이 유치의향서를 제출했고, 수원과 파주, 부천 등도 사업 참여를 추진하거나 검토해 왔다.